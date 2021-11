Bitky a žádný strach. Liberecký Klapka se pěstí nebojí: Mám být tvrdý

Nejde přehlédnout. I kdybyste vážně chtěli, stejně si toho dvoumetrového habána všimnete. Adam Klapka tomu však hodně pomáhá i sám, v zápasech Liberce se sráží několikrát za třetinu, nebojí se jít do bitky a zároveň získává větší a větší prostor díky povedeným výkonům. Jednadvacetiletý forvard přišel do týmu v průběhu herní krize z Benátek a přinesl zápal a rvavost. V sestavě se tak udržel. „Být tvrdý, to je můj úkol,“ řekl otevřeně.

Od konce října si držíte místo v sestavě, už máte v sezoně odehráno jedenáct utkání. Poslední týdny si asi užíváte, že?

„Jsem za to rád. Pokud byste se mě zeptali před sezonou, jestli tuším, že to tak může vyjít, rozhodně bych to neřekl. Snažím se dělat přesně to, co mi trenéři říkají. Hraji tvrdý hokej. Vím, že jsem vysoký, těžký, takže se to ode mě očekává. Měl bych to dělat, tak to plním. Doufám, že jsou se mnou spokojení.“

Takže vám při příchodu do kabiny přímo řekli, že se od vás čekají srážky a příliv energie?

„Ano, přesně tohle. Být tvrdý. Hlavně před brankou, abych dorážel všechny puky, které se tam objeví.“

Proti Litvínovu to došlo tak daleko, že jste vyzval na bitku Aarona Irvinga a uspěl jste.

„S tímhle nemám problém. Ať přijede kdokoliv, nevadí mi rukavice shodit. Je to věc, kterou mám rád. Podle mého názoru to k hokeji patří. Když někdo bude mít problém nebo bude tvrdý na mé spoluhráče, jsem hned ochotný rukavice shodit a poprat se znovu.“

Liberec - Litvínov: Klapka se postavil v bitce Irvingovi

Je to přímo cílem, zkusit nějakou bitku rozjet, když jde o vyhrocený duel?

„Myslím, že nejen můj, ale celé naší čtvrté lajny s Honzou Šírem a Adamem Dlouhým. Je to náš úkol, pomoci nabudit zbylé tři lajny. Oni jsou na ledě od gólů, my od toho, abychom je povzbudili a popřípadě nějaký gól vstřelili. A také hráli hodně v útočném pásmu, aby nás soupeř nezavíral. Aby to nevypadalo, že nám soupeř energii bere. Musí to být naopak.“

Kromě srážek se posouváte i hokejově, objevil jste se na přesilovce. Kteří zkušenější hráči vám zatím něco předali?

„Všichni, kteří jsou starší než já. Kuba Klepiš, Petr Jelínek, Michal Birner, Tomáš Filippi. To jsou borci, kteří už mají něco odehráno, a když jsem byl menší, tak jsem se na ně chodil dívat. Jsem rád, že jsem s nimi v kabině a můžu se od nich učit další věci.“

Není to někdy opačně, že se třeba někdo z nich zeptal, jak dát dobrý pravý hák?

„Tím, že to úplně není jejich úloha v týmu, tak na tohle téma toho moc nepadlo. (usměje se)“

Tvrdé tréninky s vámi absolvuje i Radek Duda. Co vám předává?

„S ním jsem přes léto a než jsem přišel do áčka, strávil jsem s ním hodně času. Je to člověk, který mi neuvěřitelně pomohl. Po každém tréninku jsme spolu byli navíc na ledě. Předal mi věci, které nyní cítím, že fungují, že se o ně můžu opřít. Těším se, až se s ním vrátím zase zpátky do práce.“

