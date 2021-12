Místo Špindlu azyl, ale s přestřelkou. Kouč Kladna: Tohle musíme vyhrávat

Vše se mělo odehrávat v jedinečných podmínkách. Led byl připraven, tribuny stály, ale koronavirus řekl NE. Duel Kladna s Dynamem se měl původně sehrát ve Špindlerově Mlýně, nakonec diváci gólovou přestřelku sledovali „jen“ v chomutovské aréně, azylu Rytířů pro tuto sezonu. Škoda, podobný zápas by svátku hokeje pod širým nebem náramně slušel, protože Pardubice nakonec až v prodloužení klání otočili a berou dva body za výhru 5:4.

Papírové prognózy? Ale jděte, v Chomutově nic takového neplatilo. Parádní bitva předposledního Kladna s třetími Pardubicemi nabídla střelecké lahůdky pro hokejové štamgasty. Podstatné však bylo, že na ledě byste nepoznali, který celek bojuje o přežití a který myslí na zisk titulu. Kladno totiž branku soupeře zasypalo 44 pokusy, celý zápas bylo střelecky daleko aktivnější. Počet střel po druhé části byl dokonce 33 ku 13 pro kladenské. Ale co naplat, Jágrova družina vždycky dovolila soupeři návrat do utkání. A nakonec bitvu prohrála.

„Pro nás už je to několikátý zápas, který jsme takhle ztratili. Když jsme vedli 3:1, tak jsme okamžitě dostali branku a pak přišlo vyrovnání. To samé za stavu 4:3. Tohle je utkání, které prostě musíme dovést do vítězného konce,“ kroutil hlavou trenér kladenských hokejistů David Čermák.

Průběh zápasu tak naprosto potvrdil staré rčení, že gólové nadílky si užívají většinou všichni na stadionu, kromě trenérů. V tomhle případě to platí stoprocentně, ani jeden ze šéfů střídaček nebyl spokojený. „Musíme si důrazně promluvit s některými hráči, protože k tomu přistoupili naprosto laxně a mysleli si, že se Kladno porazí samo. Dneska to byl od nás špatný výkon,“ nechápal trenér Dynama Richard Král. „Naštěstí jsme si k tomu ale v kabině něco před třetí třetinou řekli a zlepšili jsme to,“ doplnil tříbodový hrdina Ondřej Matýs.

Kladno - Pardubice: Dynamo rychle snížilo! Camarovu práci dokončil Matýs, 3:2

Nicméně fakt, že Pardubice nakonec hostující led vyloupily jde spíše za šílenými hrubkami jejich protivníků. Dvě jména však vynikla. Už zmíněný Matýs, jenž se v sestavě objevil poprvé v sezoně. „Že budu hrát jsem se dozvěděl ve středu při večeři, zrovna jsem měl plnou pusu jídla,“ smál se. A vidět byl znovu i Anthony Camara. Ten bodoval už v osmém utkání v řadě, proti Kladnu zapsal dvě asistence. Dusno, které kolem jeho osoby panovalo na konci října, kdy ho trenéři kvůli matným výkonům ani nezařadili do sestavy, se paradoxně vyplatilo. Bič práskl a kanadský forvard se srovnal. Obdrženou branku, nad kterou se pozastavil trenér domácích a která vrátila Pardubice do zápasu, zařídil svým důrazem před brankou pro nováčka Matýse právě on.

A to je pro Kladno potíž. V tabulce totiž pod nimi začíná bublat problém s názvem Zlín. Tým Beranů se nadechuje, v souběžně hraném duelu porazil Litvínov a rozdíl mezi poslední a předposlední příčkou tak činí už jen šest bodů. „Samozřejmě to vnímáme. Hrajeme o udržení od prvního kola a potřebujeme body v každém zápase,“ okomentoval trenér Čermák stále napjatější situaci svého celku. Především proto zněl jeho hlas tak rozmrzele. Namísto udržení výhry a náskoku na sestupovou pozici se napětí okolo Kladna zase o něco zvýšilo. A to před těžkým koncem prosince opravdu nechcete.

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 4:5p. Rytíři vedení neudrželi. V prodloužení rozhodl Mikuš

