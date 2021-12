Popichování u pohádek, pak vzájemná bitva. Najmanovi: Doma bude radost

Co jste si řekli u štědrovečerní večeře?

Adam: „Začal jsem tím, že jsem bráchovi řekl, jestli je vhodné si přidávat, když máme 26. zápas. Tys mi to hned něčím vrátil.“

Ondřej: „Já to neřešil, věřil jsem, že vyhrajeme. Bohužel jsem to nakonec asi s jídlem trochu přehnal.“

Adam: „A pak to pokračovalo popichováním u pohádek, ale nebylo to nic velkého.“

Ondřej: „Nic obrovského neproběhlo. Nebylo to úplně jiný, než když hrajeme jindy proti sobě.“

Liberec vyhrál 4:3, jak jste zápas viděli?

Adam: „Pro nás dobře, vyhráli jsme. Máme vždycky minisouboje na buly a dneska jsem vyhrál 3:2, aspoň myslím. (usměje se) Za to jsem rád.“

Ondřej: „Dneska brácha vyhrál, porazil mě ve všem. Nám to nevyšlo celkově.“

Ondřeji, pro vás šlo zase o první tříbodový večer v extraligové kariéře.

Ondřej: „To jsem ani nepostřehl, myslel jsem, že mám jen dva body. Je to hezký, ale kdyby byl ještě o jeden nebo dva víc a vyhráli jsme, tak bych se nezlobil.“

Oba jste se každopádně trefili, bude doma veselo?

Adam: „Pro mě to je možná takový vánoční zázrak! (usměje se) Dal jsem gól po dlouhé době, jsem rád, ale mnohem víc, že jsme vyhráli za tři body. Doma budou určitě spokojení.“

Ondřej: „Doma bude radost, protože u nich jsou dva. (liberecký trenér Patrik Augusta je strýcem bratrů Najmanů) Já jsem tady jeden… Nedá se nic dělat, příště jim to snad vrátíme.“

Mladá Boleslav - Liberec: Přihrávku Kousala proměnil ve vyrovnání Najman, 1:1

Co rozhodlo o výhře Liberce?

Ondřej: „Měli velké šance, a když už je měli, tak je proměnili. Chladnokrevně, s tím Růža (brankář Jan Růžička) nemohl nic dělat. Dělali jsme hrozné chyby, neměli takové nasazení, jaké bychom měli mít. Liberec nás za to potrestal a pak už si to pohlídal. Už nás nepustili do šancí, ze kterých bychom mohli srovnat.“

Adam: „Proměnili jsme dvě přesilovky, Boleslav jednu. Jsme rádi, že jsme je proměnili, protože se v nich docela trápíme v téhle sezoně. Doufám, že to bude takhle pokračovat.“

Jak vnímáte rivalitu mezi oběma kluby?

Adam: „Chceme vyhrát, my v Liberci určitě.“ (usměje se)

Ondřej: „Zajímavý…“

Adam: „Tak mluv ty.“

Ondřej: „Už jsem tady pátý rok a s Libercem je to vždycky nejvíc vyhecovaný. Fanoušci jsou víc slyšet, bývají různé potyčky. Je to zápas s největším nábojem v celé extralize.“

Mladá Boleslav - Liberec: Gólově produktivní třetina pokračuje. Adam Najman střílel z kruhu ke vzdálenější tyčce, 2:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:57. O. Najman, 24:08. Ševc, 53:57. P. Kousal Hosté: 02:58. Klapka, 23:26. Birner, 28:21. A. Najman, 34:00. J. Vlach Sestavy Domácí: J. Růžička (34. Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Šír, Micka – Ondráček, Gerát Stadion Návštěva 976 diváků

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE