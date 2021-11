Nulová Sparta. Zase jsme selhali, koncovka je žalostná, nechápe Horák

Jediná extraligová výhra za posledních jedenáct zápasů. Šest uhraných bodů z 33 možných. To je číselné vyjádření hluboké krize, v níž se Sparta stále nachází.

„Cíl zůstává stejný. Chceme skončit základní část mezi nejlepší čtyřkou. Ano, procházíme herním útlumem, hráči jsou pod těžkou dekou. Je ale teprve prvního listopadu,“ pravil před třemi týdny sportovní ředitel Petr Ton. Sám v té době netušil, že huňatou přikrývku ze sebe jeho tým strhnout nezvládne ani v dalších dnech. Naopak. Ještě víc se do ní zachumlal. Na ono čtvrté místo zajišťující přímou účast ve čtvrtfinále teď rudým schází deset bodů! Sparta je až devátá.

V neděli v Českých Budějovicích zase padla. Poprvé v sezoně nedala ani gól. Krize zejména v zakončení je markantní. „Koncovka, to je celé. Měli jsme šance, nedali jsme je. Nehráli jsme úplně špatný zápas, nasazení jsme měli extrémní, mělo to tempo. Příležitosti jsme ale nevyužili. Nebudeme si nic nalhávat, bohužel nám to teď nejde, v klíčových momentech to na nás padá. Ty góly bychom měli dávat. Nejdou nám přesilovky, ubíjí nás to. Zase jsme selhali, stálo nás to další zápas,“ sypal ze sebe zklamaný forvard Roman Horák .

Sám měl několik tutovek, stejně jako jeho parťáci ale pohořel na domácím brankáři Dominiku Hrachovinovi . „Gólman je vyloženě podržel, my jsme ale v zakončení byli žalostní,“ přidal Horák. Šanci, kterou lze procenty vyjádřit pouze číslovkou sto, měl kapitán Michal Řepík . Koukala na něho prázdná branka, namísto zasunutí puku za bezmocného brankáře ale ještě nepochopitelně přihrával.

„Nechytili jsme začátek, brzo jsme prohrávali. Ve stavu, v jakém jsme, je pro nás strašně těžké dotahovat. Kluci bojovali, nemáme jim v tomhle co vyčíst. Bohužel nám maličko chybí hokejovost. Celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ povídal po zápase hostující asistent trenéra a sportovní manažer Jaroslav Hlinka . „Kluci nejsou v pohodě, to vidí každý. Dostali jsme se do těžké situace sami, musíme se z ní i sami dostat. Chybí nám lehkost,“ dodal.

V nespočtu případů sparťané ztratili puk ještě ve svém obranném pásmu, když je dostávali napadající domácí pod tlak. Házeli po sobě puk, dostávali se sami pod ještě větší tíhu.

Nejviditelnější bylo trápení v oslabeních a přesilovkách. „Oslabení jsme zlepšili, přesilovky nás trápí. Tam si nepomůžeme. Je to pomalé, trochu v křeči,“ vrtěl hlavou Hlinka.

Pro Motor šlo o historickou extraligovou výhru s pořadovým číslem tisíc. „Věděli jsme, že hrajeme proti týmu, který je desperate (zoufalý). Měli několik porážek po sobě. Snažili se bojovat, měli plno šancí. Nás podržel gólman. Byl to nejlepší zápas Dominika Hrachoviny v Motoru,“ pravil domácí trenér Jaroslav Modrý.

Po nadechnutí v podobě výhry v Brně před reprezentační přestávkou a ubojovaného vítězství v osmifinále Ligy mistrů na ledě Skelleftey teď Sparta znovu padá do výsledkového marasmu. „Je to zklamání, na sebevědomí to nepřidá. Nadechnete se a pak zase dva zápasy prohrajete. Není to příjemné. Musíme se zvednout, pracovat dál. Na to žádná speciální formule není, je to jenom o práci. Musíme něco ubojovat, pak se to k nám zase otočí,“ doplnil Horák.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:58. Šenkeřík, 46:10. Karabáček Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Percy, Štich, M. Jandus, Vráblík – M. Beránek, J. Novotný, Karabáček – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Holec, D. Voženílek, Valský. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, Pogorišnyj, Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Radek Jeřábek – E. Thorell, R. Horák, Z. Doležal – D. Kaše, Sobotka (A), M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, T. Jandus, J. Slavíček. Rozhodčí Hradil, Lacina – Hynek, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice