Tygří úderka zase pohromadě. Laky je přínosem, říká oživený Krenželok

Na Plzeň ještě jejich gólové akce nestačily (2:3), na Spartu už ano (3:2). Právě na bilanci zkušeného Lukáše Krenželoka (38 let) je nejlépe vidět oživení, které přinesl čtyřiadvacetiletý Dominik Lakatoš.

Po jeho návratu z finského týmu SaiPa nabral Krenželok tři body (2+1) ze dvou zápasů. Bez Lakatoše na stejnou porci bodů čekal třináct zápasů (1+2). „Laky je silný na kotouči, fakt je posila,“ pochvaluje si Krenželok. „Mně se s ním hraje dobře, známe se už z Liberce. Je silný na kotouči, nejezdí jenom dokolečka, udělá si svůj souboj. Hraje se mi s ním opravdu dobře.“

Bylo to znát už proti Plzni. A proti Spartě znovu. Právě Hruškova formace zařídila ve 47. minutě vítězný gól. Lakatoš si vyjel zpoza brány, zvládl souboj, se štěstím poslal puk na brankoviště Janu Hruškovi. Ten si chytře počkal, až se Lukáš Krenželok dostal za obranu Sparty.

„Laky to dobře vypracoval a Hrouda mi to dal do prázdné branky,“ líčí Kenželok. „Bylo to těžké zakončení,“ smál se. „Dodatečně jsem viděl, že jsem to ještě dával na stranu gólmana, mohlo to být víc v klidu. Ale gól padl, to je důležité.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 3:2. Domácím trefil cennou výhru nad rivalem Krenželok

Faktem je, že vítkovický matador si za vítězným gólem tvrdě šel. Bitva se Spartou ho stála hodně sil i bolesti. Po nekontrolovatelném pádu u vlastní brány se zvedal jen těžce, stejně tak po nečekané srážce s parťákem Lakatošem.

„Trošku mě bolí noha, ale to bude dobrý,“ mávl nad tím rukou. „Byl tam jeden souboj, kdy jsem myslel, že budu mít navrch, trošku jsem to podcenil a docela mě tam soupeř zahodil. Ale to bude dobré, potrénuju a noha bolet přestane.“

U vítězné branky jel na adrenalin, bolest nevnímal. „Při gólu mě nic nebolelo. Jen jsem byl vykulený, že jsem sám.“

Krenželok ocenil poctivý týmový výkon. „Bojovný, takový náš. Sparta se nadechla jen ve druhé třetině, protože tam měla přesilovky. Tam jsme jí to umožnili my, jinak jsme podali dobrý výkon. Šli jsme po nich, neměli moc prostoru a hráli jsme dobře. Věřili jsme, že to urveme. Nechtěli jsme hrát na bodík, šli jsme vyhrát a povedlo se nám to.“

Přiznává, že ve druhé třetině se museli hodně krotit. Vyloučení nesli Ostravané těžce, emoce byly až moc velké. „Říkali jsme si, že se musíme zklidnit. Druhá třetina byla nervózní, hádali jsme se s rozhodčím, to nikam nevede. Stejně se nic nezmění a můžeme dostat jedině nějaký trest. Uklidnili jsme se a šli do toho zodpovědným výkonem.“

Podobný chtějí zopakovat dnes v Plzni. „Dohrávku doma (2:3) jsme promarnili špatnou disciplínou a šancemi, které jsme měli,“ připomněl trenér Miloš Holaň.

„Víme, co bychom chtěli změnit, ale je to o detailech. Není to žádné harakiri, že bychom překopali celý systém. Jdeme do toho s obětavostí, zarputilostí, nasazením a tlakem do branky, což nám v domácím zápase s Plzní chybělo.“

