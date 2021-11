Flynn zavřel oči a rozhodl: Zpětná vazba za práci i vyjasněný systém

Není to náhoda. Podle Oskara Flynna (22) už se projevuje efekt reprezentační přestávky, během níž se ve Zlíně hodně pracovalo i mluvilo. „Hlavně jsme si vyjasnili systém hry. Trošku v tom byly zmatky. Teď už to každý ví,“ myslí si dravý útočník Beranů.

Na útočné modré čáře ho objevil přihrávkou Ondřej Němec. Kopl do vrtule, nacpal se před bránu a v tísni vypálil. „Zavřel jsem oči a se štěstím se to odrazilo mezi nohama brankáře,“ popsal Oskar Flynn svou vítěznou trefu v souboji s lídrem z Třince.

Porazili jste Olomouc i Třinec. Opravdu se Zlín zvedá?

„Myslím, že určitě. V reprezentační pauze jsme hodně tvrdě pracovali. Vždy máme při ruce našeho kondičního trenéra. Jsme rádi, že přichází zpětná vazba. Vzestup kondice je znatelný.“

Čekali jste tolik bodů?

„Dali jsme si nějaké krátkodobé cíle a podle toho jdeme. Zatím nám to klape. Zase se má hrát bez lidí, bude to zvláštní. Musíme to brát tak, jak to je a nevymlouvat se na to.“

Vidíte záchranu jako reálnou?

„Pořád je to v našich rukách. Když budeme hrát naši hru a nebudeme se babrat v tom, co neumíme, můžeme být úspěšní. Nepadají nám krásné góly. Musíme hrát špinavý hokej.“

SESTŘIH: Zlín - Třinec 2:1p. Outsider překvapil favorita, v prodloužení rozhodl Flynn

Jak jste viděl svou rozhodující akci?

„Soustředil jsem se na to, až půjdu na prodloužení, abych využil tu šanci. Něma mě krásně našel. Jsem strašně rád, že se nám podařilo urvat dva body. Byla to od nás týmová práce.“

V prodloužení jste se do favorita pustili kurážně, co?

„Věděli jsme, že je to vyrovnané. Možná se Třinci trošku třepala kolena, nebyla to asi jeho hra. Neurčoval tempo. Všimli jsme si, že má na ledě tři útočníky. Zbytek už vyplynul ze hry. Jeden útočník si mě špatně najel a já dostal hezkou nahrávku.“

Na konci normální hrací doby vás ovšem soupeř přehrával. Zase strach o výsledek?

„Je to zkušené mužstvo, hraje spolu dlouhou dobu. Ukázali svoji sílu. Ale nedostali se do velké šance. A když už něco měli, pochytal to Káša (Libor Kašík).“

Zlín - Třinec: Kašík vytáhl fantastický zákrok a udržel bezbrankový stav

Pomohl vám také příchod lotyšského útočníka Patrikse Zabusovse?

„Hraje skvěle. Je strašně pracovitý, dostává se do šancí. I do kabiny zapadl úplně parádně. Vážíme si ho. Kluků se i zastane.“

Tím narážíte na to, jak se postavil za Pavla Kubiše, jehož srazil u branky obránce David Musil.

„Přesně tak. Kluci, co to vidí ze střídačky, pak chtějí také hrát daleko líp. Vyplatilo se.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:09. Hejcman, 60:59. O. Flynn Hosté: 44:18. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, T. Hanousek, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – Zabusovs, Honejsek, A. Zbořil – Karafiát, Hejcman, Okál – Fryšara, R. Veselý, Köhler. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Miloš Roman, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Hrňa – O. Šedivý, R. Szturc, Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Hynek, Špůr Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 2301 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 25 17 2 4 2 79:45 59 2. Mountfield 23 14 4 1 4 77:45 51 3. Pardubice 24 10 5 3 6 73:61 43 4. Plzeň 25 11 2 4 8 81:72 41 5. M. Boleslav 24 11 3 2 8 59:56 41 6. Č. Budějovice 24 11 1 2 10 71:68 37 7. Olomouc 23 9 4 1 9 57:61 36 8. Brno 23 7 5 2 9 67:69 33 9. Vítkovice 23 9 2 1 11 45:57 32 10. K. Vary 24 9 1 2 12 71:69 31 11. Sparta 23 7 3 4 9 74:73 31 12. Litvínov 23 9 1 2 11 65:70 31 13. Liberec 23 8 1 5 9 50:63 31 14. Kladno 23 4 3 3 13 61:82 21 15. Zlín 24 2 2 3 17 42:81 13 Generali Play-off

Zlín - Třinec: Berani se ujímají vedení! Hejcman se trefil prudkou ranou z první, 1:0