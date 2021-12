Klimek nevěřil ukončení bezgólové série: Fakt to bylo deset měsíců?

Přitom jste, Lukáši, během minuty a půl ve třetí třetině stáhli dvoubrankový náskok. Co se s vámi pak stalo? Naivita?

„Měli jsme hrát chytřeji, abychom sahali po prodloužení a brali aspoň nějaký bod. Chyba byla v tom, že jsme nevyhodili puk a oni se dostali k dorážce. Neměli jsme nic měnit, protože jsme byli v euforii. Chtělo to využít našeho tlaku, kdy jsme byli silní na puku, ale asi jsme se něčeho zalekli...“

Souvisí to s tím, že nejste v pohodě a máte v hlavách poslední nezdary?

„Když je tým v laufu, dokáže dohrát závěr suverénně, to je jasné. Ale nemyslím si, že psychika byla tentokrát problém. Nikdo na to nemyslel. Problém byl, že jsme nepokračovali v tom, co jsme si řekli před třetí třetinou a co vycházelo: víc bruslit a být důraznější v soubojích. Díky tomu jsme se vrátili zpátky do zápasu, ale pak na to nenavázali.“

Když už nic, smazal jste alespoň nulu v kolonce gólů a hned nato si připsal i asistenci...

„V té chvíli mě to určitě těšilo, spadl mi kámen ze srdce. Byl to dobrý pocit, protože jsme díky mým dvěma bodům srovnali, věřil jsem, že zápas otočíme. Ale ve finále nemáme nic, takže radost brzy vyprchala.“

SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 3:4. Gólová přestřelka pro hosty, rozhodl Bičevskis

Na vstřelenou branku jste čekal od února, tedy deset měsíců. Pro útočníka nic moc, co?

„Fakt to je už deset měsíců, jo? Snažil jsem se to vytěsnit z hlavy, protože to je opravdu dlouhá doba. Doufám, že druhá půlka sezony, která teď odstartovala, bude lepší. Udělám maximum pro to, abych týmu pomáhal konečně i produktivitou.“

Konkurenti pod vámi sice taky ztratili, ale deváté místo v kontextu současné formy nedržíte úplně pevně...

„Samozřejmě, jsme si vědomi toho, jak hrají týmy kolem nás. Výsledky sledujeme, je potřeba zase sbírat body pravidelně, abychom se trochu uklidnili. Na druhou stranu – prostředek tabulky je strašně vyrovnaný. Jak je blízko dolů, tak i nahoru. Chce to jen najet na vítěznou šňůru.“

Ideálně už v neděli na Spartě, která je v tabulce hned před vámi.

„Je to poslední zápas před reprezentační pauzou, není se na co šetřit. V sobotu se na Spartu maximálně připravíme a pak věřím, že si něco odvezeme. Možná si někdo lehce řekne, že tam jako outsider nemáme co ztratit, ale v naší situaci to tak není. Pět proher z posledních šesti zápasů je moc, musíme to zlomit.“