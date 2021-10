Kousalova další paráda: Nemám co ztratit a zkusím to! A vyšlo to…

Rozpoutal euforii. Pavel Kousal trefil v 19. kole Tipsport extraligy výhru Mladé Boleslavi nad Plzní. V 57. minutě se dostal do úniku, který zakončil úžasnou kličkou. Naznačení doprava, rychlá stahovačka doleva a zasunutí puku do odkryté části branky: 2:1 pro Bruslaře, série proher končí! A když po utkání dostal otázku, jestli si pamatuje, kdy Boleslavští naposledy padli čtyřikrát v řadě? „Abych řekl pravdu, tak nevím,“ řekl. Bylo to v říjnu 2018, před třemi lety…

Velká úleva?

„Určitě! Po čtyřech prohraných zápasech, kdy to vůbec nebylo ono, máme naštěstí tři body. Snad si teď i více hráčů bude víc věřit. Když budeme hrát takhle dobře do obrany, jak jsme chtěli a hráli proti Plzni, tak to snad bude dobré i v neděli a v dalších zápasech.“

Od začátku zápasu z vás bylo cítit, že chcete sérii proher ukončit. Ale rozhodně to nešlo jednoduše…

„Mohli jsme dát nějaké góly už v první a druhé třetině. I já jsem jel sám na bránu… Naštěstí jsme Plzeň k ničemu moc nepustili. Ani neměli žádné vyložené šance, až pak na konci. To byl klíč k úspěchu, naštěstí jsme vyhráli.“

Jaká byla nálada na střídačce, když Plzeň srovnala šest a půl minut před koncem?

„Martin Ševc hned přišel a říkal, ať si z toho nic neděláme. Že budeme hrát furt to samé, musíme stejně makat a určitě vyhrajeme.“

Rozhodla vaše paráda, když jste zakončil únik úžasnou kličkou. Nacvičená věc?

(usměje se) „Už jsem to chtěl udělat ve druhé třetině, jak jsem jel sám. Akorát mi puk skákal tak na holi, že jsem se bál a vystřelil. Podruhé jsem si říkal, že nemám co ztratit a zkusím to. Naštěstí to vyšlo.“

Velká euforie po takové ubojované výhře, kterou jste zlomili sérii porážek?

„Jo, určitě jo. Chce to ale furt makat a v neděli hrát úplně stejně a pokud možno, tak dát i více gólů. Nebo hlavně nedostat.“

Určitě jste za poslední týdny měli několik proslovů. Prospělo to?

„Mluvili jsme mezi sebou, ale přišli i trenéři, pan Vrbata, pan Nedorost. Říkali nám, co musíme zlepšit. Myslím si, že jsme si to všichni hráči vzali k srdci a proti Plzni byli všichni obětaví, důrazní. Chce to takhle dělat pořád, nejenom když přijde takhle někdo z vrchu.“

V neděli vás čeká derby v Liberci.

„S Libercem je to vždycky takové vyhrocené, důrazné, všichni chtějí vyhrát, je to derby. Někdo tu rivalitu možná vnímá víc, já osobně tolik ne. Musíme hrát furt stejně.“

