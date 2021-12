Gazda ponížil obra hattrickem: Sparta nás podcenila. Co souboj s Kladnem?

Jak chutná první extraligový hattrick? Navíc proti týmu jako je Sparta.

„Chutná moc! (usmívá se) Je to nejlepší večer mé kariéry, určitě. Největší dík ale patří klukům, celému týmu. Byla tam vidět ohromná bojovnost.“

Třikrát jste prohrávali, nakonec berete všechny body. Kde se vzala ta morální síla na obrat?

„Ty jo, vidíte, ani mi nedošlo, že jsme fakt museli třikrát dohánět. Na konci už to vypadalo, že to skončí 4:4 a půjdeme do prodloužení. V hlavě jsem si říkal: Super, aspoň bod bude. Nepřestal jsem ale věřit, ani nikdo z týmu. Vyplatilo se to. Nechtěli jsme se vzdát. Hokejově je to pro nás těžké. Musíme na to jít prací, vysoko napadat, brát soupeřům síly. Tak se musíme prezentovat.“

Po Třinci jste porazili i Spartu. Vypadá to, že čím papírově silnější soupeř, tím víc se dokážete vybičovat.

„Nevím, malinko nás asi sparťani podcenili. Sparta má jeden z nejlepších kádrů v extralize, ne-li vůbec nejlepší. Jejich ofenziva je brutální, ve druhé třetině mi nebylo úplně dobře, když nás točili. Odbránili jsme to ale dobře. Bylo to o morálce, touze po vítězství. Možná se fakt o trochu víc vybičujeme, třeba nám sedí netvořit hru a počkat si na šance.“

Ke čtrnáctému Kladnu jste se dotáhli na rozdíl osmi bodů. Upřímně, souboj o poslední místo už je téměř jistě jen mezi vámi. Sledujete tabulku?

„Máte pravdu. Neříká se mi to vůbec lehce, ale už je to souboj jen mezi námi a Kladnem. Já se na tabulku raději vůbec nekoukám. Musíme to opravdu brát zápas po zápasu a z tohohle večera do těch dalších vytěžit co nejvíc.“

Po takovém zápasu by mohlo jít sebevědomí nahoru.

„To je fakt. Dát na Spartě šest gólů, to se často nevidí. Konečně jsme si pomohli přesilovkami, Spartu jsme celkem slušně odbránili, nějaké vyložené šance tam moc neměli. Snad na to doma navážeme.“

Jaký bude příspěvek do týmové kasy? Tušíte vůbec, kolik stojí hattrick?

„Absolutně netuším, nenapadlo mě, že to někdy budu potřebovat. (směje se) Jsem nohama na zemi, spíše jsem se koukal, kolik stojí narozeniny a tyhle věci. – (Do rozhovoru vstupuje kolem jdoucí spoluhráč Ondřej Němec : „Bude to mít za dvojnásobek!“) – „Je to citlivé téma, ale rád zaplatím. I pro Ondru, který tady hrál loni, jsme to moc chtěli urvat. Byl to emotivní zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Sobotka, 16:54. F. Chlapík, 33:48. J. Konečný, 57:01. Sobotka Hosté: 10:13. Honejsek, 27:20. R. Veselý, 38:13. Gazda, 44:31. Zabusovs, 58:08. Gazda, 59:01. Gazda Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Radek Jeřábek, Mikliš, Matuškin, T. Pavelka, Poizl, A. Polášek – Buchtele, R. Horák, F. Chlapík – D. Kaše, M. Řepík, Sobotka – J. Strnad, D. Přibyl, E. Thorell – Vitouch, J. Konečný, T. Jandus – Dvořáček. Hosté: Huf (Kašík) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec, M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Hejduk,Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion

