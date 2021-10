Derby pro Boleslav. Tygři nevídaně ztratili duel: Tohle se nesmí stávat!

Temný stín tragédie na ještědské lanovce obemknul úvodní minuty Severočeského klání. Minuta ticha za ztracený lidský život byla smutnou připomínkou jen několik hodin staré události. Nicméně od první sekundy utkání se pak v hale ozývalo všechno jiné, jen ne ticho. Početný sektor hostujících příznivců se snažil neustále překřikovat armádu v bílém, což se místy podařilo. „Jo, kulisa hodná derby, atmosféra byla skvělá,“ přikývl liberecký Jaroslav Vlach.

Právě on stanul u nejzásadnějšího momentu celého duelu. Pět sekund před koncem prodloužení se vhazovalo v útočném pásmu Tygrů. Domácí střídačka reagovala, z ledu odešel obránce Mislav Rosandič a na střelu z první přišel právě Vlach. Tygři měli v plánu udělat stejnou akci, jako ve 2. minutě utkání, kdy liberecký forvard otevřel skóre ihned po buly. „Trenér mi řekl, ať tam jdu na střelu. Byli jsme tam tři forvardi. Byli jsme nějak postavení na buly, oni to šikovně dostali dopředu,“ kroutil hlavou Vlach. Z brejku totiž několik setin před koncem utkání rozsekl Pavel Kousal.

Liberec - Mladá Boleslav: Kousal se v poslední vteřině nastaveného času trefil do černého, 2:3

„Soupeř stál docela špatně a my už jsme to takhle dopředu hráli dřív, mrkli na sebe, dali jsme signál a vyšlo to. Když jsem přebíral puk, tak jsem slyšel, že na mě střídačka volá, že zbývají tři vteřiny. Řekl jsem si, že to tam musím zkusit nějak plivnout a prošlo to tam. Ještě jsem neslyšel sirénu, ale samozřejmě jsem byl nervózní, jestli jsem to stihl,“ smál se střelec vítězné branky. „Nacvičená akce, kluci to provedli šikovně,“ chválil svěřence trenér hostí Pavel Patera.

3 Tolik branek už dostal Liberec v poslední půlminutě při vyrovnaném skóre. Proti Zlínu, Pardubicím a nyní proti Mladé Boleslavi.

Z očekávání, kdy Liberec doufal, že by mohl ještě udeřit, tak zničehonic ztratil dobře rozehraný duel a bral jen bod. „Derby je naše,“ okamžitě se začalo ozývat od boleslavských příznivců. „Tohle se nám nesmí prostě stávat,“ smutnil Vlach. Jeho parta tak sice ztratila derby, nicméně poslední tři duely Liberec získal. Vrací se tak do správných kolejí? „Ještě ne. Snažíme se fandům jejich podporu vracet, přestože nám to zatím moc nejde, ale budeme bojovat, aby měli zase radost,“ zakončil nejlepší liberecký střelec.

Zato na druhé straně se slavilo. I přestože Boleslav podala výkon, který měl k ideálu hodně daleko, rivala přetlačila. „Ano, ve třetí části jsme byli pasivní. Někdy to tak je, že soupeř, který prohrává o gól, do toho takhle šlápne. I proto jsme šťastní za dva body,“ zhodnotil duel Patera. Jeho družina naopak udržela kontakt s elitní čtyřkou, získala derby a nakopla se emotivním závěrem. „Jsme spokojení,“ uzavřel.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:37. J. Vlach, 52:58. Birner Hosté: 02:31. Kotala, 25:19. Adam Raška I, 64:59. P. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Klepiš, Ordoš – A. Najman, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Faško-Rudáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Grim, Závora. Rozhodčí Hodek, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5457 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 19 13 2 3 1 65:36 46 2. Mountfield 18 11 3 0 4 56:33 39 3. Pardubice 19 8 5 1 5 60:46 35 4. Plzeň 19 10 1 2 6 64:51 34 5. M. Boleslav 19 9 2 2 6 49:41 33 6. Č. Budějovice 18 9 0 2 7 55:53 29 7. Sparta 18 6 3 4 5 63:60 28 8. Olomouc 17 6 4 1 6 39:41 27 9. Liberec 19 7 0 5 7 39:50 26 10. Brno 19 5 4 2 8 56:59 25 11. Vítkovice 16 7 2 0 7 31:40 25 12. K. Vary 19 6 1 2 10 54:57 22 13. Litvínov 18 6 1 2 9 49:57 22 14. Kladno 19 2 3 3 11 50:73 15 15. Zlín 19 1 1 3 14 34:67 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Liberec - Mladá Boleslav: Po stupňujícím se tlaku Tygrů, se prosadil Birner, 2:2

Liberec - Mladá Boleslav: Filippiho zakončení vychytal Růžička

Liberec - Mladá Boleslav: Raška využil nemohoucnost defenzívy Tygrů, 1:2

Liberec - Mladá Boleslav: Kotala dostal přesnou přihrávku zpoza branky, 1:1

Liberec - Mladá Boleslav: Tygři uctili minutou ticha neštěstí pádu lanovky na Ještědu