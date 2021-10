Pardubického Krále štval rozjezd proti Kometě: Půl zápasu jsme chrápali

Říčkomet nepřestává sázet góly. Teď nový extraligový snapr poslal Pardubice do prodloužení, v něm Dynamo urvalo další bod za výhru 3:2. Ale Kometa ukázala, že jí herní bída opouští. Zvedá se. „Zato my půl zápasu chrápali,“ štvalo pardubického trenéra Richarda Krále. Brněnská jízda tak vedla 2:0. Skoro 10 tisíc fans pak při obratu málem zbořilo halu.

Robert Říčka je posila, která se zatím vyplácí nejvíc v extralize. Když to Pardubicím proti Kometě nešlo a nemohly se rozkývat, snažil se svůj tým nabudit ostrou hrou. Nejlepší střelec extraligy dohrával souboje, zkoušel aspoň takhle svoji jednotku vybláznit. Jeho tradiční práce přišla v 54. minutě. Takže: gól číslo 15, vyrovnání na 2:2.

„Asi k němu půjdu na školení,“ usmál se Patrik Poulíček, který zápas rozhodl v nastavení. „Robert hraje famózně, jeho střelecký účet je impozantní. Můžeme děkovat Bohu, že ho vedení přivedlo a že má fazónu, jakou má. Naše koncovka není úplně extra, ale on nás tady drží nad vodou,“ sypal útočník superlativy směrem k Říčkovi. Nutno dodat, že právem.

Rozhodně se ale nedalo mluvit o nějaké pardubické krasojízdě. V posledních minutách možná, ale jinak? „Půl zápasu jsme prochrápali. Před takovou návštěvou je to škoda,“ štvalo trenéra Richarda Krále. S tím souhlasil i Poulíček: „Trenér to shrnul to trefně. Stává se nám to častěji, než by mělo. Musíme si na to dávat pozor, když vám soupeř odskočí, cpete se do odstoupené obrany a v té zápasové náloži nás to stojí zbytečně moc sil.“

Vlažné Dynamo mělo dlouho problém. Bezkrevná parta z Brna je minulost. Navždy? Kdo ví, ale aktuálně určitě. Jako kdyby veškerá bída zůstala minulou neděli ve Zlíně i s ostudnou porážkou. Pomalu byste řekli, že majitel Libor Zábranský musel do kabiny vypustit čerta, který pohrozil půlce týmu: „Půjde do pekla, jestli se hra okamžitě nezvedne.“ Efekt se každopádně dostavil.

„Teď to byl určitě kvalitní hokej od obou týmů nahoru, dolů. Můj tým chci pochválit za stoprocentní nasazení, Pardubice jsou pro mě favorit extraligy,“ pronesl kouč Jiří Kalous, přestože Kometa vedla 2:0, ale nakonec odjela s bodem. Pokroky dělá první formace, kde s Peterem Muellerem nastupuje slovenské duo Krištof a Kollár. V Pardubicích gól nedali, ale do šancí se dostávali celý zápas. Byl to velký posun oproti tomu, když spolu Mueller s Krištofem začínali v Hradci. Navíc když jste viděli zápal Michala Gulašiho, mohl by mít na jmenovce „parní válec“, jak drtil soupeře kolem sebe. Jen detaily? Možná. Ale cítíte, jak Kometa postupně zapíná.

V prodloužení to byla už blesková pardubická akce. Poulíček vyhrál buly až na brankáře Kloučka a vyrazil dopředu. Nikdo si ho nevšiml, zabušil holí, ať ho vidí Matěj Blümel. „Hlavně jsem měl v první chvíli strach, že když netrefím buly a pojede Krištof sám na naši bránu,“ prozradil Poulíček. Nakonec jel sám on. „Pak už jsem jen čekal a doufal, že mě Blüma najde. No a svištěl jsem na bránu. Bylo to teda chodeckým tempem, ale spadlo to tam.“

V tu chvíli většina z 9 892 diváku vybuchla nadšením. „Lidi jsou snad z části spokojený, i když od nás asi čekají víc. Ale když po takovém gólu jedete rovnou k našemu kotli, to je super. Atmosféra je úžasná,“ snažil se Poulíček přiblížit dojmy střelce, který spustí kravál.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:32. Košťálek, 53:17. Říčka, 60:08. Poulíček Hosté: 09:49. L. Horký, 23:39. Rákos Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – R. Kousal, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Hosté: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Fajmon – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), Rákos, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Magee, Kusko, Malý. Rozhodčí Hodek, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion enteria arena Návštěva 9892 diváků