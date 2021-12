Litvínovský Godla: Co předvádíme, je hanba. Dynamo je proti nám jiná liga

Litvínov s Pardubicemi znovu vyhořel, za tři zápasy této sezony od nich inkasoval 16 gólů. Nedaří se, ať na střídačce stál Vladimír Országh nebo teď Vladimír Růžička. Jiná věc je, jakým způsobem s ním prohrává. A nejen s Dynamem.

„Takhle hokej hrát nemůžeme. Je to hanba, katastrofální, co v posledních zápasech předvádíme. Za to se pak musíme stydět. V obraně špatné, v útoku vystřelíme čtyřicet puků na bránu, z toho letí třicet do břicha a deset na beton. Nevím, z čeho chceme dát gól. Nedovedeme si vynutit přesilovky, žádná přečíslení. Jak potom chceme vyhrávat?“ sypal ze sebe slovenský brankář.

Dynamo se tentokrát nechytlo do Csaplárovy pasti. Předtím dvakrát promarnilo vedení 2:0, potřetí už ne. Krušnohorci na chvíli procitli až šest minut před koncem, kdy už zaostávali o tři góly. Giorgio Estephan zhatil hostujícímu brankáři Kloučkovi čisté konto nádhernou střelou. Ale to bylo od Vervy vlastně všechno. Podle Godly nebyla další porážka s východočeským soupeřem žádná náhoda.

„Nic není náhoda. Proti nám hrají jinou ligu,“ pokračoval. „Mohli dát i víc gólů, hráli proti nám v suchém triku. Jakmile vedli 2:0, zahodili nějaké šance a my se dostali do zápasu. Ale pro nás to vlastně nic neznamenalo. V přesilovce dali třetí branku a už si to kontrolovali.“

Pardubičtí hráli jednoduše, chodili do přečíslení, řekli si o fauly, v přesilovkách byli nebezpeční. Dvakrát se za Dynamo trefil Antony Camara, Robert Říčka se dvacátým zásahem vrátil do čela extraligových střelců. Litvínov byl proti tomu až na záchvěvy v závěru neškodný.

„Nepředvedli jsme vlastně nic. Já se snažím každý zápas soustředit na sebe, abych týmu pomohl a pokud možno co nejdéle držel stav 0:0. Nebo když inkasujeme, abychom pořád měli o co hrát, co nejvíc toho pochytat. Snažíme se dát góly, teď nám to nejde,“ povídal Godla.

Trenér Růžička mohl sestavou míchat jak krupiér kartami v kasinu. Verva se začala trápit i pod ním. Kladno proti ní ukončilo sérii nezdarů, mužstvo srážejí herní výpadky.

„Něco tam pořád chybí a je toho dost,“ přemítal litvínovský gólman. „I trenér zkouší všechno možné, ale zatím všichni spíme. Je to zlé, ale snažíme se dívat dopředu. Musíme to zlomit nějakým ošklivým gólem, škaredým vítězstvím a otočit to,“ uzavřel.