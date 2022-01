Demel: Snažím se udržet čistou hlavu. Vzpomíná na univerzitu, co Růžička?

Jak se vám jako ostravskému rodákovi do Vítkovic jezdí?

„Už to beru normálně. Tím, že jsem hrál pět roků v Americe, tak jsem se od toho trošku oprostil. Kdyby tam tak dlouhá prodleva nebyla, asi by to pro mě bylo jiné. Navíc jsem za Vítkovice extraligu nehrál, jen juniorku, takže to neberu tak emocionálně jako třeba Patrik Zdráhal.“

V Generali Cupu jste za Vítkovice hrával a z pěti zápasů jste měl čtyři body (2+2). Přesto jste smlouvu nedostal. Jsou teď bitvy s Vítkovicemi pro vás svým způsobem motivací?

„Jo, samozřejmě, ale já jdu do každého zápasu s čistou hlavou. Nebývá dobré být přemotivovaný, z toho plynou chyby. Hráč musí mít čistou hlavu, být v rovnováze. Ani ne moc nahoře, ani ne moc dole. Tak se snažím hrát i proti Vítkovicím.“

Jak vzpomínáte na své vítkovické začátky?

„Hrával jsem tady v juniorce, super vzpomínky. Vítkovice se podílely na mém rozvoji, ale podotknul bych, že jsem odchovanec Poruby. Když se pro ostravský hokej podaří vychovat nějakého hráče – teď jsou to třeba Petr Fridrich nebo Tomáš Machů, který odešel do zahraničí, tak je to super. Tak se může český hokej zlepšovat. I já jsem rád, že můžu hrát v extralize. Super, že jsem dostal šanci, jsem za ni vděčný.“

Říkal jste, že se snažíte hrát s čistou hlavou. To jste do sebe dostal už v mládí, nebo až v Americe?

„Každý má nějakou cestu. Ta moje začala už doma, tam do mě dostali. Pak mě vychovávali trenéři v Porubě, ve Vítkovicích. Třeba pan Petr a pan Trnka, pak lidé z Ameriky na univerzitě. Tu si nemůžu vynachválit. Jsem rád, že jsem tam mohl být čtyři roky. Tam mě formovali nejenom jako hráče, ale hlavně jako člověka pro zbytek života.“

V Americe se nedalo posunout do profesionálního hokeje?

„Dostudoval jsem, využil maximální objem čtyř let na univerzitě a chtěl jsem se posunout na farmu některého z klubů NHL. Bohužel se zrovna rozjel covid, bylo to složitější. Týmy nechtěly dávat tolik zkoušek, když bylo všechno nejisté. Právě v té době jsem se domluvil na zkoušce ve Vítkovicích, za tu jsem byl rád. Hodně mi to pomohlo, to už byl profi hokej. V Americe to bohužel nevyšlo, uvidíme, jak to půjde dál. Soustředím se na výkony v Litvínově.“

Zmínil jste trenéry, kteří vás formovali. Jak se vám teď hraje pod trenérem Růžičkou?

„Pořád si neuvědomuju, že mě vede takový trenér! Když jsem vyrůstal, díval jsem se každý rok na mistrovství světa a trenér Růžička tam byl jako velká osobnost. Co dokázal jako trenér i jako hráč?! Jsem jen rád, že právě od něho můžu získávat zkušenosti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:53. J. Hruška Hosté: 16:53. Zygmunt, 37:13. P. Straka, 44:19. P. Straka, 49:31. Strejček, 52:44. P. Straka, 56:16. Zygmunt Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, Jakub Stehlík, Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Lednický, Lindberg, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Bernovský. Hosté: Neužil (Zajíček) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – M. Chalupa, Estephan, M. Havelka – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Slavík, J. Jícha, Jarůšek – Zygmunt, Jurčík, Berka. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 38 23 4 4 7 122:80 81 2. Mountfield 40 22 6 3 9 129:89 81 3. Pardubice 39 18 9 4 8 130:100 76 4. Plzeň 40 17 4 6 13 125:114 65 5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63 6. Č. Budějovice 37 18 1 3 15 110:101 59 7. Brno 39 13 8 4 14 112:112 59 8. Liberec 39 16 2 7 14 97:107 59 9. M. Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57 10. Sparta 38 13 6 5 14 137:118 56 11. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51 12. Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 38 6 4 7 21 94:140 33 15. Zlín 38 5 3 4 26 70:127 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

