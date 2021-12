Zlín se Mikúše lehce vzdal, on se s Energií vrátil gólem: Bylo mi tu fajn

Ze Zlína odcházel na začátku listopadu po neshodách s vedením týmu jako nejproduktivnější hráč Beranů. Teď se Tomáš Mikúš (28) do Baťova města vrátil jako soupeř a v dresu Karlových Varů jistil výhru hostů (4:2) čtvrtým gólem do prázdné brány. Srdečně se pozdravil s bývalými spoluhráči a popřál jim záchranu. „Zvedají se, jsou na správné cestě,“ myslí si slovenský útočník.

Jak jste prožíval návrat do Zlína?

„Mám smíšené pocity, těžko se mi o tom mluví. Není to tak dávno, co jsem tady hrál. Ten krátký čas mi tu bylo fajn. Sedlo mi to ve Zlíně i lidsky v kabině. Našel jsem si hodně kamarádů. Pak se staly nějaké věci, které už teď neovlivním. Ale jsem profesionál. Snažil jsem se to brát jako každé jiné utkání a připravit se na to procent. Po zápase bych kluky rád pozdravil a pokecal s nimi. Mám je rád.“

Trefil jste se při power play soupeře. Jeden z nejlehčích gólů v kariéře, že?

„Žádný gól není lehký. I když je prázdná brána, puk může vždycky nějak skočit.“

Zlín - Karlovy Vary: Černoch se prosadil ihned po vyhraném buly, 1:2

Jaký to byl zápas?

„Velmi těžký. Zlín bojoval, hrál dobře a měl i pěkné akce. Byl to houževnatý soupeř. My jsme trošku polevili ve druhé třetině, kdy byli domácí lepší. Jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli do vítězného konce. V moderním hokeji rozhodují přesilovky. Když dá mužstvo gól při pět na tři, mělo by vyhrát. Pokud ne, je naopak něco špatně. Těší mě, že jsme dvě přesilovky využili, jednu pět na tři.“

Máte pocit, že se Berani po šíleném začátku zvedli?

„Myslím, že hrají lépe a zvedají se. Nasvědčují tomu i výsledky. Mají velmi šikovné cizince, šikovné na puku a s dobrým pohybem. Všiml jsem si jich. Šanci na záchranu Zlín určitě má. Je na správné cestě. V kádru je hodně dobrých hokejistů.“

SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 2:4. Černoch dvěma góly řídil výhru Energie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:20. O. Němec, 38:45. Hejcman Hosté: 00:52. Flek, 09:43. Černoch, 19:44. Černoch, 59:16. T. Mikúš Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Okál, Karafiát, O. Flynn – Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Pulpán (A), D. Mikyska, Dlapa, L. Doudera, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Vondráček (C), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Osmík, Jiskra. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE