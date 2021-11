Hit zvedne sebevědomí, říká zadák Gulaši. Tvrdou hru mu vštěpoval táta

Je zástupcem vymírajícího hokejového druhu. Klasický řízný bek, který v souboji neuhne a pár ran vám naloží od cesty. Pokud nejste stejného ražení jako Michal Gulaši, radši se mu na ledě vyhněte. Když vás naplno trefí, zabolí to. A věřte, že si vítkovický odchovanec nikdy nenechá takovou příležitost ujít. „Otec mi odmalička vštěpoval, ať hraju tvrdě do těla,“ vypráví spolehlivý zadák Komety. Svou roli dávno pochopil a přijal.

Michal Gulaši v sezoně zápasy 20 body 5 (0+5) plus/minus 0 trestné minuty 4 průměrný čas na ledě 18:12

Byl jste vždycky tvrdý, neústupný bek na špinavou práci?

„Hraju tak odmalička. Když dám hit, zvedne se mi sebevědomí a hraje se mi pak dobře. Určitě bere síly, ale já už jsem takový. Mám to v sobě. Nedokážu si představit, že bych souboje projížděl. Někdy před třemi zápasy se mi povedly během jednoho střídání asi tři hity. Záleží, proti komu hrajete. Někdo jde přímočaře do brány, jiný to v pásmu víc točí. To je pak těžší.“

Jednoduše, k čemu je dobré, když narazíte protihráče na mantinel?

„Myslím, že to zvedne a nahecuje celý tým. Spoluhráči mě pochválí. Když dáte pěkný, čistý hit, může to nakopnout i ostatní. Za to jsem rád. Zápas má potom větší grády a soupeř může vědět, že tam příště nemá jet. (usmívá se) Když se povede hit třeba hned při prvním střídání, hraje se mi úplně jinak. Někdo se zase chytne dobrou nahrávkou, jiný zblokuje střelu.“

Někteří hráči se tvrdým střetům vyhýbají jako čert kříži…

„Trefit menší hráče je hrozně těžké. Jsou pohybliví, obratní, mají šikovné ruce. Na takové se musí spíš pozičně. Jsou dost chytří na to, aby šli k mantinelu.“

Dají se hity vůbec trénovat?

„Hlavně mi to furt vštěpoval otec. Říkal, ať hraju tvrdě do těla. Odmala jsem to takto produkoval a už mi to zůstalo. Člověk to musí mít i v sobě. Nedá se to naučit tak, že kolem mě hráč na tréninku schválně pojede a já ho budu trefovat. Vyplyne to ze situace. Musíte odhadnout, kdy si to můžete dovolit, abyste někde nepropadl. To se mi samozřejmě taky občas stává.“

A stává se, že hráče úplně minete?

„Určitě. Šikovní hráči jako třeba Holas (Petr Holík) dokážou na poslední chvíli uhnout a člověk pak vypadá jako blbec.“

Bolí to?

„Teď už jsou měkčí mantinely, odpruží vás. Ale ve Zlíně nebo v Olomouci jsou ještě ty staré. Když dostanete velkou pecku, bolí to. Když rány rozdáváte, musíte umět i přijmout.“

Musíte se hodně hlídat, abyste nefauloval?

„Dřív mi ruce hodně lítaly nahoru a ještě jsem naskakoval. Mohl z toho být útok na hlavu. Měl jsem s tím velký problém. Teď už jsem starší a zkušenější, dávám si větší pozor.“

S kým se rád srážíte?

„Vždycky se hitujeme s Jelenem (Petrem Jelínkem) z Liberce. Hecujeme se, jdeme do sebe. On je taky takový pařez.“

Přijde mi, že si v Kometě vychováváte žáka Radka Kučeříka.

„Jo, sem tam se mu snažím pomoct. Je to tvrďák. Když z něj bude komplexní obránce, tvrdý i na přesilovku, bude to super. Rhett Holland je taky řízek. Když to trefí, ten frajer už nevstane.“

Jak často se vám povede ukázkový bodyček?

„Ten jsem udělal naposledy Kubišovi ve Zlíně. Někdy dva, tři roky zpátky. Není to lehké, musíte si protihráče dobře najet. On musí ještě nadskočit a vy ho při tom naberete. Na to je potřeba štěstí. Už se to tolik nevidí, hra se změnila. Už se to tak extrémně neřeže, jako když jsem začínal. Kdysi se to mydlilo hlava nehlava. Hráčů mojí generace už je jen pár.“

Ani bitky už se moc nevidí, co?

„Je jich čím dál míň. Hokej se ubírá jiným směrem. Mladí jsou draví, rychlí, techničtí. S Tomášem Vincourem jsme ještě minulý rok chodili k Tomáši Hronovi do gymu na kickbox, spárování. Zpestřili jsme si tím letní přípravu.“

Popral byste se i s takovým Davidem Štichem, obrem z Českých Budějovic?

„Člověk se nesmí bát a jít do toho po hlavě. I za cenu toho, že by dostal. Musíte v tu chvíli ukázat charakter a koule. Už ani nepamatuju, kdy jsem měl poslední pořádnou bitku. Možná v juniorce v Kanadě.“

Nechtěl byste být radši elitní bek na přesilovku?

„Do určité doby jsem hrál všechno. Pak jsem šel do Švédska a tam ze mě udělali vyloženě psa obranáře na oslabení. Pan Zábranský mě tak zavedl i v Brně. Mám svoji roli a tu se snažím plnit, jak nejlépe to jde. Na přesilovku jsou tady jiní.“

Co pro vás znamená gól anebo asistence?

„Je to něco navíc. Člověka to potěší, ale já jsem v týmu hlavně od černé práce.“

Nejvíc hitů v sezoně

1. Michal Gulaši (Kometa) 34 2. Rhett Holland (Kometa) 26 3. Nicolas Hlava (Kladno) 26 4. Martin Havelka (Litvínov) 24 5. Patrik Koch (Vítkovice) 24

