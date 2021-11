Sedláček před debutem v Brně odložil sparťanskou helmu: Polili by mě pivem

Konečně mu dorazila nová helma s brněnskými motivy, takže mohl v klidu do brány. Jakub Sedláček patřil ve své premiéře s Mountfieldem HK (1:3) k nejlepším hráčům Komety. Což zas nebylo tak těžké. Domácí zklamali na celé čáře.

Máte novou helmu s brněnskými motivy, že?

„S Romanem Vítkem z Pardubic spolupracujeme už nějakých pět let. Myslím, že se povedla. Nechal jsem si ji udělat až po příchodu do Brna. Předtím jsem se ještě chtěl soustředit na práci v Olomouci. Až pak jsem začal řešit všechno ostatní.“

To se tedy stihla vyrobit dost rychle.

„Tihle lidé mají nejvíc práce v létě, když gólmani potřebují masky na novou sezonu. Později už se to dá to týdne zvládnout.“

Předtím jste nosil „sparťanskou“ helmu. S ní byste si v Brně netroufl nastoupit, že?

„Říkali jsme si, že by mě asi polili pivem. (úsměv) Každý den jsem to měl na talíři. Ale to jsem čekal…Helmy si nechávám na památku. Tu z minulé sezony jsem ale musel vrátit, tak jsem si nechal z předminulé. Teď přišla nová, takže mám klid. Super.“

Jaká byla premiéra v brněnském dresu?

„Strašně těžký zápas. Teď nám to úplně nejde. Na druhou stranu, neprohráváme 0:4, 0:5. Rozhodují maličkosti, zatím taháme za kratší konec. Musíme se na to podívat na videu a zlepšovat se tréninku po tréninku. A pak to potvrdit v zápase.“

Třikrát vás pokořili obránci. Druhou a třetí gólovou ránu jste asi neviděl, co?

„S tím třetím gólem jsem možná mohl něco dělat. Ten druhý byl tečovaný od našeho hráče. Tyhle věci se dějí, jim i nám. Musíme trošku líp blokovat střely. Pak nás to stojí hodně sil a v podstatě celý zápas. Dostat doma tři góly není úplně ideální. Na druhou stranu jsem něco málo chytil.“

Hradecký Mountfield výborně bránil, dodržoval systém. Jak jste viděl z branky bývalé spoluhráče?

„Souhlasím. Hradec se zlepšil v obraně. Nevím, jestli je to trenéry nebo systémem hry. Dřív byl vždycky výborný do útoku. Ani nevím, jestli jsme měli nějaké stoprocentní šance.“

Evidentně vám scházel zraněný centr Petr Holík . Souhlasíte?

„Když vám vypadne nejlepší nahrávač v lize, bude to poznat. Ale tady je plno výborných hráčů, výborných jmen na papíře. Nemůže nás ovlivnit, když jeden nehraje. Malinko nám může chybět, že teď nesmí chodit skoro žádní diváci. Kór v Brně budou vždycky chybět. Vím, jak je v pozici soupeře nepříjemné tady hrát. Ale to my neovlivníme. Já jsem se soustředil sám na sebe.“

Jste až třináctí v tabulce. Co s tím?

„Moc bych se nedíval na tabulku a šel zápas od zápasu. Musíme sbírat body. Za pět, deset kol budeme zase jinde. Brno není na tohle postavení zvyklé. Je potřeba zlepšovat se v maličkostech, které pak udělají výsledek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:46. L. Horký Hosté: 22:24. McCormack, 27:51. Blain, 44:42. Jank Sestavy Domácí: J. Sedláček (Tomek) – R. Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, L. Forman – P. Mueller, Krištof, Zaťovič – L. Horký, Ostřížek, R. Pavlík – Vincour, Rákos, Mallet – Dočekal, Süss, Meluzín. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, McCormack, Jank, Gaspar – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Lamper. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Lhotský, Svoboda Stadion Winning Group Arena

