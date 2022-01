Birner o covidové krizi: Jsme pěšáci. Hlavně, ať je extraliga regulérní

Z jeho hole padl vítězný gól na brněnském ledě, zkraje 49. minuty Michal Birner doručil puk po akci kumpánů Štibingera a Filippiho za záda bezmocného Jakuba Sedláčka. Liberec se v jediném úterním duelu hokejové extraligy utrhnul do vedení 2:1, které pak pojišťoval dvěma trefami do opuštěné klece domácích a zapsal třetí výhru v řadě. „My si hlavně přejeme, aby se sezona dohrála, byla regulérní a vše proběhlo bez komplikací,“ řekl zkušený útočník Tygrů na téma covidové krize v elitní české soutěži.

Pamatuji si vás zkroušeného po nedávné porážce v Českých Budějovicích, kde kouč Augusta mluvil o liberecké ostudě. Od té doby jste porazili Plzeň, Spartu, teď Kometu. To jste ušli kus cesty, co říkáte?

„V Budějovicích jsme dostali facku, ale dokázali se z ní oklepat. Vyhráli jsme třikrát za sebou, dvakrát s týmy kolem nás, samé důležité vítězství. Já hlavně doufám, že se bude hrát a liga se nezastaví, i když všichni víme, jaká je situace. My jsme ale jen pěšáci, když nám řeknou, ať jdeme hrát, jdeme hrát. Když ne, tak ne. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Týmy odpadávají jeden po druhém, Liberec zatím jakž takž drží. To je pak každý tříbodový lup dobrý, že?

„Jasně, ale ta situace je pro všechny týmy stejná, každému mužstvu chybí nějací hráči. Nejen v extralize, ale po celém světě. Když se díváte na NHL, málokdy vidíte tým v plné palbě. Takhle to teď bohužel je. Některé kluby to zasáhne víc, některé méně.“

Zmiňujete NHL, kde však fandí diváci v narvaných halách. Neštve vás, že v Česku je pořád povolená jen tisícovka?

„Hrozně těžko se mi to říká, ale člověk si na to už celkem zvykl. Trvá to sezonu a půl, bohužel. Když se dívám na NHL nebo na anglický fotbal a vidím plné stadiony, běhá mi mráz po zádech. Jak už jsem řekl, my jsme placení tady, za práci zde a mně nepřísluší, abych to nějakým způsobem hodnotil.“

Jen se ptám, zda vás deptá, že někde jsou brány arén otevřené, tady jen pro hrstku a navíc to je celé zakonzervované. Nezdá se, že by nová vláda v tomto směru přála sportu.

„Když si otevřu internet a přečtu si o nárůstu nakažených, je to zase trochu jiný pohled. Bylo nám v republice řečeno, že s očkováním všechny restrikce skončí, bohužel se do toho vmíchaly jiné varianty viru, trvá to všechno dál. My si hlavně přejeme, aby se sezona dohrála, vše proběhlo bez komplikací a sezona byla regulérní.“

Liberec prakticky od začátku sezony honí body, ale postupně se dostává do ráže, body naskakují. Už to není taková křeč. Máte i vy sami větší radost z hokeje?

„Ale jo… (usmívá se) Pokud se podíváte na extraligu, každý tým snad kromě Hradce postihla menší krize. Z jakéhokoli důvodu. Nás to potkalo na začátku sezony. Tvrdil jsem, že bída jednou přijde na každý tým. Málokdy se stane, že jste suverénní, stabilní po celou sezonu. My jsme to tak v Liberci sice párkrát měli, ale rozhodně to není pravidlem. Před sezonou se nám tým hodně obměnil, odešli top hráči (mj. Bulíř, Lenc, Musil), zabudovávají se noví. Co si budeme povídat, my taky stárneme… Děláme, co můžeme, abychom mladším klukům pomohli, aby se dostali na vyšší level. Řekl bych, že od začátku prosince náš hokej vypadá velice dobře.“

Jste hráč, který má toho hodně za sebou, i mezinárodně. Ale v tomto ročníku vám body nenaskakují jako obvykle. Trápí vás to, řešíte to při svých zkušenostech?

„Pokud náš tým prohrává a já neboduju, mám to v hlavě. To je jasné. Jsem tu od toho, abych body dělal a tým vyhrával. Poslední dobou se to zvedlo, moje výkony i celého týmu. Ale že bych lpěl na svých bodech a vyhlašoval cíle vyhrát kanadské bodování, to určitě ne. Bude mi šestatřicet, prvořadým cílem je pro mě ještě jednou vyhrát pohár.“

Může to vyjít letos? Teoreticky samozřejmě, ale jde mi o to, zda to z mužstva cítíte?

„Když se podívám jinam, Hradec hraje výborně celou sezonu, Třinec je v plné sestavě stabilně top, Pardubice hodně posílily a tyhle týmy malinko odskočily ostatním. Zbytek od čtvrtého do osmého, devátého je na tom podobně. Jakmile jeden z těchto týmů chytne sérii výher, je okamžitě ve čtyřce. A pak přijde play off, všichni víme, o čem to je. Tenhle tým má DNA lídrů, v play off už jsme hodně zažili. Loni jsme šli ze čtvrtého místa a všichni jsme cítili, že s postupující sezonou jsme čím dál lepší. Nakonec jsme museli uznat, že finále bylo naším stropem, Třinec vyhrál zaslouženě. Ale ze sezony jsme mohli i tak odejít s výborným pocitem.“

