SESTŘIH: Kometa - Liberec 1:4. Třetí výhra Tygrů v řadě, zazářil Zachar

Liberečtí hokejisté v jediném odehraném zápase 43. kola Tipsport extraligy porazili Kometu Brno 2:1 a po třetí výhře v řadě se v tabulce dostali na šesté místo. Na hřišti soupeře prohrávali Bílí Tygři 0:1, díky zvýšené aktivitě se jim ale podařilo vyrovnat a díky Michalu Birnerovi dokonat obrat ve třetí třetině, kdy do prázdné branky nejprve přidal svůj druhý gól v utkání útočník Marek Zachar a následnou tečku za triumfem dal Tomáš Filippi. Zbylá utkání, která byla původně plánovaná na úterý, musela být odložena kvůli umístění Sparty, Pardubic a Zlína do karantény. V izolaci je aktuálně šest týmů.

První třetina nabídla vyrovnaný hokej. Mírnější převahu měla Kometa, která byla nejvíc nebezpečná ve své přesilovce. V ní měl obrovskou šanci Holík, který už viděl položeného Kváču, ale trefil pouze horní tyčku. Poté ještě pálil Horký z mezikruží, ale liberecký gólman byl připraven.

I dnešní kapitán Mueller, jemuž připadlo "céčko" při disciplinárním trestu Zaťoviče, si hledal volný prostor k zakončení, ale hosté jej pohlídali. Bílí Tygři toho v prvním dějství moc neměli, všechny rány s jistotou pochytal pozorný Sedláček. Nejvíc nebezpečný byl pokus Birnera, brněnský brankář však zasáhl betony včas.

Druhá třetina už snesla daleko přísnější měřítka. Hrál se parádní ofenzivní hokej a hned po dvou minutách se brněnská aréna dočkala gólu. Vincour hrající 200. zápas za Kometu ujížděl s Pavlíkem ve dvojici proti jednomu bekovi, přihrál na svého parťáka a ten překonal Kváču. Pavlík i nadále hýřil pohybem a krátce po svém gólu mohl přidat další. Jel sám na libereckého brankáře, ale samostatný únik neproměnil.

A pak začaly zvonit tyčky. Kometa v první třetině trefila Holíkem jednu a ve druhé následovala rychlopalba. Za polovinou utkání trefil konstrukci Šik, pak v přesilovce Mueller a z dorážky také Horký. Jenže místo výraznějšího vedení přišel trest. Liberec byl po celé utkání výrazně lepší na buly; po jednom z nich se ocitl v dobré pozici Zachar a prostřelil Sedláčka mezi betony - 1:1. Kometa však měla k dispozici další početní výhodu a v ní trefil Mueller - jak jinak - horní tyčku.

Nevyužité šance mohly Brňany mrzet, protože i Severočeši upalovali sami na gólmana. Zacharovu akci však zneškodnil Sedláček. Samotný závěr druhé části patřil opět Kometě, která hrála znovu přesilovku a Holík pošesté zazvonil na horní konstrukci branky. Ačkoliv byli domácí jednoznačně lepším týmem, po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané.

V posledním dějství se hrál spíše opatrnější hokej, mnoho šancí k vidění nebylo. Jedna přišla na začátku 49. minuty a hned z toho byl gól. Štibingerovu střelu Sedláček vyrazil před branku, kde byl pohotový Birner a puk zapadl do sítě - 1:2. Kometa musela neustále hrát do plných a soupeř už jen spoléhal na brejky. Jeden z nich málem využil Jelínek a nebezpečně vypadala i akce Ordoše.

Brňané v závěru zkusili hru bez brankáře, jenže místo toho, aby si vyrovnáním vynutili prodloužení, dvakrát inkasovali. Nejprve trefil odkrytou branku Zachar a pak ještě i Filippi. Kometa tak prohrála 1:4 a odevzdala Liberci body poprvé v sezoně.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): "Bylo to vyrovnané utkání, jenže jsme neproměnili šance. A to bylo rozhodující. Celé to byla bohužel naše neschopnost v trefení branky. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že si vytvoříme ještě nějakou šanci. Tu však měl soupeř a nemilosrdně nás potrestal."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velmi vyrovnané utkání. V první polovině byla o trochu lepší Kometa, během druhé třetiny tam měla nějaké tyčky a břevna. Rozhodlo to, že jsme ubránili tři oslabení, od poloviny zápasu jsme to začali obracet na svou stranu. Podařilo se nám dát jeden rozdílový gól, díky kterému jsme vyhráli."

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec, 1:4. Obrat Tygrů řídil Zachar dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:40. R. Pavlík Hosté: 35:58. M. Zachar, 48:02. Birner, 58:38. M. Zachar, 59:27. Filippi Sestavy Domácí: Jakub Sedláček (Klimeš) – Tansey, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), L. Doudera, Fajmon – L. Horký, P. Holík, P. Mueller (C) – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Ostřížek, Malý – Matěj Svoboda, Dočekal, Šik. Hosté: Kváča (D. Král) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), Čederle – J. Šír, Faško-Rudáš. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Šimánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE