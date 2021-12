ONLINE: Obrat! Kladno vede 2:1 nad Vervou. Třinec - Kometa 3:2sn

Kevin Klíma rozhodl již v první třetině

Hradec Králové dal ve svém předchozím duelu na ledě předposledního Kladna devět gólů. Tentokrát přijel na led ještě hůře tabulkově postaveného týmu, avšak začátek patřil spíše Beranům. Ti zkraje duelu přestáli bez potíží oslabení a sami mohli jít do vedení v deváté minutě, kdy po trestech Nedomlela a Blaina hráli téměř minutu a půl přesilovku pět na tři. Jenže ji nevyužili, což se velmi rychle otočilo proti nim.

Ne snad, že by Východočeši soupeře nějak drtivě přehrávali, ale kvalita v zakončení byla patrná. Nejdříve ve 12. minutě otevřel skóre nejlepší střelec a zároveň i nejproduktivnější hráč Mountfieldu Oksanen, jehož v přesilovce dobře našel Šalda.

O minutu a půl později to bylo už 2:0. Nejprve sice Lalancette zahrál puk v ofsajdovém postavení, rozhodčí však hru nepřerušil a vzápětí kanadský forvard propálil Kašíka. Do sirény se navíc hosté prosadili ještě jednou. Při vyloučení Fryšary přebral Kevin Klíma puk do jízdy a ranou z kruhu zvýšil již na rozdíl tří branek.

Od startu prostředního dějství už byl ve zlínské brance Huf. V čase 22:50 dostal menší trest Gazda, na trestné lavici však seděl pouze osm sekund: Oksanenovu pobídku totiž mezi betony nového muže ve zlínském brankovišti tečoval Smoleňák. Od té doby už se duel pouze dohrával. Poměr střel na branku ve druhé části hovořil sám za sebe: 5:7.

Ve třetí třetině se podařilo Beranům i skórovat, když Michasjonok zavěsil po dobré nahrávce od Novotného. Královéhradečtí však dokázali rychle odpovědět. V 52. minutě chyboval na obranné modré čáře Karafiát, čehož hbitě využil Pilař a vrátil hostům čtyřbrankový náskok. Za minutu a půl ještě snížil kapitán Kubiš a gólový účet zápasu tak uzavřel.

Ohlasy trenérů

Luboš Jenáček (Zlín): „Pokud proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Hradec, nevyužijete svoje možnosti na začátku, nejdete do vedení a naopak inkasujete, tak je to velmi těžké. Hradec má v mých očích špičkový tým, který hraje výborný hokej, má tam rozdílové hráče. Potvrdili to jak při hře pět na pět, tak i v přesilovkách. V těch my jsme si naproti tomu nepomohli, góly jsme nedali ani z přečíslení. Na druhou stranu jsem rád, že jsme bojovali až do konce a dali dvě pěkné branky. Nezabalili jsme to, chtěli jsme vyhrát třetí třetinu, nebo alespoň neprohrát, což se nám podařilo. I takové malé věci musíme ocenit. Dnes byl ale Hradec nad naše síly a po zásluze zvítězil.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Gólově se nám povedla první třetina, kde jsme odskočili. Měli jsme tam ale i pár momentů, kdy jsme trošičku chybovali a nezajistili si hru třetím hráčem. Zlín potom byl nebezpečný v protiútocích, naštěstí neproměňoval. V kabině jsme si řekli, že se toho musíme vyvarovat, i za stavu 4:0 to bylo nebezpečné. Poté jsme udělali chybu v obranném pásmu, čímž se zápas trochu zdramatizoval. Ale celkově jsme odehráli solidní utkání, jsme rádi, že jsme zde vyhráli a potvrdili tak tři body z Kladna. Teď se budeme soustředit na dalšího soupeře.“

SESTŘIH: Zlín - Mountfield HK 2:5. Poslední Berani další body nepřidali. Góly přišly pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:15. Michasjonok, 52:44. Kubiš Hosté: 11:56. Oksanen, 13:29. Lalancette, 19:19. Kevin Klíma, 22:58. Smoleňák, 51:11. R. Pilař Sestavy Domácí: Kašík (21. Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, R. Veselý, Michasjonok – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka – O. Flynn, Karafiát, Fryšara. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lev (A), Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl. Rozhodčí Pešina, Pilný – Hynek, Ganger Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Mladá Boleslav - Liberec 3:4

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 3:4. Bruslařům k výhře nepomohla ani trefa Ševce z vlastního pásma

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:57. O. Najman, 24:08. Ševc, 53:57. P. Kousal Hosté: 02:58. Klapka, 23:26. Birner, 28:21. A. Najman, 34:00. J. Vlach Sestavy Domácí: J. Růžička (34. Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Šír, Micka – Ondráček, Gerát Stadion Návštěva 976 diváků

Třinec - Kometa 3:2sn

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:57. Marcinko, 52:00. Hrehorčák, 65:00. Matěj Hosté: 04:25. Zaťovič, 32:32. Tansey Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Marcinko, O. Kovařčík – O. Šedivý, Jobánek, Dravecký (A) – Christov, Matěj, Kofroň – Ramik. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec

Pardubice - Vítkovice 2:3sn

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:08. R. Kousal, 14:11. Poulíček Hosté: 27:25. R. Polák, 49:24. Plášil, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), D. Robertson, J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Lindberg, Roberts Bukarts – Marosz, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice

Olomouc - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:42. Bambula, 58:58. David Krejčí, . Kusko Hosté: 11:29. T. Rachůnek, 19:30. Flek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, A. Rutar, Řezníček, Škůrek, Groch – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Habal (A. Horák) – Martin Rohan, Plutnar, L. Doudera, Dlapa, Pulpán (A), D. Mikyska, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Vondráček (C), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Daniel Pražák, Zbyněk Kubičík – Lukáš Kajínek, Michal Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Kladno - Litvínov

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:29. Jágr, 47:32. Zikmund Hosté: 28:56. Estephan Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, Baránek, K. Wood, Zelingr, J. Suchánek (A), Funk – Zikmund, Plekanec (C), Hlava – Jágr, Filip, Pytlík – Račuk, A. Kubík, Melka – Routa, M. Indrák, M. Beran. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Kolář – P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa – Jarůšek, V. Hübl (C), P. Straka (A) – F. Lukeš (A), Sukeľ, Kudrna – P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků