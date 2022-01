Camarova pomsta. Dráždil fanoušky Liberce a zařídil Dynamu body

Když se setká Dynamo s Bílými Tygry, můžete se vsadit o barák, že v poslední minutě zápasu padne branka. Na jedné, či druhé straně. První vzájemné utkání v říjnu rozsekl 12 sekund před koncem Robert Kousal z Dynama, aby zhruba o dva měsíce později dorovnal vývoj utkání sedm sekund před koncem Dávid Gríger na straně Liberce. Jeho tým pak vyhrál v prodloužení. „Liberec je šest let na špičce extraligy, to není náhoda. Každý bod, který se proti nim získá, je nesmírně cenný,“ podotkl trenér Pardubic Richard Král.

Do třetice všeho dobrého, dalo by se říct. Dynamo prohrávalo 2:3 a zoufale se snažilo vyrovnat. Přežilo nastřelenou horní tyč, nebo dva pokusy do odkryté klece poté, co odvolalo Dominika Frodla na střídačku. Jenže běžela poslední minuta a to v bitvách těchto dvou celků znamená ještě větší drama. „Vzpomněl jsem si na to ve třetí třetině, když jsme prohrávali, že by bylo fajn to zase dorovnat, jako se to mezi námi děje často,“ řekl po zápase obránce Dynama Juraj Mikuš, jenž splnil přání sám sobě.

32 vteřin před závěrečnou sirénou vymetl od modré čáry příklepem růžek branky a šlo se do prodloužení, které rozhodl druhým gólem v utkání Anthony Camara. „Myslím, že jsme jim vrátili to, co nám vyvedli v posledním zápase doma,“ liboval si Mikúš. V emocích slavil konečnou trefu i Camara, který se zdviženou hokejkou nad hlavou kroužil po libereckém ledě.

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 3:4p. Camara třemi body řídil obrat pod Ještědem

Kanadský střelec jako by se celkově rozhodl přitáhnout pozornost ke svému jménu. Nejprve dorážkou vyrovnal na 1:1, což je v jeho podání standardní počin. Zejména v poslední době. Ve druhé třetině však inkasoval úder do hlavy, odešel v bolestech na střídačku a frustraci si vybil vhozením láhve s iontovým nápojem na led poté, co jeho parťáci inkasovali druhou branku a hala na něj pískala. I proto si rozhodující moment v prodloužení tak moc vychutnal.

„Asi zasloužené, vyhrát mohly oba týmy, šance byly na obou stranách. Myslím, že se tu odehrál velice dobrý zápas,“ uznale pokýval hlavou trenér Richard Král. „Měli jsme na konci dvě tyčky, tutové šance, které měli skončit vedením 4:2 pro nás. Namísto toho jsme dali soupeři zase šanci vyrovnat. Zklamání, protože náš výkon byl velice dobrý, ale jeden bod je málo. Produktivita, která nás sráží celý rok, se zase ukázala,“ smutnil jeho protějšek Patrik Augusta.

Jeho smutek byl očividný, pochopitelný. Podobně na tom byl i forvard Jan Šír, střelec druhé liberecké branky. Ten navíc odehrál za poslední týden hned pět zápasů. Dva v extralize a tři v Benátkách v Chance lize.

„Je to náročné, ale jsme mladí. Hodně se o sebe snažíme starat. Protahovat se, ochlazovat se ve studené vodě. Věděli jsme to dopředu, že nás čeká náročný leden, že se o sebe máme více starat. Dodržujeme to, ale hráli jsme pět zápasů a pět jsme prohráli. Když je to v jednom týdnu, příjemné to není. Nevím, co víc dodat,“ pokrčil rameny.

A nahuštěný program neustává. Liberec míří hned v úterý do Českých Budějovic a bude se konečně snažit odpoutat od desáté příčky. Naopak Dynamo je na vlně. V lednu vyhrálo všechny tři klání a dohání druhý Třinec.

Liberec - Pardubice: Camara s Košťálkem skvěle sehráli přečíslení a rozhodli pro Dynamo, 3:4