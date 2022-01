Frodl dal Dynamu jistotu. Nakládal možná zase začne hrát, v zahraničí

Když pardubický trenér Richard Král mluví po zápase a šichtu v bráně má za sebou Dominik Frodl, často od něj slyšíte věty typu: „Výborný byl Frodlik. Všechno začalo od Frodlika. Frodlik sem, Frodlik tam...“ Má velmi dobrou formu, zkrátka doplňte si další superlativy. Po utkání s Karlovými Vary to sem patří znovu, byť kouč tentokrát muže v masce nejmenoval. „Frodo nás opravdu podržel,“ vypálil ale útočník a nový pardubický kapitán Patrik Poulíček.

„Céčko“ na dres dostal po Jakubu Nakládalovi, který se s klubem rozešel v ne úplně ideální atmosféře. Bývalý reprezentační kapitán by sezonu ale odpískat nemusel. Extraligu sice nikde hrát nesmí, ale podle informací deníku Sport by mohl mít namířeno do Švýcarska, konkrétně by si podle posledních zpráv mohl plácnout s Fribourgem.

Ale zpátky do arény, kde se Dynamo pralo s Karlovými Vary. Ano, tři asistence si připsal Jan Košťálek. Dva góly dal Anthony Camara, kulomety už má zase odjištěné, tvoří si šance a od svého zlobivého období, kdy skončil na tribuně, patří mezi nejnebezpečnější hráče extraligy. Jak vlažně začínal, o to je teď lepší. Jenže stejně byl pro Dynamo zásadní výkon brankáře.

Favorit prohrával po dvou třetinách 1:2 a Karlovy Vary měly další silné momenty. Občas se nechaly zatlačit, pevně bránily a čekaly na únik. Nastartovat raketu a na zteč! Jenže Frodl třeba zlikvidoval sólo Vondráčka a pak si ho vychutnal ještě jednou. Přitom to byla další výborná akce, kdy nešlo Vondráčkovi nic vyčíst. Pálil jasně na třetí gól, nečekal, rána vyletěla hned po nahrávce. Jenže pardubický brankář má sice možná o něco kratší nohy než dvoumetroví habáni, zato je mrštnější. Bleskově se přesunul, puk ukryl pod sebou.

Pardubice velké šance přežily a poslední část už byla jejich. Šroubovaly tempo, jako kdyby to byl jiný tým než dřív, v klidu zápas otočily. Soupeře jakoby utavily, víc a víc se začaly hrnout před jeho branku. „Během šesti minut jsme dostali tři branky ze slotu. Nedokázali jsme udržet defenzivní koncetraci, proti takhle silnému mužstvu nejde hrát 50 minut,“ posteskl si nad pasáží mezi 50.-56. minutou karlovarský asistent Tomáš Mariška.

První zápas jako kapitán odehrál za Dynamo Patrik Poulíček. „Rozhodně bych se nechtěl nijak měnit, svazovat se tím. Ale čest je to pro mě obrovská. I výzva, když vidím, jací tady byli kluci přede mnou,“ přiblížil svůj pohled na novou roli. Klasicky si držel solidní úspěšnost na buly, vyhrál jich 55 %. Pak se předvedl jako o něco pomalejší Connor McDavid. Ale jedna jeho akce připomínala přesně výlety nejlepšího hráče planety. Styl sám proti všem zachoval. Od vlastní modré jel proti karlovarské defenzivě. Jednoho soupeře oklamal, druhého, na třetího rychlost neměl, ale aspoň přes něj vystřelil. Filip Novotný mu slávu pokazil, chytil.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:14. Camara, 49:21. D. Robertson, 51:23. Camara, 55:22. O. Rohlík Hosté: 07:38. Redlich, 27:46. Kohout Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A) – Říčka, A. Musil, O. Rohlík – Matýs, R. Kousal, Camara – Paulovič, Poulíček (C), Blümel – Anděl, O. Roman, T. Urban. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, Weinhold – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – Redlich, Osmík, O. Beránek. Rozhodčí Mrkva, Veselý – Ondráček, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 2. Mountfield 37 21 6 2 8 121:80 77 3. Pardubice 37 18 7 4 8 122:94 72 4. Plzeň 37 17 3 6 11 118:103 63 5. Vítkovice 36 15 4 4 13 86:90 57 6. M. Boleslav 37 16 3 3 15 86:94 57 7. Brno 36 13 6 4 13 103:102 55 8. Sparta 35 12 6 5 12 129:108 53 9. Č. Budějovice 35 16 1 3 15 100:96 53 10. Liberec 35 14 2 6 13 82:94 52 11. Olomouc 36 12 7 1 16 89:99 51 12. Litvínov 36 13 2 4 17 96:109 47 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 35 5 4 5 21 86:132 28 15. Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Pardubice - Karlovy Vary: Čtvrtou domácí branku přidal Rohlík, 4:2

Pardubice - Karlovy Vary: Ránu Košťálka dorazil do sítě osamocený Robertson, 2:2