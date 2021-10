Šedivý skolil Brno: Ke konci už jsem nemohl. V lize pálil po šesti letech

Mistr je v laufu. Byť má na marodce pár důležitých borců, valí se soutěží jako ocelový tank. Vyhrál sedmý zápas v řadě, v posledních sedmnácti bral minimálně bod. Tentokrát odstavil i lepšící se Kometu, která se vyšponovala k solidnímu výkonu. „Tým to odfáral, za to mu musím poděkovat,“ uvedl kouč Jiří Kalous . Po této porážce nevletí do kabiny šéf klubu Libor Zábranský jako nedávno, když mužstvo odfláklo derby ve Zlíně.

Brno před šesti tisícovkami diváků představilo čerstvou posilu. Výměnou za Silvestera Kuska, který byl stejně ukotvený v prvoligové Třebíči, dorazil z Olomouce David Ostřížek (31). V „Rondu“ už dříve působil, nemusel se rozkoukávat. Při obnovené premiéře naskočil v centru třetí řady mezi Radovanem Pavlíkem a Marcelem Haščákem. Odehrál 12:21 min., jednou vystřelil. Kouče nezklamal. „Nastoupil do toho rovnou a odehrál velmi slušné utkání,“ shrnul Kalous.

Byť v klubu od léta probíhá prioritně sháňka po špičkovém obránci, zkušený střední útočník se hodí. „Na pozici centrů hoříme. Když nám nějaký vypadne, další nemáme,“ poznamenal trenér, jemuž se po střevní viróze a páteční absenci vrátili do sestavy Petr Holík a Tomáš Vincour . „Úplně fit nebyli,“ popsal.

Kometa - Třinec: Gól číslo 285. Růžička tvrdou střelou vyrovnal, 2:2

Kalouse štvalo, jak lehce jeho soubor uvolnil Šedivému cestu k bráně. Navíc v poslední minutě za stavu 2:2. Hlavní chybu vyrobil zadák Vladimír Roth. „Odjel do strany,“ podivil se Kalous. „Viděl jsem, že budeme mít protiútok. Tak jsem se to snažil otočit a najet si mezi beky. Kofe (David Kofroň) mě pěkně našel a obránce si asi myslel, že s tím půjdu na mantinel. Ale stáhl jsem to do osy. Musel jsem to pokrývat na dlouhou hokejku. Jenom jsem do toho plácnul a skončilo to tam,“ líčil střelec. „Člověka potěší, když může zápasy dohrávat. V nejlepším mančaftu v Česku je velká konkurence,“ cenil si, že je členem nabitého kádru.

V bráně šampiona stál v neděli velmi dobrý Ondřej Kacetl, jinak dvojka za Markem Mazancem. „Oba gólmani mají velmi dobrou formu. Teď to chlapům jde, je to příjemné,“ chválil trenér Václav Varaďa. Třinec opět ukázal, že má sebevědomí. Nebránil skóre, nestačilo mu rýsující se prodloužení. Šel si dravě za třemi body, se třetí lajnou na ledě. „Když neměla Kometa jistý puk, ke konci vůbec nenapadala. Kromě asi deseti minut jsme byli o něco lepším týmem,“ myslel si Šedivý.

Ke čtyřem asistencím v ročníku přidal ve dvanáctém utkání první zásah. „Uhrál si místo,“ řekl Varaďa. „Předtím se dostával do šancí a nedokázal je proměnit. Věřil jsem, že to přijde. Není pro něj jednoduché naskočit zpátky do extraligy,“ dodal. Odchovanec Vítkovic se naposledy trefil v nejvyšší soutěži před více než šesti lety. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct mančaftu v takovém zápase a ještě na konci. Dodá to sebevědomí do další práce.“

O sebedůvěru nepřišel ani soupeř. V šatně se po těsné prohře ozval potlesk. „Trenér říkal, že nemáme věšet hlavy, že to byl dobrý výkon. Povzbudil nás,“ nastínil útočník Andrej Kollár. „Makáme, hrajeme opravdu výborné zápasy,“ doplnil autor jemné přesilovkové teče na 2:1. „Hráči nic nevypustili,“ ocenil svůj výběr Varaďa.

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 2:3. Oceláři mají sedmou výhru v řadě, v poslední minutě rozhodl Šedivý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. M. Haščák, 33:48. Kollár Hosté: 03:05. P. Vrána, 38:39. Martin Růžička, 59:22. O. Šedivý Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Vincour – Rákos, Mallet. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Bohuněk, Frodl Stadion DRFG arena Návštěva 5736 diváků

