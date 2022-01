Šmíd je zpět! Trošku jsme to přepálili, smál se. Návrat ocenil i Jandač

Jestli se chtěl na extraligových plochách rozjíždět pomalu, měl smůlu. Absence v obranných řadách libereckých hokejistů zapříčinily, že se Ladislav Šmíd po tříměsíční pauze vrhl do akce bez větších úlev. Výsledek? Takřka 30 odehraných minut při vítězství se Spartou. „29 minut jsem odehrál? Ty jo, přitom jsme si říkali s doktory, že to bude do osmnácti. Trošku jsme to přepálili,“ smál se po výhře 4:3.

Jeho jméno před startem utkání ocenili diváci velkým rámusem. Těšili se, že se jejich hrdina zase vrátí na led. Stalo se. Ladislav Šmíd se poprvé od 17. října objevil v sestavě trenéra Patrika Augusty. Účinky na tým? Okamžité. Bodové zisky? Taktéž. „To bylo patrné okamžitě, že se vrátil do sestavy, že mají vzadu spolehlivost. Je to velký bojovník, tohle je obdivuhodné,“ přikývl trenér Sparty Josef Jandač. „Když se vám vrátí bek číslo jedna, tak to zvedne každého. Myslím si, že chvilkami ani nebylo poznat, že dlouho nehrál,“ podivil se sám trenér libereckých Patrik Augusta poté, co jeho družina přetlačila pražský celek.

29:15 Tolik času strávil na ledě proti Spartě Ladislav Šmíd.

Jeho klíčový muž si nakonec připsal na ledě 29 minut a 15 sekund. Na to, že se v souvislosti se Šmídem ještě před třemi měsíci spekulovalo o konci kariéry, jde možná až o husarský kousek. „I mě tehdy konec napadl, měl jsem to v hlavě. Pak mě však doktoři ujistili, že by to nemělo být tak hrozné. A když jsem seděl před první třetinou v kabině, tak jsem cítil takové zadostiučinění po té dřině. Až možná emocionální to bylo,“ popsal tok svých pocitů před návratem po dlouhé pauze, zapříčiněné operací vyhřezlé ploténky.

„Nejhůř ten čas asi odnášela má partnerka doma. Mít mě doma tři měsíce, to není sranda,“ pousmál se. Šmídovo jméno teď vůbec plní palcové titulky. Nejprve se objevila informace, že je pětatřicetiletý obránce v plánech Filipa Pešána pro nadcházející olympiádu. „Jako fakt mě to těší. Ale je to těžké, kdybych měl jet po třech měsících, slyšel jsem i ohlasy, že je to nefér. Takhle, jsme na něčem dohodnutí s Filipem, dáme si vědět, a buď to půjde, nebo ne,“ doplnil. A nyní si Šmíd přitáhl záři reflektorů dominantním výkonem proti Spartě.

Přitom před zápasem vše hrálo proti Bílým Tygrům. V sestavě chybělo zkušené duo obránců Ondřej Vitásek a Lukáš Derner. Šmíd se vracel po zranění, musel hrát víc, než bylo plánováno a hvězdné forvardy Sparty tak měli zastavovat hlavně povolaní mladíci z farmy z Benátek. Navíc z posledních pěti duelů Pražané prohráli jediný, zato Liberec vyhrál jen jedinkrát. „Jenže my jsme měli špatný nástup, rychle jsme prohrávali 0:3. Pak jsme se sice trochu zmátořili a za stavu 3:2 jsme mohli vyrovnat. Ale vůbec jsme si nepomohli v přesilovkách, nesehráli jsme je vůbec dobře,“ smutnil kouč hostů Josef Jandač.

Liberec - Sparta: O slepenou branku se postaral Jelínek, 3:0

Ano, jeho parta po sedmi minutách ztrácela tři branky, vstup do utkání absolutně nezvládla. I proto byli diváci ve varu. Kvalita utkání pak přesně odpovídala věhlasu obou celků z posledních let. Sváteční atmosféra z velkého návratu, povedený výkon domácích a gólové hody dohromady zapříčinily, že v duelu nebyla pasáž, která by byla slabší, nebo dokonce nudila. „Jediné, co smutné je, že tu nemohl být plný barák. Z hlediska fandů si to zasloužilo lepší atmosféru, i když ty diváci, co tu byli, byli vynikající,“ souhlasil i domácí trenér.

„Jasně, je to super. Sparta je v tabulce v podobných patrech, tohle bylo utkání za šest bodů. Je to ohromně cenné vítězství. Záda držela, ještě si musím zvykat na to tempo, ale spíš se mě zeptejte až zítra ráno, jak se cítím,“ uzavřel pak rozhovor s širokým úsměvem domácí hrdina Šmíd.

Nejvyšší průměrný čas za zápas v sezoně

Ladislav Šmíd (o, Liberec) 26:53 Tomáš Plekanec (ú, Kladno) 24:31 Peter Trška (o, Zlín) 24:16 Aaron Irving (o, Litvínov) 23:53 Jiří Ondrušek (o, Olomouc) 23:49

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:55. Birner, 06:12. A. Najman, 06:45. P. Jelínek, 30:20. Gríger Hosté: 12:32. M. Řepík, 17:33. A. Polášek, 36:16. Buchtele Sestavy Domácí: Kváča (D. Král) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Aubrecht, J. Šedivý, Kolmann, Bukač – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: Machovský (Cichoň) – A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka, Pogorišnyj, David Němeček, M. Jandus – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele (A), Chlapík, J. Konečný – Prymula, D. Kaše, Šmerha – D. Voženílek, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Veselý, Bohuněk Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 38 23 4 4 7 122:80 81 2. Mountfield 40 22 6 3 9 129:89 81 3. Pardubice 39 18 9 4 8 130:100 76 4. Plzeň 40 17 4 6 13 125:114 65 5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63 6. Č. Budějovice 37 18 1 3 15 110:101 59 7. Brno 39 13 8 4 14 112:112 59 8. Liberec 39 16 2 7 14 97:107 59 9. M. Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57 10. Sparta 38 13 6 5 14 137:118 56 11. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51 12. Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 38 6 4 7 21 94:140 33 15. Zlín 38 5 3 4 26 70:127 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

