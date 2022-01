Na Jágra skočil Camara, veterán zuřil. Pak běsnil ještě po porážce v šatně

Kladno si zápas rozpinkalo dobře. Vedlo o dva góly, bylo blízko, aby v Pardubicích sáhlo po senzaci. Místo toho schytalo další bolavou porážku, po prodloužení padlo 3:4, vítězný gól vstřelil Jan Košťálek v poslední sekundě zápasu. Jaromír Jágr se vrátil po jednozápasové pauze do akce a nejdřív ho vytočil Anthony Camara, pak ho rozdivočil výsledek.

Byl rozpálený do ruda, takhle Jaromíra Jágra moc často nevidíte. Zuřil, při zápase, po něm taky. Možná ještě víc. Chodil po chodbě pardubické arény tam a sem. Vztek potřeboval ze sebe uvolnit. Kladno bylo blízko senzaci, aby obralo Pardubice o body, ale v 56. minutě při přesilovce Rytířů srovnal na 3:3 Matěj Blümel. Necelou sekundu před koncem prodloužení se trefil Jan Košťálek, další bod pro Dynamo.

Sám se z rozhovoru Jaromír Jágr omluvil. „Koho chcete, kluci, dál?“ už v klidu se tázal hloučku novinářů. Adame, můžeš? Zavolal útočníka Kubíka. „Když máte ve svých rukách a ztratíte ho? Strašný,“ komentoval bitvu kladenský útočník, kterého majitel Jágr, hráč Jágr a na chvíli i tiskový mluvčí Jágr přivedl před mikrofony.

Sám si zažil pořádnou bouři i na ledě, když řval na Anthonyho Camaru a se soupeřem si vyměňoval zhruba v půlce zápasu nadávky. Chvíli před tím ho totiž pardubický útočník popadl za hlavu, odtáhl od rodící se rvačky a složil k zemi. Jágr byl naštvaný. Bez helmy se Camarovi snažil hodně důrazně vysvětlit, co si o něm myslí. „Podle mě to bylo od Camary srabácký. Přijel zezadu, chytil Jardu do kravaty. Jake Dotchin ho hned jel ale bránit,“ komentoval situaci Kubík.

Každopádně šlo o moment, kdy v hodně tvrdém utkání prorazily emoce stupnici a vyrazily ke stropu z obou stran. Antonín Melka pár sekund zpátky přistrčil rukama na mantinel Roberta Kousala . Rozhodčí Hradil s Kikou neplánovali vylučovat, takže se Kousal rozhodl bránit sám. Jel si všechno s Melkou vyřídit ručně. Poblíž byl zrovna Jágr, pak Camara a už to jelo.

Kousal byl ale napumpovaný dál. Za pár minut dohrál pár sekund po odpískání Nicolase Hlavu, což zase slušně namíchlo Jágra. Projížděl kolem pardubické lavičky a dával Kousalovi kázání, že takhle opravdu ne.

Pardubice - Kladno: Emoce dál planou! Dotchinův loket nepotrestán. Camara poslán do kabin za řeči a gesta směrem k sudím

Co se týká rozbublaných emocí, Camara pak nedohrál, když po dalším hraničním zákroku vynadal rozhodčím. Za stavu 3:2 pro Kladno opustil jeviště. V kabině se ale musel blaženě usmívat, co se na ledě dělo. Kladnu zápas ujel. „Udělali jsme dvě hloupé chyby, nechali jsme se strhnout, hlavně třetí gól v naší přesilovce byl úplně zbytečný,“ tiše vykládal kladenský kouč David Čermák. Jeho tým vedl 2:0, pak 3:1.

Favorit se dostával do šancí jedině, když rozjel v útočném pásmu rychlou rotaci, rozhýbal kladenské tvrďáky, aby ho museli honit. Ale pokusy, že projedete, prokličkujete? Ani ve snu. Ostří Rytíři rozdávali bolest. Vlastně tím se i emoce v zápase nastartovaly. Ještě v první třetině Jakub Suchánek během jednoho střídání drsně složil Camaru a zlikvidoval u mantinelu Kousala. Takhle dnes budeme hrát, milé Dynamo! Nakonec favorit na tvrdost odpověď našel.

„Tým chci pochválit za neskutečnou bojovnost. Byli jsme schopni otočit zápas ze stavu 1:3, ubránili jsme oslabení 3 na 5, pak 4 na 5. Rozhodli jsme v prodloužení a víc ten zápas komentovat nechci,“ pronesl pardubický kouč Richard Král. V sobotu by klub mohl představit nového beka Jurije Sergijenka, Kazacha, který má za sebou 256 zápasů v KHL.

Jaromír Jágr v šatně zůstal ještě dlouho po zápase. Dohrával ho a rozebíral se svými nejbližšími.

Kladno ztratilo další zápas, kdy mohlo sklízet. Místo toho dva body pustilo.

Pardubice - Kladno: Košťálek poslal k ledu Plekance

SESTŘIH: Pardubice - Kladno 4:3p. Další obrat Dynama. Košťálek rozhodl v poslední sekundě prodloužení

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:53. T. Urban, 51:58. Hecl, 55:56. Blümel, 64:59. Košťálek Hosté: 15:03. A. Kubík, 16:38. Filip, 49:55. M. Beran Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), T. Jelínek – Paulovič, Poulíček (C), O. Rohlík – R. Kousal, A. Musil, Camara – Hecl, Cienciala, Blümel – Matýs, Anděl, T. Urban. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Baránek – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Kristo, Kuťák, M. Beran – M. Indrák, Filip, Jágr. Rozhodčí Hradil, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice

