Hrachovina zmrazil Spartu: Poděkoval jsem tomu nahoře, že mi asi požehnal

Vaše poslední čisté konto v extralize se datuje k lednu 2020. To si člověk po takové době asi vychutná, že?

„Jo, tak člověk je samozřejmě rád, že to vyjde proti takovému týmu. Vždy jsou takové body, ať už z venku, nebo u domácího ledu skvělé. Člověk si toho musí jen vážit, že jsme tady tři body brali proti Spartě. Samozřejmě, víme, že oni se teď trochu trápí, ale pořád je potřeba si jejich sílu uvědomovat. Jsem hrozně rád, že jsme to dneska ubojovali.“

Kouč Jaroslav Modrý říkal, šlo o váš nejpovedenější výkon v dresu Motoru. Souhlasíte?

„Upřímně ne. Těch zápasů člověk chytá hodně a je těžké vybrat jeden takhle nahoře. Dnes mě puk často prostě trefoval, je to hodně o štěstí. Opravdu nevím, zda to byl nejlepší zápas, já to takhle neberu. Hlavně, že jsme vyhráli. Ta utkání jdou rychle za sebou a člověk nemůže moc řešit, zda to byl blbý, nebo dobrý zápas.“

Přišlo mi, že jste se v první třetině parádně chytil dvěma semafory lapačkou, což jako kdyby vám přidalo na sebevědomí, že si vás potom puky nacházely.

„Vážně, jak jsem řekl, někdy mě ty puky trefily. Člověk něco udělá a ono to pak zpětně vypadá hrozně efektivně, přitom člověk je v tu chvíli rád opravdu jen za to, že ho puk trefil. (směje se) Mnohdy je to o štěstí, že brankář stojí na správném místě.“

České Budějovice - Sparta: Trest za nevyužité šance! Karabáček z protiútoku navýšil náskok Motoru, 2:0

Zmínil jste, že Sparta měla mnoho šancí, zeptám se na jednu. Ve třetí části Sobotka předložil Řepíkovi puk před prázdnou branku, ale místo střely přišla přihrávka. Myslel jste v tu chvíli, že už je hotovo?

„Těžká situace. Oni mají výtečné hráče. Především lajna, kde hraje Řepík a Thorell si to umí dát a mají v plánu si to dávat úplně do prázdné branky. Je pravda, že kdyby tady vystřelili, tak já už byl dávno vedle a byl by to gól. Ale je těžké to hodnotit, z pozice gólmana asi nedokážu úplně přesně odpovědět.“

Na závěr hlasatel oznámil, že šlo o 1000. výhru Motoru v historii extraligy. Cítil jste určitou hrdost, že se k takovému milníku došlo s vaším vydatným přispěním?

„Jasně, samozřejmě. Člověk vnímá, že u něčeho tak historického je. Tisící výhra, to je nádherný úspěch a pro celou organizaci to znamená hrozně moc a myslím si, že mnoho klubů to v extralize asi nemá. Můžeme být rádi, že jsme toho dnes tady součástí.“

Na konci jste oslavoval gestem, kdy jste udělal nad ledem rukou kříž. Je to něco osobního pro chvíle, kdy vychytáte čisté konto, nebo jde o vaši oslavu každého vítězství?

„Tohle dělám při výhře. Člověk prostě děkuje za to, že mu ten nahoře asi požehnal.“

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:0. Skvělý Hrachovina vyčapal Motoru 1000. výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:58. Šenkeřík, 46:10. Karabáček Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Percy, Štich, M. Jandus, Vráblík – M. Beránek, J. Novotný, Karabáček – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Holec, D. Voženílek, Valský. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, Pogorišnyj, Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Radek Jeřábek – E. Thorell, R. Horák, Z. Doležal – D. Kaše, Sobotka (A), M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, T. Jandus, J. Slavíček. Rozhodčí Hradil, Lacina – Hynek, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE