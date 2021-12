SESTŘIHY: Hradec ovládl šlágr, Vítkovice bodovaly potřinácté v řadě

Druhý Hradec Králové porazil lídra Třinec 5:1, dva góly dal Lev

Hokejisté druhého Hradce Králové porazili ve šlágru 36. kola extraligy vedoucí Třinec 5:1 a po třetím vítězství v řadě se přiblížili Ocelářům na rozdíl pěti bodů. Mountfield má navíc ještě zápas k dobru. O vítězství rozhodli Východočeši ve druhé třetině, kdy díky dvěma gólům Jakuba Lva a jedné brance kapitána Radka Smoleňáka získali vedení 3:0. Třinec neuspěl poprvé po sérii tří výher.

Oslabený Třinec oproti nedělnímu utkání s Kometou Brno postrádal nově i kapitána Vránu a dalšího útočníka Ondřeje Kovařčíka. Domácí Mountfield měl převahu, ale dlouho se hrálo bez šancí. Až v osmé minutě měl příležitost Oksanen, ale z levého kruhu exhradeckého Mazance nepřekonal. Gólman Ocelářů si poradil i s pokusy Kevina Klímy a Koukala, z pozice mezi kruhy jej nepřekonal ani Lev a přesnější muška chyběla Perretovi. Před pauzou vystřelil mimo z dobré pozice i třinecký Doudera.

V úvodu druhé části si Mazanec poradil s Lalancetteho tečí Smoleňákovy střely, ale ve 24. minutě už při Szturcově vyloučení inkasoval. Při tlaku Mountfieldu nabil Blain na levý kruh Lvovi, který zamířil přesně. Zvýšil mohl po Lvově přihrávce osamocený Smoleňák, ale třineckého gólmana nepřekonal.

V čase 26:46 se dostal před Mazancem k vyraženému puku Lev a šikovně bekhendem zvýšil na 2:0. Při trestu Draveckého se hosté ubránili, ale ve 32. minutě zařídil tříbrankový náskok Smoleňák, jehož první pokus třinecký gólman nezkrotil a napodruhé jej kapitán domácích bekhendem přeloboval. Při Marcinkově vyloučení Třinec odolal a v 38. minutě mohl snížit Hrehorčák, jehož únik ale Kiviaho zlikvidoval lapačkou.

Třinec se vrátil do hry ve 43. minutě při Gasparově vyloučení, kdy se po Kundrátkově přihrávce trefil z levého kruhu Růžička. Oceláři vycítili šanci a hned vzápětí zahrozil Daňo. V 53. minutě pojistili domácí výhru v přesilové hře pěti proti třem, do které se dostali z oslabení při Gasparově trestu současným vyloučením Růžičky a Marcinka.

Z pravého kruhu se prosadil při signalizovaném dalším vyloučení do bližšího horního rohu Oksanen. Stejně jako Lev, jenž mu přihrál, si finský útočník připsal třetí bod v utkání. V 56. minutě ještě dovršil výsledek střelou od modré čáry Nedomlel.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): „První třetina sice vyšla gólově naprázdno, ale měli jsme v ní dvě šance a lepší pohyb. Vyšla nám druhá třetina. Napadaly nám tam naštěstí góly a pak se proti silnému Třinci hraje líp. v posledních pěti minutách druhé třetiny jsme si to zbytečně komplikovali a vyústilo to blbým začátkem třetí třetiny, kdy jsme udělali faul a Třinec hned využil přesilovou hru. Potvrdil, že je má nejlepší. Jsem rád, že jsme dali na 4:1, protože kdyby Třinec snížil na 2:3, tak by to pro nás bylo ještě hodně složité utkání. Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli, odmakali jsme to tady pro lidi, kteří přišli. Bereme tři body a soustředíme se na dalšího soupeře."

Václav Varaďa (Třinec): „Hradec si dnes zasloužil vyhrát. Tahali jsme za kratší konec, i když jsme se malinko nadechovali ve třetí třetině, v které jsme dali gól a cítili šanci přidat další. Ale udělali jsme dva hrubé fauly a tím jsme si vzali šanci na nějaký bodový zisk. V globálu to tým odmakal, ale soupeř hrál lépe než my a proto bere tři body. Někteří naši hráči teď prožívají těžké chvíle se silnými virózami. Nevíme, kdy se nám vrátí, ale byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejdříve."

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 5:1. Souboj lídrů vyzněl pro Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:19. Lev, 26:46. Lev, 31:48. Smoleňák, 52:41. Oksanen, 55:54. Nedomlel Hosté: 42:57. Martin Růžička Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lev (A), Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Daňo, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, R. Szturc, Ramik – Hrehorčák, Jobánek, Dravecký (C) – Christov, Matěj, Kofroň. Rozhodčí Šír, Úlehla – Rampír, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1 000 diváků

Kladno bez Jágra podlehlo v Karlových Varech 4:6, hattrickem se zaskvěl Hladonik

Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 36. extraligového kola Kladno 6:4. Ze sestavy Rytířů vypadl na poslední chvíli legendární útočník Jaromír Jágr, v dresu domácích stihl během první třetiny čistý hattrick útočník Jan Hladonik. Potřeboval na něj jen šest minut a 44 sekund. Energie navýšila náskok na předposlední Kladno na 15 bodů.

Utkání sousedů z konce extraligové tabulky začalo překvapením, když Jaromír Jágr po rozbruslení zůstal nakonec pouze v civilu na střídačce Středočechů.

I bez svého lídra začali hosté aktivněji, ale nebezpečné střely Račuka a Berana skončily jen v náruči Novotného. Karlovarští v úvodním dějství byli efektivnější zejména zásluhou Hladonika, který stihl rychlý hattrick. Poprvé se trefil v osmé minutě z mezikruží po zaváhání kladenských hráčů ve svém obranném pásmu, ve 14. minutě dosáhl druhé branky střelou z kruhu a hattrick dovršil o chvilku později při vyloučení Filipa.

Kladno ve snaze korigovat nepříznivý vývoj zápasu zvýšilo svou aktivitu směrem k Novotného brance, ale větší příležitost si dlouho nevytvořilo. Hostům se podařilo snížit až ve 28. minutě při vyloučení Redlicha po křížné Plekancově přihrávce a Kubíkově střele z první.

Od kladenské branky uplynuly pouze dvě minuty a díky Vondráčkem využité přesilovce měli domácí na své straně opět tříbrankový náskok. Vstřelený gól musel ještě potvrdit videorozhodčí. Poklidný ráz utkání opepřila ve 36. minutě rozmíška mezi hráči obou mužstev, po které se na trestnou lavici odebrali tři hostující a dva domácí borci.

Poté, co domácí nevyužili další z přesilových her, začalo se na ledě odehrávat drama. Na kontaktní branku Routy ve 44. minutě dokázali domácí o minutu později ještě díky Flekově střele odpovědět. Rytíři však pro ně nepříznivě se vyvíjející zápas nezabalili. Ve 48. minutě po přečíslení dvou na jednoho prudce vystřelil Plekanec a Novotným vyražený puk vrátil do karlovarské branky Kubík.

O 103 sekund později po chybě Dlapy povzbuzení hosté díky Indrákově střele z mezikruží dostali průběžné skóre již jen na rozdíl jediné trefy. Po této brance si domácí střídačka vyžádala oddechový čas. Z tempa vyvedení hráči Energie ale i po něm kupili chybu na chybu a z tlaku hostů se dostávali jen za cenu vyhazování puků.

Když Račuk nevyužil velkou příležitost ke srovnání skóre, odhodlala se hostující střídačka 101 sekund před koncem základní hrací doby k power play. Ve hře bez brankáře se však dostal na modré čáře k puku Rachůnek a střelou do prázdné branky dal výsledku konečnou podobu.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kladno 6:4. První hattrick Hladoníka. Rytíři dotahovali pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:00. Hladonik, 13:03. Hladonik, 14:44. Hladonik, 29:50. Vondráček, 44:08. Flek, 58:58. T. Rachůnek Hosté: 27:49. Zelingr, 43:24. Routa, 47:04. A. Kubík, 48:47. M. Indrák Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Pulpán (A), D. Mikyska, Dlapa, L. Doudera, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Vondráček (C), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Osmík, Jiskra. Hosté: Bow (Stahl) – Zelingr, Dotchin (A), K. Wood, Baránek, Funk, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), Zikmund – Pytlík, Filip, Jágr – Račuk, A. Kubík, Melka – M. Beran, M. Indrák, Routa – Kristo. Rozhodčí Lacina, Pilný – Brejcha, Votrubec Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

Vítkovice rozhodly o výhře nad Olomoucí čtyřmi využitými přesilovkami

Hokejisté Vítkovic zdolali v 36. kole extraligy Olomouc 5:3 a potřinácté v řadě si připsali bodový zisk. Za vítězstvím Ostravanů stojí přesilové hry, z nichž se domácí dokázali prosadit hned čtyřikrát. Dva góly a dvě asistence si v nich připsal Roberts Bukarts, čtyři gólové přihrávky zaznamenal ruský obránce Alexej Solovjov.

Utkání začalo ve svižném tempu. Vítkovičtí se hned z první akce dostali do šance a Lukáš musel už po deseti sekundách likvidovat Lakatošovu ránu. Příležitost Hanáků tak okatá nebyla, zato Kunc pohotově před Stezkou zasáhl Švrčkem nahozený puk, který skončil v síti. I když se domácím nelíbilo Burianovo postavení v brankovišti, gól platil.

Domácí přesto pokračovali v aktivitě a v přesilovce se jim zanedlouho povedlo vyrovnat. Krejčího přestupek byl v 11. minutě potrestán už po deseti sekundách Krenželokem, který z brankoviště usměrnil za Lukášova záda Bukartsovu přihrávku.

Ještě před koncem první části se rychle za sebou nechali vyloučit domácí Hruška a Kalus a ačkoliv byla přesilovka pět na tři rozdělena přestávkou, hned na začátku druhé půle ji Olomouc využila. Krejčího vyraženou ránu jednoruč doklepl do branky Nahodil a početní výhody se začaly stávat klíčovou situací celého utkání.

Také Ostravanům totiž dopomohly k obratu. Při hře pět na čtyři v 26. minutě nejprve srovnal Bukarts, který do prázdné branky zblízka pohodlně doklepl Lakatošův pokus zpoza brány, a v 35. minutě je poprvé v utkání poslal do vedení Hruška, který v přesile pět na čtyři tečoval střelu Solovjova.

Zajímavý zápas v závěru gradoval a Kusko se vteřiny po návratu z trestné lavice natlačil před Stezku a kličkou vyrovnal. Proti Tomečkově možnosti na otočení skóre pak zakročil vítkovický gólman Stezka a domácí naopak čtvrtou využitou přesilovkou udělali rozhodující krok k výhře: v dvouminutové přesilovce pět na tři zápěstím zamířil přesně Bukarts.

Dvě a půl minuty před koncem zpečetil tři body pro Vítkovice devátým gólem sezony Lakatoš, kterému přihrával Solovjov a zaznamenal čtvrtou gólovou asistenci v utkání.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „I přesto, že jsme inkasovali první, myslím, že jsme měli dobrý nástup do zápasu. I celkově jsme měli dobrý pohyb. Samozřejmě jsme utkání zlomili v přesilových hrách, což nás těší. Za stavu 3:3 nastal asi zlomový okamžik, když jsme využili přesilovku pět na tři a odskočili jsme soupeři. Naše speciální týmy zaslouží pochvalu za to, že to tak zvládly, dali jsme čtyři góly v přesilových hrách. Hráčům musím poděkovat za odvedenou práci a zaslouženou výhru."

Jan Tomajko (Olomouc): „Dobře jsme začali a vedli jsme 1:0. Ve druhé třetině byly Vítkovice lepší. My jsme ale dneska dostali moc gólů v oslabení a myslím si, že pár faulů bylo z kategorie, které nemůžeme dělat. I to špatné střídání a nesportovní chování; myslím, že to dneska hodně rozhodlo o výsledku. Musíme se z toho poučit."

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 5:3. Domácí rozhodli o výhře v závěru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:36. L. Krenželok, 25:51. Roberts Bukarts, 34:18. A. Solovjov, 54:04. Roberts Bukarts, 57:31. Lakatoš Hosté: 02:41. Michal Kunc, 20:32. Nahodil, 44:48. Kusko Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – M. Kalus, Flick, Fridrich – Bernovský, Chlán, J. Krejsa. Hosté: Lukáš (Konrád) – Groch, T. Černý, Švrček (C), A. Rutar, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc – Navrátil. Rozhodčí O. Hejduk, T. Veselý – L. Lučan, M. Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Plzeň po sedmi zápasech s bodovým ziskem narazila v Českých Budějovicích

Hokejisté Českých Budějovic porazili v utkání 36. extraligového kola Plzeň 4:2. Jihočeši tak utnuli sedmizápasovou bodovou sérii Škody, sami vyhráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Za úspěchem vykročil Motor hned v úvodu duelu, když po 10 minutách hry vedl 2:0. V barvách hostí se blýskl dvěma góly českobudějovický odchovanec Tomáš Mertl.

Diváci nečekali na první gól dlouho. Hanzl za brankou Plzně míchal kotoučem a když neměl komu přihrát, nabral ho na čepel, povyjel dopředu a skóroval zblízka u levé tyčky. Ještě před polovinou úvodního dějství našli domácí druhého střelce. Obránce Šenkeřík zatáhl puk od modré čáry na levý kruh a švihem po ledě ho poslal pod brankářovými betony do branky.

Miroslav Svoboda opustil brankoviště a nahradil ho Pavlát. Západočeši přes obdržené góly hráli aktivně a vytvářeli nebezpečné situace v pásmu Motoru. Nejblíž ke snížení ztráty byli Čerešňák s Martinem Langem, kteří jeli na jediného obránce, ale neuspěli před Hrachovinou. Na straně domácích předvedli pěknou akci Beránek s Karabáčkem, ukázkovou kombinaci nachystal Pechův útok.

Vstup do druhé části patřil hostům, kteří vybojovali puk za brankou Motoru, dezorientovaná domácí obrana propustila přihrávku na volného Mertla a ten pohotově korigoval zblízka. Brzy nato Percy nápřahem zdálky trefil tyčku, na protější straně zahrozil Bulíř.

Krátce před polovinou základní hrací doby se prosadil aktivně hrající čtvrtý útok Českých Budějovic vedený Hanzlem. Třetí gól přidal zblízka Beránek, jenž si poradil s bránícím Dzierkalsem i strážcem branky Pavlátem. Domácí v této části ubránili třikrát oslabení, po dobu 21 sekund byli dokonce ve třech, čímž získali sebevědomí do dalšího průběhu duelu.

Důležitou gólovou pojistku na začátku třetí části zařídil Vondrka, kterého před brankovištěm našel Valský přihrávkou od zadního mantinelu. Další trefu mohl přidat Abdul, jenž se v rychlosti protáhl před Pavláta, ale v rozhodujícím okamžiku ho neposlechl kotouč.

Plzeňští se nevzdávali a po závaru nastřelili levou tyčku. Následoval Mertlův korigující gól, potvrdil ho videorozhodčí. Po nevydařené přesilovce promarnili jedinečnou příležitost Jihočeši Vondrka s Novotným. Při trestu Přikryla naopak Kodýtek vybídl ke skórování volného Schleisse, avšak Hrachovina zachránil situaci. Při power play hosté zamkli Motor v pásmu, ale jejich snaha už zůstala bez efektu.

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 4:2. Motor zvítězil i díky Hanzlově lakrosové parádě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:52. M. Hanzl, 09:51. Šenkeřík, 27:54. M. Beránek, 41:27. Vondrka Hosté: 20:56. Mertl, 47:41. Mertl Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bučko, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Remta – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, J. Ondráček, Valský – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Miroslav Svoboda (10. Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Budík, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, Kodýtek (A), G. Thorell – F. Přikryl, M. Marcel. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Gerát, Hynek Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Hokejisté Pardubic porazili i potřetí v sezoně Litvínov

Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 36. kola na ledě Litvínova 5:1 a porazili tak Vervu i potřetí v sezoně. Dvěma góly se na výhře Dynama podílel útočník Anthony Camara, tři asistence si připsal Adam Musil. Zatímco Pardubičtí zabrali po dvou porážkách, Litvínov si připsal třetí nezdar v řadě a v tabulce klesl na 13. místo. Východočeši jsou třetí.

Trenéři obou týmů po předešlých nezdarech udělali změny v sestavě, v té domácí navíc chyběli z osobních a zdravotních důvodů obránce Balinskis a nejlepší střelec Zdráhal.

V úvodu byli aktivnější Severočeši, brankáře Kloučka však překonat nedokázali. Dynamo se připomnělo v páté minutě, Godla ale gólovou šanci Anděla zlikvidoval.

Klíčovou pasáží první třetiny se stala 13. minuta, kdy se v rozmezí 21 sekund hosté dvakrát prosadili. Nejprve zakončil Poulíčkovu akci pohotovou dorážkou Kolář, následně střílenou přihrávku Nakládala usměrnil za Godlova záda Camara.

Zaskočenou Vervu poté hned několikrát podržel slovenský gólman, nebýt jeho zákroků, byl zápas rozhodnutý.

Ve druhé třetině Godla se štěstím ustál Romanovu šanci v přesilové hře a i poté byl ústřední postavou. Zatímco Klouček si v prostřední části připsal jen sedm zákroků, litvínovský brankář dvakrát tolik a většina z nich zabránila gólovému zakončení soupeřů. Severočeši zahrozili pouze zásluhou Straky v oslabení, Lukeš poté trefil tyč.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky si do dobré pozice najel Hübl, Klouček ale jeho střelu vyrazil. Severočeši poté mohli snížit v přesilové hře čtyři na tři, do nejvýraznější šance se však dostal hostující Musil.

V 52. minutě se v přesilovce prosadil Camara a zdálo se, že je o zisku tří bodů pro Dynamo rozhodnuto. Jen čtyři sekundy po jeho gólu byl ale vyloučen Robertson a domácím se podařilo v početní výhodě snížit. Kloučka o možné druhé čisté konto v sezoně připravil Estephan.

Drama se ale nekonalo, při power play domácích se prosadil Kousal a v samotném závěru v přesilovce Říčka, který si tak připsal jubilejní dvacátý gól v sezoně.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Litvínov): „Začátek byl všelijaký, devět minut se hrálo nahoru dolů s tím, že poté jsme udělali dvě chyby, které Pardubice využily. Prohrávali jsme souboje, vyjížděli nám hráči od mantinelu. Hosté odehráli zápas mnohem lépe, nám se vůbec nedaří v koncovce. Poslední dobou dáváme málo gólů, jen čtyři ve třech zápasech, což je málo. Produktivita rozhoduje. A to ještě chytá fantasticky Denis Godla, který nás drží."

David Havíř (Pardubice): „Přijeli jsme s trošku defenzivní taktikou. Chtěli jsme mít dobrý pohyb, což se nám povedlo. Gratulace do kabiny, protože jsme zápas odmakali. V důležitých momentech jsme proměnili šance a myslím si, že jsme byli lepším týmem. Když jsme vedli 2:0, tak jsme si na to dali pozor, věděli jsme - Csaplárova past. Pak nám pomohla třetí branka. Po dvou prohrách jsme potřebovali vyhrát a podařilo se nám to, za což jsme rádi."

SESTŘIH: Litvínov - Pardubice: Musil nahrával, Camara střílel. Dynamo hladce vyhrálo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:46. Estephan Hosté: 12:32. J. Kolář, 12:53. Camara, 51:54. Camara, 57:12. R. Kousal, 58:43. Říčka Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Kolář, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, O. Baláž – P. Straka (A), Estephan, P. Svoboda – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Jarůšek – Kudrna, Sukeľ, M. Chalupa – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Klouček (Borovička) – D. Robertson, Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 1000 diváků

Liberec bodoval naplno počtvrté za sebou, když porazil Zlín 4:1

Hokejisté Liberce porazili ve 36. kole extraligy Zlín 4:1. Bílí Tygři tak na úvod celkem pětizápasové série domácích utkání bodovali naplno počtvrté za sebou. Poslední Berani dál ztrácí na Kladno pět bodů.

Bílí Tygři začali velmi aktivně. Kašíka hned zkraje prověřili Vlach, Rosandič a Gríger. Hostující brankář ale odolal. Aktivita přinesla domácím postupně tři přesilovky, ale bez gólového efektu.

Liberečtí se přece jen dočkali v 17. minutě. Bezprostředně po vypršení třetí početní výhody se ve skrumáži před Kašíkem dobře zorientoval Klepiš a z otočky uklidil puk za záda hostujícího brankáře. Minutu před pauzou chyboval Suhrada a Ordoš mohl tváří v tvář Kašíkovi zvýšit. Minisouboj ale vyhrál zlínský gólman.

Hned v úvodu druhé třetiny předvedl Kašík skvělý zákrok lapačkou proti střele Jelínka. O chvíli později už ale kapituloval, když Dernerovu přihrávku od mantinelu převzal Ordoš a tentokrát svůj minisouboj s Kašíkem vyhrál - 2:0. Zlín mohl vrátit do hry Kubiš, který zavařil domácím před Kváčou, ale domácí gólman odolal.

Rčení "nedáš - dostaneš" se opět potvrdilo. Prakticky z protiútoku se dostal do šance Zachar, sám sice neuspěl, ale puk dostal se štěstím do sítě obránce Štibingr a poslal Bílé Tygry již do tříbrankového vedení. Hosté odpověděli ve 29. minutě střelou Gazdy, po které se o dorážku snažil Veselý, ale Kváču nepřekonal.

Ve 44. minutě zahrozili Rychlovský s Birnerem, ke změně skóre to však nevedlo. Hosté poté dostali možnost přesilovky, ale byli to domácí, kteří měli větší šance a suverénně se ubránili. Kváča přišel o čisté konto v 50. minutě. Flynn se dostal s pukem až před brankoviště a vybídl ke skórování Malleta, ten překonal Kváču střelou pod horní tyčku.

Na začátku 56. minuty se prosadil novopečený otec v domácím dresu Vlach. Doslova jako tank se prodral až před Kašíka a v pádu zvýšil na 4:1. V pohodě hrající Bílí Tygři pak dovedli utkání bez potíží do vítězného konce.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 4:1. Tygři zvítězili počtvrté v řadě za sebou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:22. Klepiš, 21:32. Ordoš, 25:01. Štibingr, 55:10. J. Vlach Hosté: 49:43. Mallet Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Kašík (Huf) – Ferenc, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, T. Hanousek, M. Novotný – Kubiš (C), R. Veselý, Mallet – Zabusovs, Hejcman, Okál – O. Flynn, Karafiát, Fryšara – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka. Rozhodčí Hradil, Šindel – Pešek, Malý. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků