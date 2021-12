Schleissův šlus za Energií: Praštil jsem do puku a byl z toho krásný gól

Klíčem byl výpadek karlovarské Energie při dlouhé přesilovce ve třetí části. „Z pětiminutového oslabení jsme udělali výhodu a dali rozhodující gól,“ popsal to plzeňský trenér Miloš Říha. Po Kodýtkově vyloučení do konce zápasu Indiáni tři a půl minuty skvěle bránili. Pak hosté dvakrát faulovali a Jan Schleiss udělal šlus ránou bez přípravy při hře čtyř proti třem. Karlovarští stihli ještě snížit na 3:2, ale tak to zůstalo.

Po Čerešňákově nabití to vypadalo, že jste trefil puk naprosto ideálně, co vy na to?

„Čekal jsem napřed na Buldu (Michal Bulíř), než vystřelí. To by jako kanonýr měl první (směje se). Pak se hra otočila na mě, tak jsem do toho taky praštil. Naštěstí to byl krásný gól.“

Po dvou třetinách jste vedli 2:1 a soupeř mohl vyrovnat, jelikož po zákroku Petra Kodýtka mohly hrát Vary pětiminutovou přesilovou. Tu však nevyužily, tři a půl minuty jste se ubránili a naopak udeřili po jejich vyloučeních...

„Myslím, že jsme po nich šli dobře, aktivně. Měli pár šancí, ale nenahráli si vyloženě do prázdné brány. Dobrá práce, proto ty šance neměli.“

Co soudíte o vyloučení Petra Kodýtka, který v rychlosti smáznul na mantinel Lukáše Douderu?

„Nešťastně mu vyletěla kopyta. Vypadalo to tak, hokejku měl v obou rukou. Bylo to nešťastné. Hlavně, že jsme to ustáli a vyhráli.“

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 3:2. Západočeské derby pro Indiány. Rozhodl Schleiss

Karlovy Vary se rvaly do posledního dechu. Čím vám dělaly největší starosti?

„Hrají už pár let stejně. Vezmou puk, hodí ho do skla a jedou furt rovně všichni. Každý ví, že to dělají, ale těžko se tomu brání. Ono to vypadá, že riskují padesát na padesát. Z bule to vezmou a jedou dopředu. Jsou nabruslení, dělá to problém každému. Ovšem když se na to systémově dobře podíváme, pak nemají šanci.“

Hrál se hodně urputný a bojovný hokej, proto není divu, že k vidění bylo plno soubojů, i vy jste soupeře párkrát zasáhl...

„Je to potřeba. Hokej je přece jen kontaktní sport. Myslím, že jakmile má hráč toho druhého na metr a může ho trefit, měl by to udělat každý a je jedno, jestli je takový nebo makový. K hokeji to patří a je to důležité, beci jsou pak pod tlakem a vyhazují puky.“

Jak jste derby prožíval, bral jste utkání jinak?

„Derby je vždycky dobré utkání. Jsme rádi, že tu mohla být aspoň ta tisícovka fanoušků, je to rozhodně lepší, než kdyby bylo úplně prázdno. Když je tlak nebo gól, tak to diváky nakopne. Ale ztrácí to náboj, pokud lidi nemůžou přijít, je těžší se do toho dostat. Je pak potřeba být silnější v hlavě. Ale důležité je, že jsme ze tří zápasů máme devět bodů. Za to jsme moc rádi.“