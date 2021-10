Boleslav odvrátila krizi. Chyběla poctivost, řekl Ševc. Pak rozjel euforii

Úleva. Ta byla cítit po skončení pátečního zápasu po celé aréně Mladé Boleslavi. Bruslaři v 19. kole Tipsport extraligy porazili Plzeň 2:1, slavili poprvé po předchozích čtyřech nezdarech. Pokleslou náladu rozpumpoval v 57. minutě Pavel Kousal, který brilantně zakončil samostatný únik. „I když to bylo trošku špinavé vítězství, tak pro nás strašně důležité,“ cenil kapitán Martin Ševc, který se prosadil poprvé v sezoně.

Čtyři porážky v řadě? To už v Mladé Boleslavi dlouho nepamatovali. Takovou sérii tým z města automobilů zažil naposledy v říjnu 2018! V polovině tehdejší krize skončil trenér Vladimír Kýhos a přišel triumvirát Hořava-Rulík-Patera.

Bruslařům stále chybí a ještě nějakou dobu bude playmaker David Šťastný, který se zotavuje po zranění ramene. Bez něj jako by se hra Boleslavi rozpadla. Padla v Třinci, doma s Olomoucí, v Pardubicích i na Kometě. „Určitě nám chybí, protože je to vynikající hráč, ale pořád je to týmový sport, který hraje 20 lidí. Jeden hráč nám může pomoct, ale v kabině je nás dalších dvacet,“ nechtěl Martin Ševc nijak házet krizi na jeho absenci.

O soupeřově sérii moc dobře věděli i hosté z Plzně. „Bylo vidět, že je Bolka trošku nervózní. Chtěli jsme na ně vlítnout, ale začátek se nám vůbec nepovedl. Nebyli jsme to bohužel schopní potrestat,“ mrzelo útočníka Pavla Musila. První třetina se opravdu hrála na jednu branku: 15:4 na střely, ale stále bez gólů.

Nulu ve skóre umazal až na startu druhého dějství Ševc, jehož střelu si do vlastní branky srazil právě Musil. Pro boleslavského kapitána šlo o první trefu v sezoně. Škoda se pak do zápasu dostala, na gól si však počkala až do závěru. Matyáš Kantner potrestal nedorozumění v obraně a šest a půl minuty před koncem srovnal.

Sklopené hlavy? Nic takového! „Martin Ševc hned přišel, ať si z toho nic neděláme, že budeme hrát furt to samé a že musíme makat a určitě vyhrajeme,“ prozradil Pavel Kousal. Právě agilní mladík se stal nakonec domácím hrdinou, když tři a půl minuty před koncem proskočil plzeňskou obranou a elegantní kličkou zavěsil. Z půlky zaplněná aréna vypukla v nadšení, které ještě eskalovalo po závěrečné siréně.

„Po dlouhé době jsme vyhráli, takže radost byla velká,“ usmíval se Ševc. „Jde o ohromně důležitou výhru. V posledních zápasech nebyl projev týmu dobrý, s tím šly ruku v ruce i výsledky. Vytratila se nám poctivost a hladovost. Namluvili jsme toho dost, už bylo potřeba to ukázat na ledě, začít fárat. Dneska to tam bylo.“

Bruslaři potřebovali výhru jako sůl. Tříbodový zisk je zase vrátil k už postupně unikající čtyřce, po které vzhlíží. „Snad si i teď začne víc hráčů věřit,“ doufá Kousal. „Bojovností jsme to urvali na svou stranu,“ dodal trenér Pavel Patera. V neděli Boleslav čeká vyhrocené derby na ledě Liberce. „Tam uvidíme, jestli jsme z krize venku. Doufám, že výhra nám pomůže. Musíme zůstat stejně hladoví a poctiví,“ zavelel na závěr Ševc.

