Camara se vrátil, lítal sestavou a rozhodl. Ale má daleko navíc, řekl Král

Vynecháme-li Michala Pochobradského ze čtvrté lajny (8:18), byl Anthony Camara s časem 12:30 v Olomouci nejméně využívaným útočníkem Pardubic.

Začal ve třetí formaci vedle Davida Ciencialy a Roberta Říčky, což překvapilo. Podle moderních statistik Corsi (podíl střel na bránu pro a proti) totiž toto složení v dosavadním průběhu ročníku příliš nefungovalo.

Jasně, jsou to jen čísla. Nicméně znovu se potvrdila. Včetně toho, že Camarovi to zkrátka nejvíce sedí vedle Roberta Kousala. Však už taky po půlhodině utkání byli spolu. Včetně Adama Musila.

„Nelíbilo se nám to, úplně to nefungovalo,“ přiznal trenér Dynama Richard Král. „Vrátili jsme se zpátky ke složení s Kousym a Muskou, které je sehranější.“

I nízký ice time nicméně Camarovi, u kterého byl v minulém týdnu ve hře trejd do Sparty, stačil na vítěznou teč. Paradox? Nahrával mu na ni v přesilovce Cienciala. Stačilo nastavit hůl.

„Jsme spokojení, že dal gól, ale určitě má na daleko víc,“ zhodnotil Kanaďanův výkon upřímně Král.

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 1:4. K výhře Dynama přispěl dvěma zásahy Poulíček

Také Říčka, jenž se blýskl dvěma asistencemi, díky kterým už nyní atakuje své sezonní bodové maximum (k metě 25 mu chybí jediný bod), na rovinu uznal, že kooperace haprovala.

„Moc jsme toho neměli, pak to trenéři radši změnili,“ řekl. „Celkově jsme se do hry při pět na pět moc nedostali. Ale bylo to i tím, že se často hrály přesilovky nebo oslabení. První polovina duelu byla moc rozkouskovaná,“ vysvětloval Říčka.

Hosté využili početní výhodu dvakrát, Mora jednou, a to při přesilovce pět na tři díky Janu Káňovi. Jinak se Hanáci poslední týden trápí, výsledkem jsou tři porážky.

David Krejčí se sice po lehčím zdravotním problému vrátil a připsal si třinácté „áčko“ v ročníku, ale k ukončení minisérie nepomohl. Zápas končil s bilancí minus dva.

„Nedostáváme se tolik do šancí, nemáme potřebný hlad po gólech. Jen šest střel na bránu v poslední třetině? Špatné...“ podotkl Jan Tomajko, kouč Olomouce.

Produktivní byl naopak na druhé straně Patrik Poulíček, stejně jako Říčka dvoubodový muž. Poslední dvacetiminutovka patřila právě jemu. Nejprve využil sólo po krásném Paulovičově obloučku, a pak slavil centr elitní lajny zářez v oslabení po důrazné práci Matěje Blümela.

„Dva góly jsem v této sezoně ještě nedal, jsem za ně strašně rád. Ale nechtěl bych to stavět jen na nich, mám snad i jiné přednosti, kterými pomáhám týmu,“ usmíval se Poulíček, zatímco se z pardubické kabiny trochu provokativně ozývala oslavná píseň „Na hotelu v Olomouci“.

Radost ve tváři ho přešla, když padl dotaz na zrušenou show ve Špindlerově Mlýně. „Všichni jsme se na to těšili, mrzí nás to. Mohl to být skvělý zážitek, bohužel situace je blbá,“ posteskl si.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:45. J. Káňa Hosté: 03:20. A. Musil, 37:46. Camara, 48:12. Poulíček, 54:32. Poulíček Sestavy Domácí: Lukáš (Kmec) – T. Černý, Ondrušek (C), Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Klimek, J. Knotek (A), Bambula – Burian, P. Kolouch, Navrátil – Kusko, Nahodil, Kunc. Hosté: Frodl (Klouček) – Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář (A), O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Hecl – Říčka, Cienciala, Camara – Anděl, O. Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Lacina, Stano – Komárek, Ondráček Stadion Zimní stadion Olomouc