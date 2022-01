Souboj olympioniků v extralize. Konrád po zranění věřil v zázrak

Slovenští hokejisté se nominaci oficiálně dozvěděli v úterý. Logicky tedy byli stále ještě plní dojmů z toho, jak trenér Craig Ramsay přečetl jejich jména při nominační tiskovce v Bratislavě. Zkušený Branislav Konrád ovšem extra nadšení najevo nedával. Jako při šancích soupeřů – zůstal ledově klidný.

„Věděl jsem, že jsem v širší nominaci, trošku jsme to čekal,“ komentoval olomoucký brankář. „V kontaktu jsem s trenéry byl, ale určitě jsem byl moc rád.“ Svůj tým na ledě mistrů Branislav Konrád klasicky držel. Pochytal 25 střel, nestačil jenom na přesilovkovou ránu Petra Vrány a chytrou kličku osamoceného Arona Chmielewského. Byl jistý a klidný. Vůbec není znát, že je po těžkém zranění.

„Z nominace jsem vůbec nervózní nebyl, chtěl jsem se hlavně dát zdravotně do kupy, abych byl v pořádku. Věřím, že to už bude držet a bude se to jen zlepšovat. A budu mít formu.“

Čtyřiatřicetiletý Konrád se hororově zranil na začátku září v přípravě. Dostal do krku bruslí, bojoval o život. Jizvu na krku má dlouhou dvanáct centimetrů a měl problémy i s rukou, ve které drží lapačku. Pár nervů totiž bylo porušených. „Nějaké bolesti tam pořád jsou, ale ruka je pohyblivá, takže v tom problém není. Spíš po zápase je to trošku horší.“

V čem? Co konkrétně musí Konrád po zápasech procvičovat a ledovat? „To si nechám pro sebe,“ pousmál se. Do brány se po dlouhé rekonvalescenci vrátil těsně před Vánocemi. V extralize odchytal sedm zápasů, v žádném nepustil víc jak tři góly, drží si parádní průměr 1,41 branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,29 %. Olomouc s ním v bráně čtyřikrát vyhrála, Konrád je znovu klíčovou oporou týmu.

I v Pekingu by měl být jedničkou slovenského výběru. V nominaci s ním jsou Patrik Rybár a Matej Tomek. „Sestavu máme mladou, bojovnou. Poskládanou tak, aby se jezdilo. Uvidíme, budeme se snažit překvapit.“ Pro Konráda to budou druhé olympijské hry. Před čtyřmi lety byl ve výběru s Jánem Lacem a Patrikem Rybárem. Začínal jako dvojka, ale bránu si urval pro sebe. Slovensko pak držel i na mistrovství světa a v olympijské kvalifikaci.

„Jestli se bez hráčů NHL zvyšují naše šance? Je to možné,“ krčil brankář rameny. „Máme ve skupině Švédy a Finy, ti mají ohromnou kvalitu. Uvidíme na místě. Počítám, že ohledně bublin a omezení to nebude sranda. Asi to bude podobné jako na mistrovství světa v Rize (2021), tam to bylo šílené. Myslím, že to bude na takové úrovni.“

Do slovenského výběru se z Třince dostali také obránce Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo a Miloš Roman. „Marko měl nějaké střely, jednu šanci,“ všimnul si Konrád. „Já se ale soustředil hlavně na sebe, abych nedostal zbytečné góly.“

Trenér Craig Ramsay by chtěl mít slovenský tým co nejdříve pohromadě a držet hráče v bublině. To se mu však s hráči z české extraligy podle všeho nepovede. Hrát se má do poslední chvíle před odletem. „Budeme hrát,“ má jasno Konrád. „Myslím, že žádný klub nechce přijít o hráče, takže budeme hrát, dokud to půjde.“

