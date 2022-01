Polášek: Máme něco v hlavách. Takhle pos*at to můžeme snad jen my

Mluvil pomalu, ale vztek jste z něj stejně cítili. Adam Polášek nechápal, že se ve hře Sparty opakuje v posledních kolech podobný mustr. Mizerné vstupy do utkání, které tým stojí body a velké množství sil. „Je to naše klasika. My dostaneme tři góly přesně z věcí, na které se můžeme připravit,“ nechápal po prohře 3:4, kdy jeho celek obdržel z prvních pěti střel hned tři branky.

Špatný vstup asi utkání ovlivnil dost, že?

„Ono, za mě ten vstup nebyl nejdřív úplně špatný, ale naše první střela přišla až v páté minutě a to udalo tón zápasu. Pak tři chyby v pásmu a od toho momentu už po zbytek zápasu jen doháníme. To je pořád to samé dokola. Když se prohrává, tak se pak tahá za kratší konec.“

Připomínalo to duel s Brnem, který jste otočili třemi góly v závěru. Mnoho hráčů pak říkalo, že vás starty do zápasů trápí dlouhodobě a pak dostanete tři góly za 7 minut.

„Hm, my víme, že Liberec má dobré akce z druhé vlny a víme, že to musíme pokrýt. Pak vlezeme na led, uděláme tři chyby, oni udělají akce z druhé vlny, nějak to tam doplácají a jsou z toho góly v naší síti. Máme asi něco v hlavách, nevím. Takhle posrat to můžeme jen my.“

Do sestavy soupeře se vrátil Ladislav Šmíd. Bylo to ihned znát na jejich hře? Odehrál takřka půl hodiny.

„On tohle má, je na to zvyklý. Klobouk dolů, že to může odehrát. Má velkou důvěru od trenérů a navíc je fakt radost se na něj dívat, jak si to uhraje. Vážně nejde dodat nic jiného, než klobouk dolů.“

Jak se vy jako obránce díváte na fakt, že se v souvislosti s borcem, co tři měsíce nehrál, pojí olympijská nominace?

„Tohle je otázka na trenéry, nominaci si dělají oni. Jestli pro něho mají místo a využijí ho, tak ať ho určitě vezmou. Ale jestli mu budou dávat pozici třeba osmého, nebo devátého beka, tak je to u něho zbytečné. On má ve zvyku hrát hodně, přes těch dvacet minut za zápas. Ať ho tam vezmou, ale ať mu dají ten prostor.“

V sobotu proběhlo týmové testování PCR testy v rámci celé soutěže a bude častější. Vnímáte to jinak, než opatření posledních týdnů?

„Patří to k tomu, počítáme s tím. I ta minulá sezona také stála za hovno. A jestli se ta nemoc letos zase vrátí, tak se budeme snažit to co nejvíc eliminovat. Ale jestli to tam mezi nás skočí, tak to skočí, to jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:55. Birner, 06:12. A. Najman, 06:45. P. Jelínek, 30:20. Gríger Hosté: 12:32. M. Řepík, 17:33. A. Polášek, 36:16. Buchtele Sestavy Domácí: Kváča (D. Král) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Aubrecht, J. Šedivý, Kolmann, Bukač – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: Machovský (Cichoň) – A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka, Pogorišnyj, David Němeček, M. Jandus – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele (A), Chlapík, J. Konečný – Prymula, D. Kaše, Šmerha – D. Voženílek, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Veselý, Bohuněk Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1000 diváků

HC Sparta Praha

Vše o klubu ZDE