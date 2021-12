Nedorost řádil v Plzni. Verbálně napadl sudí, dostal podmínku a pokutu

Nedorost se podle tiskové zprávy Českého svazu ledního hokeje po utkání dopustil „verbálního napadání a nepřípustného nátlaku na rozhodčí“. Zápas, který Plzeň vyhrála 2:1 v prodloužení, řídila dvojice hlavních arbitrů René Hradil, Roman Svoboda.

S výkonem rozhodčích, kteří v duelu vyloučili sedm hráčů Mladé Boleslavi a dva domácí, nebyl spokojený ani trenér hostů Pavel Patera, který je ale s ohledem na pravidla soutěže nehodnotil. „Dnešní zápas se mi ale moc hodnotit nechce. Všichni víte, co se po zápase smí a nesmí. Chci vám jen popřát hezké Vánoce,“ řekl Patera, za jehož protesty dostali hosté jeden z dvouminutových trestů.

Nedorost má za své chování zastavenou činnosti na 14 dnů s podmíněným odkladem do 28. února. Pokud by podmínku porušil, měl by zakázaný vstup na střídačku při zápasech, kam má jako klubem nahlášený funkcionář přístup.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 34 22 3 4 5 110:66 76 2. Mountfield 33 18 6 2 7 111:73 68 3. Pardubice 33 15 7 4 7 108:84 63 4. Plzeň 33 16 3 5 9 105:89 59 5. Brno 33 12 6 3 12 94:91 51 6. Vítkovice 32 13 4 4 11 73:76 51 7. M. Boleslav 33 14 3 3 13 76:80 51 8. Liberec 32 13 2 5 12 73:86 48 9. Olomouc 32 11 6 1 14 78:90 46 10. Sparta 32 10 5 5 12 115:105 45 11. Č. Budějovice 31 13 1 3 14 86:88 44 12. Litvínov 32 12 1 4 15 85:95 42 13. K. Vary 33 11 1 4 17 93:97 39 14. Kladno 32 5 4 4 19 79:120 27 15. Zlín 33 4 3 4 22 62:108 22 Generali Play-off

