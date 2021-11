Spartu drtí program, nároďák stejně sebere tři hráče. Co na to klub?

Nejsou to ani dva týdny, co se Sparta rvala v přímých utkáních o první flek. Jenže prohrála jednou, podruhé, potřetí… aktuálně série čítá už sedm červených křížků v řadě. Trenér Josef Jandač po poslední porážce v Mladé Boleslavi mluvil o chybějící síle klíčových hráčů. Jsou unavení z nabitého programu, minuty navyšuje i velký počet zranění. Kouč nároďáku Filip Pešán a manažer Petr Nedvěd ale stejně na Karjala Cup nominovali tři útočníky Pražanů.

„Nechci se vymlouvat, ale malinko nám chybí síla, valíme to na pár lidí. Kluci pak ve finální fázi už nemají tu sílu a klid v zakončení. Klíčové hráče máme hodně přetěžované,“ říkal po úterní prohře 2:3 v Mladé Boleslavi trenér Sparty Josef Jandač. Byla to už sedmá ztráta po sobě.

Rudé esko čeká v už tak dost natřískané sezoně vánoční Spengler Cup a taky Liga mistrů, v níž jako jediný český zástupce postoupila do play off. Je pravděpodobné, že se Pražané v ročníku dostanou na porci 80 zápasů, tedy nálož jako v NHL.

O to překvapivěji pak působil pohled na nominaci reprezentačního týmu na finský Karjala Cup. Kouč Filip Pešán s manažerem Petrem Nedvědem tam ze Sparty odvezou tři hráče. Tři útočníky. A logicky ty nejvytíženější.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 6:3. Šestá prohra hostů v řadě, Žukov nedochytal

Povoláni byli kapitán Michal Řepík, David Kaše a Filip Chlapík. Ti všichni se v posledním utkání na ledě Bruslařů dostali na hranu dvaceti minut na ledě, Řepík dokonce pokořil brutální hranici 23 minut.

Leckdo by čekal, že v současné krizi vedení Sparty vyjedná s národním týmem „propustku“. Prohráváme, nedaří se, hráči jsou unavení. Potřebují si odpočinout, potrénovat. Z úst šéfů klubu ale směrem k Pešánovi ani Nedvědovi nic podobného nepadlo.

„Ano, máme sice náročný program, ale nominovaní kluci reprezentovat chtějí a my jim to přejeme. V danou chvíli jim to může pomoci i po psychické stránce. Hráčům nebudeme zakazovat reprezentovat, ať se nám zrovna daří, nebo ne,“ odpověděl na dotaz iSport.cz sportovní ředitel Petr Ton.

Karjala Cup startuje ve středu 10. listopadu. Do té doby ještě čekají Spartu duely v Litvínově a Brně.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE