Camara už zase válí: Kouč má vždycky pravdu. Kundrátek po prohře zuřil

Víte, že plamínek tam ještě někde je. Jenže jak ho rozfoukat? Pardubicím se to s jejich formací Kousal - Musil - Camara povedlo. „Takhle by měli hrát,“ chválil i asistent Dynama David Havíř. Čekalo se, kdy a jestli přijde jejich gólová erupce. Schytal ji při výsledku 6:3 Třinec. Anthony Camara se trefil dvakrát, to samé Adam Musil. Oceláři tentokrát nestačili ve speciálních týmech.