Smůlo, už opravdu zmiz! Plzeňský poklad válí a míří na olympiádu

Tak a dost. Už žádná marodka! Snad... Peter Čerešňák (28) patří mezi největší hvězdy extraligy a měl by se i vejít mezi slovenské beky, kteří si zahrají na olympiádě. Plzeňský poklad jede svoji životní sezonu, skaut Oto Haščák o něm dokonce tvrdí, že by měl v současné fazóně i na NHL. „Zase mi není dvacet, abych se hned viděl někde v Edmontonu. Potěší to, ale zase do práce,“ s pokorou odpoví obránce. Třikrát za sebou ho před MS vyřadilo zranění. Věří, že tím smůla končí.

Je vysoký a silný. Puk není nepřítel, kamarádí se spolu velmi slušně. Taky nezapomeňte na výbornou střelu. Peter Čerešňák je přesně typ beka, u kterého si říkáte jedno: „Co ještě vlastně dělá v extralize?“ V Plzni sbírá pravidelně kolem 20 bodů na sezonu, teď se rozjel tak, že se může vydrápat i na dvojnásobek.

Těžko najdete českého obránce, který by z extraligy vyrazil na olympiádu. Plzeňského lídra turnaj snů jen těžko mine. Ano, i když do Číny nejspíš poletí smetánka z NHL, Slovensko jen sotva vynechá klíčového zadáka Plzně. „Zatím sezona vypadá dobře, takže jsem samozřejmě rád. Týmově i osobně se to vyvíjí slušně, snad se na tom nic nezmění,“ doufá. S hradeckým Jérémiem Blainem jsou nejproduktivnějšími zadáky ligy (17 bodů), Plzeň se drží na čtvrtém místě.

Možná má jeho klub i kliku, že poslední dobou má Čerešňák na mezinárodní akce docela pech. Neukázal se ve světové konkurenci, skauti ze zámoří si mezi sebou nešeptali, že to je on. Kluby z KHL nepočítaly dolary, kolik by mu mohly z rozpočtu nabídnout. Zatím. Poslední tři MS se totiž hrály bez něj. Tady je jeho výčet smůly. Rok 2018: trápily ho vleklé bolesti ramena, musel odjet ze soustředění před MS domů. Rok 2019: s ramenem nešel na operaci, zvítězila cesta konzervativní léčby, jenže před šampionátem na Slovensku mu vyskakovalo, zase stopka. Rok 2020: covid, takže závora pro všechny. A rok 2021: zranil si na konci extraligové sezony koleno.

Teď se blíží další akce, tak aby se pomalu obalil do molitanu. „Snad se už nic nestane, snad jsem si to všechno vybral,“ říká a mrkne v tu chvíli na plzeňskou mluvčí, která ukazuje, jak drží palce. „Už snad budu zdravý jako ryba,“ dodává.

Při olympijské kvalifikaci byl nejproduktivnějším slovenským hráčem, zahrál si i před čtyřmi roky v Pchjongčchangu. Měl na svědomí jeden slavný gól, jeho rána znamenala vítězství proti Rusku, které už pak na turnaji ani jednou neprohrálo a došlo si pro zlato. Slovensko už pak zase všechno prohrálo.

Teď to bude ale úplně jiný příběh s hvězdami NHL. Ve skupině narazí Slováci na Švédsko s Finskem, cesta dál vede patrně přes Lotyšsko. Takže co když pak třeba v play off narazí na Kanadu? Dá se vlastně v extralize připravit na Connora McDavida? „Ježiš,“ vyhrkne v tu chvíli Čerešňák.

„Díval jsem se, jak v noci na pátek šel zase sám do čtyř,“ hned přidává, jak video s dalším úžasným sólem nejlepšího hokejisty světa proti Winnipegu obletělo svět. Slovenský obránce jezdí přitom do Zlína, do Brna, do Olomouce... „Nevím, upřímně, fakt nevím, jestli se na něco takového dá připravit. Když to ani v NHL nedovedou,“ zamýšlí se. Po chvilce dodá: „Ne, fakt to asi nejde.“

Odhodlání se procpat na olympijskou soupisku z něj cítíte dost. Kdo by taky chtěl na turnaji snů chybět, tím spíš, když reprezentační akce teď mizely kvůli zranění? „Jasně. Olympiádu jsem si zažil už čtyři roky zpátky. Atmosféra je fantastická, celé to až bere dech, navíc se v Koreji hrálo ještě před covidem, takže všude na tribunách lidi... Kdo ví, jak to bude vypadat teď,“ říká Čerešňák. „Je otázka, jestli budeme v bublině, nebo ne, jestli tam nakonec hráči z NHL dorazí, nebo ne. Tehdy nebyli, takže o McDavida bylo méně a pro obránce určitě lépe,“ pousměje se.

Do Plzně přišel v roce 2016 z Vítkovic a tehdy měl nahradit produktivního českého reprezentanta Jakuba Jeřábka. Přes těžší rozjezd prognózu nakonec v klidu naplnil. „Už jsem ho viděl víckrát, kromě reprezentace i v extralize. Má životní formu a patří mezi špičkové evropské obránce. Nepřekvapí mě, kdyby po sezoně odešel do KHL a neříkám, že by nemohl zamířit i do NHL. To, co momentálně předvádí, je na úrovni zámořské ligy,“ vysekl mu poklonu Oto Haščák, asistent generálního manažera slovenské reprezentace a taky skaut New York Rangers.

Obránce z podobně pochvalných slov nechce dělat vědu: „Je milé, když tohle lidé říkají. Jsem rád, že mi sezona zatím vychází. Co bude dál? Uvidíme, teď nevím.“ Chce dotáhnout sezonu v Plzni, být fit, vyrazit na olympiádu, konečně si zase zahrát na Slovensko na velké akci. „Zase mi už není dvacet, abych se teď najednou viděl v Edmontonu. Potěší, když vás ostatní ocení, ale zase zpátky do práce.“ Dobrá, tak dnes na Vítkovice tedy, honění McDavida ještě chvíli počká.,

Sezona Petera Čerešňáka v Plzni zápasy 24 góly 4 asistence 13 body 17 +/- -1 střely 49 čas na ledě/zápas 23:24 hity 11 zblokované střely 30

