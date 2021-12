Berani ztrapnili Spartu. Sobotka: Chtěli to víc, nechápu. Jsme blázni

Třikrát prohrávali, ale nevzdali se. Zlín obdivuhodnou bojovností a rvavostí dokázal přetlačit Spartu. Na ledě giganta vyhrál 6:4. Hattrickem se blýsknul obránce Daniel Gazda, vítězný direkt zasadil opařenému soupeři v 59. minutě. „Chtěli to víc než my. Absolutně nedokážu říct, jak je to možné, ale je to tak,“ soukal ze sebe zkroušený forvard Vladimír Sobotka.

V minulé sezoně v pražské O2 areně Zlínští ani jednou neskórovali. Rupli 0:3, pak dokonce ostudně 0:10. V pátek se ale extraligový otloukánek vzedmul k výrazně lepšímu výkonu.

Herně měla Sparta navrch, ale své tutovky ve velkém nedokázala proměňovat. Těžko byste našli na domácí straně útočníka, který neměl na hokejce gólovku. Pražané třikrát vedli, o nejkrásnější trefu večera se postaral mladík Jakub Konečný. S batohem značky Ondřej Němec na zádech dojel až k brance. Tísněn, držen a faulován však jednou rukou zakončil a parádně prostřelil gólmana Daniela Hufa. Spartu v ten moment poslal do vedení 3:2.

Namísto navýšení náskoku ale přišla pohroma. Nabitému týmu rudých jako by se nechtělo. Akce často přehrávali. A nakonec za to zaplatili. Soupeř otočil na 3:4. Když ale v 58. minutě rudí zásluhou Vladimíra Sobotky srovnali, málokdo pochyboval o tom, že nakonec stejně odejdou s nulou, avšak stalo se. Linku SOS zavolal 112 vteřin před třetí sirénou Daniel Gazda a svým druhým gólem večera strhl vedení zpátky na stranu Beranů. Tentýž hráč pak jistil triumf gólem do prázdné branky.

„Je to nejlepší večer mé kariéry,“ zářil po utkání. Třígólový zápas prožil poprvé v kariéře. „Malinko nás asi podcenili. Sparta má jeden z nejlepších kádrů v extralize. Jejich ofenziva je brutální, ve druhé třetině mi nebylo úplně dobře, když nás točili. Odbránili jsme to ale dobře. Bylo to o morálce, touze po vítězství,“ přidal Gazda.

Sparta - Zlín: Řepík předložil vyrovnání Sobotkovi, 4:4

A ve stejném duchu o rozdílu v morálce a nasazení mluvili i Pražané. „Těžký. Vůbec nevím, co k tomu říct. Zbytečně ztracené body. Zlín si to ale bohužel zasloužil, chtěli to víc než my. Absolutně nedokážu říct, jak je to možné, ale je to tak. Každý se nad sebou musí zamyslet, tohle se nesmí stávat,“ povídal dvougólový forvard Sobotka.

„Třikrát vedeme, vždycky je ale necháme srovnat. Pak tři minuty před koncem srovnáme na 4:4 a ještě si necháme dát góla. Jsme asi blázni, nebo fakt nevím, proč se tohle děje. Není to první zápas, co se nám tohle stalo. Je to frustrující,“ kroutil hlavou zkušený útočník.

Podcenění soupeře viděl i trenér Jaroslav Hlinka . „Od rána jsme kluky upozorňovali. Dvakrát jsme jim zdůraznili, že nejsme v pozici, abychom mohli někoho podcenit. Měli jsme si to pohlídat, ale nestalo se. Poslední třetina byla absolutní katastrofa.“

Závěrečnou dvacetiminutovku Sparta prohrála 1:3. Zlín byl aktivnější, favorita přestřílel. Domácí střídačku svým chováním navíc rozložil jeden z „fanoušků“, který celou třetí část častoval hráče i trenéry vulgaritami, jenž se rozléhaly napříč poloprázdnou halou. Až v závěru ho ochranka vyvedla a posílila ostrahu kolem plexiskla a tunelu. „Samozřejmě jsem ho slyšel. V poslední třetině bohužel naše hra nebyla ideální, takže jeho frustrace byla zčásti pochopitelná. Sezona ale nekončí, musíme bojovat dál,“ vyjádřil se k incidentu Hlinka.

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:6. Překvapení kola, hattrickem se blýskl hostující Gazda

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Sobotka, 16:54. F. Chlapík, 33:48. J. Konečný, 57:01. Sobotka Hosté: 10:13. Honejsek, 27:20. R. Veselý, 38:13. Gazda, 44:31. Zabusovs, 58:08. Gazda, 59:01. Gazda Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Radek Jeřábek, Mikliš, Matuškin, T. Pavelka, Poizl, A. Polášek – Buchtele, R. Horák, F. Chlapík – D. Kaše, M. Řepík, Sobotka – J. Strnad, D. Přibyl, E. Thorell – Vitouch, J. Konečný, T. Jandus – Dvořáček. Hosté: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec, M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Hejduk,Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion

