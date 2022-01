Pavlík střelecky procitl, ale… Jsem na sebe naštvaný, přiznal útočník

Bruslí rychle a rád. To se o Radovanu Pavlíkovi (23) ví. A také to, že je málo produktivní. Špatná finální fáze ho brzdí i při angažmá v Kometě, za kterou proti Liberci (1:4) po třech a půl měsících mlčení skóroval. Prý chabá náplast na porážku…

Cítíte, že jste si nezasloužili prohrát vysoko 1:4?

„Kouše se to těžko. Jako každá porážka. Zvlášť když jsme měli šest tyček a břeven. Počítal to náhradní gólman Klimson. (Lukáš Klimeš) Dělal si srandu, že příští střela tam už musí padnout. Bohužel nakonec rozhodla chyba v obraně, po které jsme dostali druhý gól. Pak už to jelo bez gólmana a napadalo nám to tam.“

Za gólovou asistenci jste pomyslně smekl před Tomášem Vincourem .

„Vinnie to udělal fantasticky. Půlka brány prázdná. Kdybych to nedal, nevím, co bych dělal.“

Každá branka je pro vás takový menší svátek, co?

„Menší svátek. (usměje se) Jo, jsem za to rád, ale radši bych měl tři body. Potřebujeme každý bod, tabulka je hrozně vyrovnaná. Škoda tohoto zápasu. Šance byly, tohle musíme trestat.“

Pak jste měl ještě nájezd. Co jste udělal špatně?

„Štve mě to. Bylo by to 2:0. Musím to proměnit. Měl jsem myšlenku dát to gólmanovi mezi nohy. V Liberci jsem minulý rok hrál a Petra Kváču znám. Bohužel mě přečetl on, ne já jeho.“

Připouštíte, že vás nedostatečná produktivita v kariéře brzdí?

„Cítím to. Jsem na sebe i naštvaný. Přišel jsem sem jako posila, čekaly se ode mě góly, body. Bohužel se to nedostavilo. Doufám, že mi ten gól pomůže a prolomím to. Mohlo by to tam padat.“

Řešila se i vaše výměna jinam. Jak jste to prožíval?

„Slýchal jsem to. Psali mi i kluci z Hradce: Ty jdeš pryč? (úsměv) Nevím, co bude. Jsem rád, že jsem tady. Ale podle mě žádnou jistotu nemám.“

Jak vnímáte složitou situaci s covidem a odkládáním utkání?

„Pro nás je to práce. Jsme rádi, že se vidíme v docela velkém počtu. Některé kluby jsou na tom i hůř. Chceme hrát, dokud to jde.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:40. R. Pavlík Hosté: 35:58. M. Zachar, 48:02. Birner, 58:38. M. Zachar, 59:27. Filippi Sestavy Domácí: Jakub Sedláček (Klimeš) – Tansey, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), L. Doudera, Fajmon – L. Horký, P. Holík, P. Mueller (C) – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Ostřížek, Malý – Matěj Svoboda, Dočekal, Šik. Hosté: Kváča (D. Král) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), Čederle – J. Šír, Faško-Rudáš. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Šimánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

