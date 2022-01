Chlapík o Ambri: Libí se mi Kubalíkova cesta. Že to je veřejné, není ideální

Do stropu nadšením zrovna neskákal. Když zástupci Sparty na klubových stránkách dopředu oficiálně oznámili, že Filip Chlapík (24) po sezoně odejde do švýcarského Ambrì-Piotta, nadšený nebyl. Nicméně nejproduktivnější hráč soutěže situaci bere jako profesionál, brzdit nehodlá. A proč Švýcarsko? „Líbila se mi cesta, jak tam šel Kubalík a vytáhli ho zpátky do NHL, což je pořád můj cíl.“

Jak vnímáte, když se dopředu oznámilo, že odcházíte do Švýcarska? Ulevilo se vám?

„Za mě to není úplně optimální, protože pořád mám smlouvu tady a chci odvádět maximum. Věděl jsem to delší dobu. Že to je veřejné, není úplně ideální, protože pořád hraju za Spartu. Všichni to teď vědí, za mě to je trošku zvláštní. Ale že by se mi ulevilo, to ne. Jsem na sebe docela dost přísný, pořád chci odvádět co nejlepší výkony.“

Na vaše přání se tedy s oznámením nešlo ven?

„Ne, to určitě ne.“

Jak se v takové situaci hraje?

„Úplně stejně. Jediné, co bylo, že to vědělo vedení a kluci. Nevím, jestli to kluci vzali dobře, nebo ne, já to beru stejně. Hraju za Spartu, budu tady do konce sezony a chci odvést maximum.“

Proč Ambri a Švýcarsko?

„Dávalo mi to největší smysl. Líbila se mi cesta, jak tam šel Kubalík a vytáhli ho zpátky do NHL, což je pořád můj cíl. Vrátit se tam, pořád jsem docela mladý. Jsou teď sice třetí od konce, ale zůstává jen pět hráčů, zbytek bude kompletně nový. Dávalo mi to největší smysl. Čekáme miminko, život ve Švýcarsku je hezký, takže tak.“

Sparta se rozjíždí, vy vedete bodování, neunáhlil jste se? Nepřišla by lepší nabídka?

„Možná jo, ale Švýcaři to dělají takhle brzo. Dávalo mi to smysl z osobního i hokejového hlediska. Za mě to bylo docela snadné rozhodování.“

Co z vašeho pohledu rozhodlo zápas ve Vítkovicích?

„Přesilovky a oslabení. Z přesilovek jsme dali tři góly a oslabení naši kluci ubránili fantasticky. Koukli jsme se na vítkovické přesilovky, věděli jsme, jak je hrají a kluci to dobře odbránili. Udělali jsme, co trenéři chtěli.“

Je znát, že už si z přesilovek dokážete pomoct, nakopnout v nich zápas?

„Jo, ze začátku se to hodně měnilo, teď se vše malinko ustálilo. Víme, kde kdo je. Jsou tam malé nedostatky, ale góly tam jsou, takže za mě spokojenost.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:45. A. Solovjov Hosté: 09:39. E. Thorell, 13:10. E. Thorell, 15:19. M. Řepík, 51:17. R. Horák Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Bitten, Flick, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Bernovský. Hosté: Salák (Machovský) – Moravčík, Mikliš, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele (A), Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 2. Mountfield 37 21 6 2 8 121:80 77 3. Pardubice 37 18 7 4 8 122:94 72 4. Plzeň 37 17 3 6 11 118:103 63 5. Vítkovice 36 15 4 4 13 86:90 57 6. M. Boleslav 37 16 3 3 15 86:94 57 7. Brno 36 13 6 4 13 103:102 55 8. Sparta 35 12 6 5 12 129:108 53 9. Č. Budějovice 35 16 1 3 15 100:96 53 10. Liberec 35 14 2 6 13 82:94 52 11. Olomouc 36 12 7 1 16 89:99 51 12. Litvínov 36 13 2 4 17 96:109 47 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 35 5 4 5 21 86:132 28 15. Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Vítkovice - Sparta: Závěr plný emocí! Lakatoš napadl Voženílka a vyprovokoval hromadnou rvačku!

Vítkovice - Sparta: Další bitka! Kalus se pustil do Buchteleho

Vítkovice - Sparta: Domácí Bitten v pěstním souboji udolal Mikliše!

Vítkovice - Sparta: Horákova dorážka v přesilovce vrátila Pražanům tříbrankový náskok, 1:4

Vítkovice - Sparta: Hosté jedou! Další přesilovku zužitkoval Řepík, 0:3