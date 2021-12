Hořké kladenské Vánoce, černá série trvá: Musíme věřit a tvrdě pracovat

„Nemám vysvětlení, nevím. Nemám slova pro tu blamáž,“ nechápal v úterý obránce Kladna Jakub Suchánek. Devítigólový příděl od Hradce zadupal už tak rozložené kladenské sebevědomí ještě hlouběji. A projevilo se to i nyní. Ve speciálním, vánočním představení na severu Čech, Kladno herně opět nestačilo. „My jsme chtěli odčinit minulý zápas, který se nám vůbec nepovedl, chtěli jsme do toho dobře vstoupit, což se nám podařilo asi na dvě minuty a pak jsme během další minuty měli tři vyloučení a šli jsme do tří a inkasovali,“ kroutil hlavou trenér hostů David Čermák.

Nad týmem se vznáší těžký mrak, porážka s Libercem 2:3 je vlastně nakonec ještě milosrdná, přestože parta Tomáše Plekance na konci utkání sahala po vyrovnání. Bílí Tygři totiž paradoxně do zápasu také přinesly to, co je v sezoně nejvíce charakterizovalo. Neproměňovali šance. Na kanadském brankáři Landonu Bowovi postupně několikrát pohořeli Martin Faško-Rudáš, Jaroslav Vlach, nebo Marek Zachar. Domácí měli mnoho příležitostí, ale znovu, tak jako už mnohokrát v sezoně, se o zisk bodů strachovali až do posledních sekund a mohli nakonec děkovat parádně chytajícímu Petru Kváčovi.

SESTŘIH: Liberec - Kladno 3:2. Povedená třetí třetina Rytířům nestačila, prohráli pošesté v řadě

„Ano, trápí nás špatná produktivita. Beru to i na své triko, sám jsem nedal gól asi přes měsíc. A takovou v uvozovkách fazonu má u nás více hráčů. Máme hodně šancí, ale neproměňujeme je. Chci ale říct, že máme mladý tým, odešlo nám před sezonou plno zkušených kluků,“ okomentoval týmovou slabinu střelec první branky utkání, liberecký kapitán Petr Jelínek.

Výsledek nakonec dobře dokládá rozložení obou celků po polovině ročníku. Zatímco výběr Patrika Augusty se dovedl vlastními silami dostat z několika výsledkově mizerných období, kdy se tým nacházel mimo pozice play off, kladenští hráči mají aktuálně nejhorší formu z celé soutěže, za poslední měsíc zvítězili jedinkrát. „Řešíme to, rozebíráme to. Je to hodně nepříjemná situace, ale musíme věřit a tvrdou prací to zastavit,“ pokývl smutně trenér Kladna.

Zatímco před zmíněným měsícem se ještě zdálo takřka nemyslitelné, že by se poslední příčka týkala někoho jiného než Zlína, nyní už to tak jasně nevypadá. Boj o vyhnutí se poslednímu místu, jenž znamená přímý padák do první ligy, bude jedním z největších taháků druhé poloviny základní části. Rozhodne se mezi Berany a Rytíři a čím déle bude trvat série porážek Čermákova týmu, tím více bude stres narůstat. I proto jsou vánoční dny tak vítané.

