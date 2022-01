Řepík po obratu s Brnem: Před svátky byla nálada horší, teď to v kabině žije

V naprosté euforii se zvednutými pažemi pomalu doklouzal k mantinelu a slastně vychutnával nadšení fanoušků. Když na něj vzápětí radostí skočil Vladimír Sobotka, jen se široce usmál. Kapitán sparťanských hokejistů Michal Řepík rozhodl přesnou střelou do růžku úžasný závěr šlágru s Kometou, který Pražané otočili ze stavu 0:2 a zvítězili 3:2 v prodloužení. „Na konci jsme to tam už vyloženě prorvali,“ pousmál se útočník po výhře.

Strašně dlouho trvalo, než jste se prosadili, nakonec přišel obrat v závěru. Čím to?

„Máte pravdu, trvalo to. Bylo to těžké, Kometa hrála skvěle z bloku a připadalo mi, že její hráči hráli play off zápas. Bránili a chodili do protiútoků, blokovali střely, byli silní v nohách. Přesně tak se hraje zápas ve vyřazovací fázi. Mám ohromnou radost, že jsme se vrátili zpět do zápasu a nakonec vyhráli.“

Lze říct, že jde o zasloužený obrat? Vypadalo to, že po většinu utkání jste měli navrch.

„První třetinu jsme určitě nebyli lepší. Ono to možná tak vypadalo, ale Kometa hrála chytře a možná měla i víc šancí než my. Něco jsme si k tomu řekli. Od druhé části jsme možná byli o malinko lepší, byli jsme urputnější a chtěli jsme to možná víc v prostoru před brankou, přestože oni dobře blokovali a my to nemohli propálit. Ani se nám to moc neodráželo na dorážky. Naštěstí jsme to tam prorvali v závěru.“

Na Silvestra jste oslavil narozeniny, tak to jsou hezké opožděné dárky, ne? Nejdřív výhra 7:0 proti Mladé Boleslavi a teď takový obrat.

„Ano, máte pravdu. Před Vánoci to, ne že by to bylo špatné, ale nebylo to dobré. Nejeli jsme do Davosu, měli jsme přestávku, jen jsme trénovali a nálada byla taková trochu horší. Pak jsme si to navzájem vyříkali, vyčistili vzduch. Jsem rád, že nyní vyhráváme.“

Sparta - Kometa: Pražané srovnali! 48 sekund před konce dorazil puk za Tomkova záda Thorell, 2:2

Ta pauza se tedy využila především na vylepšení atmosféry v kabině?

„My jsme se do Davosu těšili, zase by nám to mohlo pomoci stmelit tým, čekali by nás těžké zápasy. Ale na druhou stranu, spousta hráčů toho měla za sebou hodně, včetně mě. Ty reprezentační akce a Liga mistrů byly náročné. Možná, že nám to přišlo vhod, že jsme si pár dní odpočali, potrénovali a dali to trochu dohromady.“

V utkání bylo několik zákroků, kdy rozhodčí rozhodli kontroverzní situaci ve prospěch Komety, a přestože tu bylo 1000 lidí, dávali svou nespokojenost hodně hlasitě najevo.

„Potřebovali jsme být v klidu. Prohrávali jsme a nemohli jsme dělat žádné hlupárny, abychom se nechali vylučovat, to už bychom se do zápasu nedostali vůbec. Soustředili jsme se, abychom do toho šli s chladnou hlavou, ale samozřejmě, pokud by se tam něco semlelo, jsme jeden tým a asi bychom tam jako celá pětka naskákali.“

Odehrál jste mraky zápasů. Dovede takový obrat výrazně otočit psychikou týmu, třeba ještě ve spojení s tím, jak jste vyčistili vzduch mezi sebou mezi svátky?

„Myslím, že jo, že hodně. Teď to v kabině žije, je to cítit, je to trochu jiné než před Vánoci. Snad to bude pokračovat.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kometa Brno 3:2p. Domácí smazali dvoubrankový deficit. Obrat završil Řepík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:49. A. Polášek, 59:12. E. Thorell, 60:40. M. Řepík Hosté: 09:52. P. Mueller, 14:23. Zaťovič Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Süss, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

