Okál odvolal trest, kouč ho však nechválil: Nesmíme být ovce mezi vlky

Horliví zastánci fair play tleskají. Zlínský útočník Zdeněk Okál v 59. minutě odvolal signalizované vyloučení hráče Liberce za zákrok na něj. Berani přitom mohli jít za stavu 1:2 do přesilovky pět na tři a v případě odvolání gólmana by jich bylo na ledě dvakrát víc. „Nevím, jestli si můžeme dovolit být Mirkové Dušínové,“ nechválil svého svěřence kouč Luboš Jenáček. Jeho tým zase prohrál.

Byl to moment, který se po úterním zápase diskutoval nejvíce. Z televizních záběrů se zdálo, že šlo opravdu o faul vysokou holí libereckého Jaroslava Vlacha. Zdeněk Okál však sudím řekl, že dvouminutový trest není na místě. Dvojnásobná přesilovka se nekonala. „Obrovský respekt k Okálovi, tohle se zas tak často nevidí,“ pomyslně smekl liberecký kouč Patrik Augusta. „Klobouk dolů a děkuji mu,“ přidal se obránce Petr Kolmann, jenž to sledoval z trestné lavice.

Přišlo mu, že jeho parťák Vlach zasáhl protihráče ramenem do brady. „Určitě ho to bolelo, ale vysoká hůl to podle mě nebyla,“ mínil Kolmann. Na druhé straně útočníkovo gesto žádné nadšení nevyvolalo. „Nebudu to komentovat,“ ucedil obránce Tomáš Žižka.

Zkušený Okál ve své kabině moc podpory nezískal. „Už máme zprávy, že to faul byl. Musím se na to podívat,“ podotkl Jenáček. „Všeobecně je to samozřejmě chvályhodné, ale mezi vlky nemůžeš být ovce. Pokud budeš, tak tě sežerou. Je to věc svědomí každého hráče. Pokud to byl úplný výmysl, tak respekt.“

Pár minut po utkání se však spíš přikláněl k tomu, že si Okál mohl podobný čin odpustit. Ve prospěch výsledku svého mužstva. „Jestliže jde o zákrok na hraně, nevím, jestli si takové gesto můžeme v naší situaci a za takového stavu dovolit. I na druhé straně jsou neodpískané zákroky,“ dodal kouč po další porážce, která ještě víc ukotvila Berany na dně tabulky.

Tentokrát přitom nebyli marní jako v neděli v Hradci Králové. Než dostali první gól, drželi se, měli elán a šance. Pak ale blbě vystřídali, mazák Žižka zůstal sám na dva protihráče a Dávid Gríger načal jejich zkázu. Mimochodem, trefil se teprve podruhé v sezoně - a opět proti Zlínu. „Domácí bojovali o každý metr ledu. Nedali nám vůbec nic zadarmo,“ ocenil Augusta. „Bylo to od nich hodně silové, všechno dohrávali. Dost nás to bolelo. Hráli jsme jednoduše,“ shrnul Kolmann.

K libereckému výběru se natočilo štěstí čelem, Kolmannovo nahození usměrnila do vlastní branky Suhradova brusle. Bílí Tygři začali po mizerném rozjezdu bodovat. „Malinko jsme utáhli obrannou část hry. Nejsme až tak hezcí a aktivní v útočném pásmu na kotouči. Snažíme se čekat na soupeřovy chyby, využívat je a hlavně mu nedávat šance,“ popsal zlepšení Augusta.

Zato zmar Beranů nebere konce. „Přijde mi, že jsou všechny zápasy stejné,“ povzdechl si Žižka. Trenér v podstatě souhlasil. „Po velmi dobré první třetině jsme dostali gól a úplně vypadli z role. Byli jsme chaotici. Kluci pod tíhou našeho postavení jakoby ztratí víru ve věci, které i částečně fungují. Těžko se to pak dává dohromady,“ líčil posmutněle Jenáček, jenž tentokrát borce víc chválil, než kritizoval. O to víc ho drásala těsná prohra. „Kluci za tím šli, zaslouží absolutorium za bojovnost a nasazení. Bohužel si vůbec nepomůžeme přesilovkami. Máme momentálně absolutní nekvalitu v zakončení. Je to těžké, kruté,“ ulevil si.

SESTŘIH: Zlín - Liberec 1:2. Poslední Berani opět padli, jejich situace je vážná

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:20. Trška Hosté: 20:48. Gríger, 34:05. Klepiš Sestavy Domácí: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Žižka, O. Němec (A), Trška, Ferenc, Suhrada – Kubiš (C), P. Sedláček, O. Flynn – Köhler (A), Honejsek, T. Mikúš – Okál, Hejcman, Vopelka – A. Zbořil, R. Veselý, Karafiát. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Klepiš, Ordoš – A. Najman, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Faško-Rudáš. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

