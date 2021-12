Zlín se zvedá, pomáhá i „smradlavá“ kšiltovka. Horská dráha, říká kouč

Byli na odpis, o sestupujícím z Tipsport extraligy měli mnozí jasno. Zlín je bez šance. Ovšem pozor, Berani se zvedají. Ve 34. kole vyhráli ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení a na předposlední Jágrovo Kladno se dotáhli na rozdíl tří bodů. „Na Kladno jsme ztráceli třináct bodů, teď jsou to jen tři, ale pořád jsme jako na horské dráze,“ krotí přehnaný optimismus trenér Luboš Jenáček. S kolegy dělá, co může. Mimo jiné si pomáhá i talismanem pro štěstí – letitou kšiltovkou s logem Hockey Canada.

„Už jsem nevěděl, co udělat, tak jsem vytáhl tuto starou smradlavou čepku Hockey Canada,“ culil se před měsícem Jenáček, když si jeho tým doma překvapivě poradil se suverénním Třincem (2:1p). „Snad mi to vedení Beranů odpustí.“

Z posledních deseti zápasů Zlínští vydolovali 14 bodů. Kromě Ocelářů doma porazili Olomouc (3:2), Litvínov (4:1), překvapili na Spartě (6:4), sebrali bod v Brně (1:2p). Bojovný a obětavý výkon podpořený výborným Liborem Kašíkem v bráně předvedli i v Ostravě.

„Různých pověr a talismanů je spousta, některé nefungovaly,“ usmíval se Jenáček. „Kšiltovka je dobrá, funguje. Tady nebyla zima, ale na některých stadionech se hodí i tak...“ Sám by si hlavně přál, aby se výkony týmu stabilizovaly. „Pořád jsme jako na horské dráze, nejsme schopni zopakovat tři čtyři dobré zápasy po sobě, potřebovali bychom nějakou šňůru. Velký hokej hrát nemůžeme, musíme být spolu, hrát týmově, bojovat, blokovat... Čtvrtého ledna máme Kladno, to bude hodně důležité.“

Berany zvedly ruské posily, drží je zkušení matadoři. Hrají nepříjemný hokej, jednoduchý, agresivní. Čekají na brejky, případně přesilovky. A brankář Kašík je znovu ve formě. „Snažím se soustředit sám na sebe, během volna mi nebylo komfortně, protože jsem vyměnil výstroj a bylo pro mě těžké si na ni zvyknout,“ popisoval Kašík. „Nakonec jsem šel na poslední chvíli do zápasu se starou výstrojí a zakopával jsem. Tak jsem rád, že mi to nějak sedí a úplně mě to nerozhodilo. Dva body zlaté, užijeme si Štědrý den a budeme si to užívat.“

Nad trenérovou šťastnou kšiltovkou se Kašík jen pousmál. „Abych řekl pravdu, některé věci nevnímám, soustředím se sám na sebe. Mám spoustu věcí, co můžu zdokonalit, abych pomohl týmu. Jestli jsou nějaké talismany, fungují a přináší klid do hry a pro mužstvo, je to jen správně.“

