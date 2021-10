Sparťan Horák: Začneme dobře, pak se něco zlomí. Musíme si poradit sami

Měli jste velice slušnou první třetinu, kde se to v prostřední části zlomilo?

„Nevím. Zase uděláme chyby, je to teď celkově takové svázané a z toho všechno pramení. Když se prohraje pár zápasů v řadě, na sebevědomí to určitě nepřidá. Musíme se z toho dostat, začít zase od základů, u detailů. Vedli jsme 2:1, pak dostali na 2:2, ještě jsme měli nějaké šance, ale bylo to už zase všelijaké. Ale musíme si nijak pomoct, nikdo jiný to za nás neudělá.“

Šest inkasovaných gólů je hodně, některé plzeňské akce byly krásné. Ale kde se berou velké chyby v defenzivě?

„Myslím, že to vychází hlavně z toho, jak nám to teď nejde. Když to lepí, některé akce by se zastavily, gólman by to chytil. Teď nám to tam padá.“

Vnímáte i to, že se nedaří gólmanům, nebo jim spíš nepomáháte?

„Je to asi součet obojího. Děláme chyby a pro gólmany je to pak někdy těžké, některé góly si tam srazíme sami nebo tečujeme. Jak se to s námi veze, tak to tam padá. Ale jak jsem říkal, musíme se z toho dostat sami a chytit se.“

Plzeň - Sparta: Mizernou rozehrávku Kindla potrestal Horák, 1:2

Spartě chybělo několik klíčových hráčů. Sobotka , Polášek , Forman, Buchtele , brankář Salák . Jak ovlivňují výkony četné absence?

„Tým to samozřejmě ovlivní. Na druhou stranu, když se nebudeme bavit jen o tomhle zápase, měli jsme tři, čtyři, kdy jsme vedli docela o hodně a prohráli. Ti, co tam jsou, to musí uhrát, hlavně my starší. Je to na nás, bohužel to zatím neprokazujeme.“

Několik zápasů jste ztratili v závěru, což byla specifická situace. A taky v tom, že hrajete devětkrát po sobě venku…

„Výjezdů máme opravdu hodně, ale rozpis je daný. Některé zápasy jsme do nějaké 58. minuty hráli výborně, pak to ztratili, což vám nepřidá. V Plzni bylo rozhodnuto dřív, měli jsme však i výborné nástupy, první třetiny většinou hrajeme dobře. Pak se vždycky něco zlomí.“

Ve stínu porážky zůstaly gólové nahrávky Erika Thorella. Na první brance Sparty jste se podíleli společně, další dvě jste za jeho asistence dal vy sám…

„Erik je vynikající hráč, předvádí to od začátku sezony. Má oči opravdu všude, všechno vidí, dává krásné nahrávky, hraje se s ním perfektně. Tím větší škoda, že nevyhráváme.“

Plzeň - Sparta: Samostatný únik zkušeně proměnil Horák, 5:3

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 6:3. Šestá prohra hostů v řadě, Žukov nedochytal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:36. Bulíř, 16:47. Blomstrand, 28:16. J. Kindl, 30:04. Blomstrand, 34:19. Kantner, 50:02. Schleiss Hosté: 05:54. J. Konečný, 08:31. R. Horák, 46:35. R. Horák Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kremláček, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kvasnička – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Hosté: Žukov (29. Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Mikliš, M. Jandus, Tomov – Prymula, F. Chlapík, M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, J. Konečný – Zikmund, D. Kaše, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Pešina, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 4508 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE