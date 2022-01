Sparta v bezvládí srazila Hradec. Chyběli trenéři i šest hráčů. Teď testy

Extraligou stále dokola obchází strašidlo koronaviru. Do karantén pomalu padají týmy napříč republikou. Před pátečním utkáním kvůli viróze vypadla i šestka hráčů Sparty. Podstoupili antigenní testy, ty vyšly podle informací Sportu negativně. V sobotu čeká tým PCR testování.

Pro duel s lídrem soutěže scházeli Pražanům Vladimír Sobotka, Michal Moravčík, Daniel Voženílek, Tomáš Dvořák, Jakub Strnad a Alexander Salák. A navrch i trenér. S virózou se pere taky Josef Jandač. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě na střídačce chybí kvůli rekonvalescenci po operaci kolene i Miloslav Hořava, museli rudí povolat záskok.

Hlavním koučem byl pro zápas s hradeckým Mountfieldem veden jindy asistent Tomáš Hamara, kterému byl k ruce sportovní ředitel Petr Ton. A oba svou společnou premiéru zvládli. Sparta porazila Hradec 4:1. „Bylo znát, že tam Miloš s Pepou nebyli, celou dobu jsme ale byli pospolu. Nějaká viróza přišla až dopoledne v den zápasu, takže do té doby jsme byli komplet. S Toňákem jsme jen odvedli zápas,“ komentoval zápas Hamara.

Zda jeho tým bude moct nastoupit do nedělního zápasu v Liberci, zatím odhadnout nedovedl. „Těžko říct, uvidíme podle situace, ale věřím, že ano.“ Hráči změnu trenérského tandemu samozřejmě vnímali, ale dokázali se s ní srovnat. „Když není hlavní trenér, vždycky je to znát. Kluci je ale zastoupili skvěle, šlapalo to,“ pochválil záskok útočník Miroslav Forman.

Sparta - Mountfield HK: Chlapík v přesilové hře protlačil puk za brankáře, 3:0

Právě on měl na výhře velký podíl. Dva góly dal, na další přihrál. Poprvé od února 2020 prožil tříbodový večer. O sobě ale mluvit nechtěl, užíval si důležitou výhru a sesazení Mountfieldu z ligového trůnu. „Byli lepší možná pět minut, jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou. Dokázali jsme být trpěliví. Občas to chceme urvat ofenzivní silou, ale pak děláme chyby vzadu. Teď jsme zůstali klidní a vyplatilo se to,“ povídal.

Už jedenadvacátý gól sezony dal jeho spoluhráč Filip Chlapík. K trefě přidal jednu asistenci a na čele produktivity předstihl Petera Muellera. Chlapík má aktuálně na účtu 45 bodů (21+24). Na reprezentační dres to však nestačilo. V úvodní nominaci pro olympijské hry však (zatím) chybí.

„Filip je za mě nejlepší hráč v extralize. Nechci ho moc chválit, aby nebyl zase moc na hrušce,“ rozesmál se Forman. Že ale zůstal jeho parťák opomenut ve výběru reprezentace pro Peking, nechápe. „Moc bych to nechtěl rozebírat, ale podle mého do národního týmu určitě patří. V extralize je nejlepší a to nemluvím jen o bodech. Je silný, umí být hodně nepříjemný. Fakt mě překvapilo, že tam není,“ dodal.

Zpátky do sestavy se Spartě po třech a půl měsících vrátil klíčový obránce David Němeček. Vrátil se taky ruský obránce Oleg Pogorišnyj, který byl v metropoli v listopadu na zkoušce, kterou mu však předčasně ukončilo zranění. Teď se však do klubu vrátil. Znovu má dva týdny na to, aby si ve Spartě získal smlouvu.

Ani několika absencí však v pátek nedokázali Hradečtí využít. Nebyli nebezpeční, oproti normálu měli dost trhlin v defenzivě. „Nebyli jsme v zápase, nezasloužili jsme si bodovat. Ani moc nemám co hodnotit. Hráli líp než my, byli lepší na puku i v bruslení. Nechytili jsme začátek, ale zápas má šedesát minut. Měli jsme čas s tím něco udělat, to jsme nedokázali a prohráli jsme,“ soukal ze sebe jindy výřečný Radek Smoleňák. Na čele tabulky Mountfield o bod předstihl Třinec. Sparta zůstává devátá.

SESTŘIH: Sparta - Mountfield HK 4:1. K domácímu triumfu přispěl tříbodový Forman

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:43. Pogorišnyj, 19:03. M. Forman, 24:18. Chlapík, 48:42. M. Forman Hosté: 30:59. R. Pilař Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka, Pogorišnyj, David Němeček, M. Jandus – Buchtele (A), Chlapík, M. Forman – R. Horák, E. Thorell, M. Řepík (C) – Prymula, D. Kaše, D. Přibyl – J. Konečný, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Šalda, Pinkas, Gaspar, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Pajer. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Gerát, Hynek. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

