Svoboda nechtěl prohrát s Holaněm: Kdyby dal Lakatoš gól, bouchnul bych

Od začátku se postavil do plzeňské brány poprvé po reprezentační pauze, v pátek v Hradci Králové střídal Dominika Pavláta. „Na přestávku jsem se těšil, měl jsem toho plné zuby. Pak jsem jel na nároďák, tam toho člověk taky moc nenatrénuje,“ vracel se Svoboda. Po návratu z Karjala Cupu si odpočinul a v neděli se stal hrdinou. V posledních vteřinách ukradl gól Dominiku Lakatošovi, vychytal vítězství proti týmu, kde působil předchozí dvě sezony. Plzeň doma bodovala s Vítkovicemi podvanácté v řadě.

Všechny góly jste dali v přesilovkách, ale další nevyužili. Dá se říct, že jste v nich rozhodli o dvou bodech, ale ten třetí ztratili?

„Podobně jsme prohráli doma už s Budějovicemi. Ale tentokrát jsme to zvládli. Je to výhra a my jsme za ni rádi. Po porážce v Hradci ji bereme. Vítkovice hrají fakt dobře do obrany, na tom mají postavenou hru. Těžko se tam prochází i v přesilovce. Jsme nadšení, že jsme si jimi vůbec pomohli.“

Tři minuty před koncem jste vedli a pak mohli přijít o vše, když se před vámi třináct vteřin do třetí sirény zjevil osamocený Lakatoš…

„Kdyby z toho padl gól, tak bych asi bouchnul. Dobře jsme se tam naštěstí vrátili, možná trošku s lehkým přiháknutím. Nakonec jsme to zvládli tak, že jsme prodloužení uhráli ve svůj prospěch. Ovšem v tu chvíli byla velká chyba, že nám tam takhle ujel.“

Trenér řekl, že jste posledních osm minut přestali hrát svoji hru. Proč?

„S tím jako gólman nemůžu dělat nic. Jen chytat. Ale Vítkovice mají rychlé kontry dopředu, chyba se udělá. Máme mladé beky, to jim ani nemůžeme mít za zlé. Je to těžké, když jsou tři obránci mimo sestavu. Hrají to mladí kluci, jsme rádi, že si vedeme, jak si vedeme."

Je tedy důležité, že to fungovalo líp, než v Hradci Králové, kde jste dostali sedm gólů?

„Hradec je doma silný, to se stane. Před čtyřmi lety jsme vyhráli Prezidentův pohár a taky jsme tam dostali 0:6, myslím. Takové zápasy prostě jsou, musí jich být co nejmíň, ale nedělal bych vědu z toho, že se nám jeden zápas nepovede. Jsem rád, že jsme oba zápasy s Vítkovicemi zvládli. Vrátil se jim Lakatoš, který je dobrý střelec, dobrý na puku. Jsou určitě silnější, než před pauzou. Týmy s nimi budou mít větší problémy, než když hrály bez něj.“

S Janem Schleissem jste za Vítkovice hráli. Jak jste zápas vnímali?

„Já prestižně. Mám tam spoustu kamarádů, přes léto bydlíme v Ostravě. Určitě jsem nechtěl prohrát s trenérem Holaněm. To fakt ne. Jsem rád, že jsme vyhráli a domů může jet smutný on.“

Poprvé jste nastoupil od začátku. Potřeboval jste si po Karjala Cupu odpočinout?

„Na přestávku jsem se těšil, že po nemoci potrénuju. Skočil jsem do toho, nebylo žádné volno, prostor moc trénovat. Měl jsem toho už plné zuby. Pak jsem jel na nároďák, tam toho člověk taky moc nenatrénuje. Domluvili jsme se pak s trenéry, že si vyhradím nějaký čas na trénink a začnu později. Myslím, že to byla dobrá volba. Mohl jsem nastoupit fakt připravený.“

Plzeň - Vítkovice: Bulíř až na třetí pokus dokázal překonat brankáře, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:22. Blomstrand, 27:13. Bulíř, 62:21. Bulíř Hosté: 16:24. L. Krenželok, 57:04. P. Koch Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Mertl (A), Kantner – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – J. Krejsa, Chlán, Lednický. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Axman, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2723 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE