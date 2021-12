Nepomáhají ani pokuty, štve Plekance. Jágr zjišťoval Zlín na Spartě

Luxusním gólem vyslal Kladno zpátky do zápasu, ve kterém na Kometě prohrávalo 0:2. Tomáš Plekanec v půli partie snížil trefou do horního růžku Sedláčkovy branky. Zakrátko srovnal kumpán Zikmund na 2:2. Rytíři hořeli touhou po bodech, aby zpackaným nástupem do třetí třetiny vše dobré spálili. Brno uteklo třemi góly z přesilovek (!) do trháku 5:2 a zapsalo tři body. Které nemuselo mít, kdyby…

„Sami si zápasy prohráváme, sami odevzdáme body. Když se podívám zpátky, mít některé ze zbytečně ztracených bodů, byli jsme dnes úplně někde jinde,“ povzdechl si Plekanec . Boss týmu Jaromír Jágr podle zvyku se vyjadřovat nechtěl, po zápase si zastrečoval a u toho zjišťoval, jak si vedl Zlín na Spartě. „6:4? Zvedli se,“ řekl jen a zmizel v kabině.

Tomáši, jak vám je po zápase ve chvíli, kdy srovnáte na 2:2, jste lepší než domácí a pak se necháte nepochopitelně a zbytečně vylučovat?

„Takových už pár zápasů bylo, co se dá dělat… Už pořádně nevím, co k tomu říct, opakuje se to. Padly už i nějaké pokuty, ale nepomáhá to. Vážně nevím.“

Proč byla tak jalová první třetina z kladenského pohledu?

„Máme to snad každý zápas, hodně často, skoro pokaždé. Trenéři na to upozorňovali už několikrát a nic se nemění.“

Zato druhé dějství bylo téměř výstavní. Co vás nakoplo?

„Zase se to opakuje, druhá třetina je z naší strany úplně jiná než první. Jsme lepší, dáme gól, stáhneme soupeře, stojí nás to spoustu sil. A pak nám zase chybí ve třetí třetině.“

Po nástupu do třetího dějství nejprve Matěj Beran zbytečně fauloval v útočné třetině, posléze Jakub Suchánek odešel pykat za řeči. Rázem to bylo 4:2 pro Kometu a v podstatě konec…

„Jak říkám, tohle se nám pořád opakuje. Padaly za to pokuty, sankce za fauly, které nejsou nutné, nic neřeší. A také to nepomohlo. Takže taky nevím…“

Malou náplastí může být snad jen váš parádní gól z křídla po mohutném nápřahu a trefě pod víko. Jak se to povedlo a seběhlo?

„Vystřídal jsem, kluci vyvezli puk z naší obrany, já se objevil za obránci domácích, trefil jsem to nad lapačku. Trošku štěstí v brejku, vrátilo nás to do zápasu, ale nestačilo to.“

Věřil jste po prostřední části, že body odvezete?

„Jo, bylo to od nás lepší, druhá třetina nám vyšla a cítili jsme, že bychom mohli něco uhrát. Ale bohužel.“

Na dálku se perete se Zlínem o nejhorší příčky. Kdy obyčejně začínáte zjišťovat, jak si vedl on?

„Samozřejmě, že se po zápase vždycky podíváme. Ale pořád je ve hře strašná spousta utkání, je brzy na to koukat, kdo kde je. Spíš je důležitější zjistit, jak zlepšit věci, které nedokážeme zlepšovat. A které se tady staly i dnes.“

A jde to pomalu, že?

„Spíš to nejde vůbec. Kdyby to šlo pomalu, tak je to dobrý. Ale ono to nejde ani pomalu. Nevím, co se musí stát, aby se to změnilo. Kometa má samozřejmě výborné přesilovky, byli jsme na ně připravení a dostali od ní všechny góly z věcí, které jsme si na videu ukazovali. Góly, které dali, nebyly nic, o čem, bychom nevěděli, jak zahrát. Neplnili jsme znovu to, na co jsme byli připravení. Jasně, mají výborné hráče, umí najít skulinky. To nás ovšem neomlouvá, musíme to zahrát líp.“

Honí se vám hlavou všelijaké myšlenky vzhledem k postavení Kladna, anebo to dokážete vytěsňovat?

„Já pořád věřím, že pořád můžeme… Že zkrátka tu kvalitu máme. Blbé je, že my sami si zápasy prohráváme, sami odevzdáme body. Když se podívám zpátky, mít některé ze zbytečně ztracených bodů, byli jsme dnes úplně někde jinde a bavíme se o úplně jiném umístění než o baráži. Nemluvím vůbec o tom, kdybychom hráli opravdu dobře a sezona nám vycházela, jak bychom si představovali.“

