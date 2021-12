Suchánek: To, co jsme předvedli, byla sr***a. Jágr po pátém gólu odešel

Ani pořádně nevěděl, co má říkat. Sám nechápal. Zkušený kladenský obránce Jakub Suchánek těžko hledal vysvětlení, proč jeho tým po reprezentační pauze dostal od hradeckého Mountfieldu takový výplach (2:9). „Těžko hledat slova pro tu blamáž,“ vykládal bek. Na závěr volil ještě silnější slova. „To, co jsme předvedli, byla sr***a.“ Do utkání nezasáhl zraněný Jaromír Jágr, který během první třetiny po pěti gólech střídačku v civilu opustil…

Kladno prohrálo popáté v řadě a místo, aby se po přestávce nadechlo, dostalo tvrdý direkt. Ani pilíř obrany Jakub Suchánek nechápal, co se dělo.

Co můžete k utkání říct?

„Bohužel, výsledek je takový… Víc k tomu ani říct nejde.“

Od začátku jste nechávali soupeři velký prostor.

„Nebylo to jenom to. Kolem brány jsme byli nedůrazní, nedobruslení, přečíslení. Bohužel.“

Bylo pak těžké se motivovat, když jste po první části prohrávali 1:6?

„Sami jsme si ten zápas posr… Tak jsme si to, s prominutím, vyžrali až do konce. Do dna kalich hořkosti jsme vypili. Dohrát se to muselo. Ale proč se to dostalo do toho stavu, za to si můžeme jenom my.“

Čím si vysvětlujete ten hrozný začátek?

„Nemám vysvětlení…. (přemýšlí) Nevím. Těžko hledat slova pro tu blamáž… To nebude úplně hanlivý slovo v tomhle případě. Nešli jsme do utkání odevzdaní, to si nemyslím. Ale byli jsme nepřipravení. To určitě ano.“

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 2:9. Výprask Rytířů bez Jágra, zářil Oksanen

Co jste říkal na drsný zákrok na Ondřeje Machalu od Bohumila Janka?

„Neviděl jsem to. V první moment jsem ani nevěděl, kdo to byl. Viděl jsem tam Bohouše (Bohumila Janka), o kterém vím, že má tendence k takovým hraničním zákrokům. Ani nevím, jestli to bylo čistý, nebo ne, asi dostal na hlavu. Doufám, že bude Machy v pořádku!“

Všiml jste si, že během první třetiny odešel do kabiny Jaromír Jágr, který utkání sledoval jenom v civilu? Asi jste ho naštvali…

„Tak… Dnešní výkon asi naštval víc lidí než jenom pana Jágra…“

Je čas na nějakou bouřku v kabině? Nebo co ve vaší situaci pomůže? Naopak klid?

„Bouřky mají smysl, stejně jako klidný proslovy. Sezona je dlouhá. Nejde po sobě jenom řvát, nebo se konejšit. Pomůže to, co se vždycky říká. Tvrdá práce. To je ale pořád dokola, to si můžeme říkat třistatisíckrát… To bychom se pořád opakovali. Dokud… (odmlčí se) Těžko se to hodnotí. To, co jsme předvedli, byla sračka. Tím bych to uzavřel, víc bych se v tom nehrabal. To asi ani nemá smysl.“

