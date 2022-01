Slováci sází na extraligu víc než Češi: trio z Třince i tři teenageři

Sázka na jistotu a zkušenosti? Kdepak. Kanadský trenér Craig Ramsay má ve výběru jen šest pamětníků předchozího olympijského turnaje. Hned čtrnáct hráčů povolal z české a slovenské ligy. Překvapením je absence útočníka Róberta Lantošiho ze švédského Linköpingu nebo obránce Mislava Rosandiče z Liberce.

„Vybrali jsme hráče, kteří se hodí do našeho systému,“ vysvětloval generální manažer národního týmu Miroslav Šatan na tiskové konferenci. „Možná tam jsou nějaká překvapení, ale vybrali jsme je podle několika různých aspektů.“

V olympijském výběru se udrželi i tři talentovaní mladíci – obránci Šimon Nemec se Samuelem Kňažkem i útočník Juraj Slafkovský. Všichni tři už si zahráli na posledním mistrovství světa, pomáhali i v úspěšné olympijské kvalifikaci.

„Přesvědčili nás na obou akcích,“ přitakal Šatan. „A třeba Nemec měl výborné zápasy i na mistrovství světa do dvaceti let, byť byly jen dva. Opět ukázal výkonností pokrok a byla by škoda ho nevzít. Kňažko měl taky šampionát výborný. A vidíte, jak vysoko je Slafkovský v draftových žebříčcích. Všichni tři by měli být budoucností národního týmu.“

I proto Šatan hodně bojoval za to, aby Kňažka uvolnili ze zámoří. Hrává juniorskou WHL, ale má smlouvu s Columbusem. Potřeboval souhlas klubu. „Columbus jeho účast podpořil,“ potěšilo Šatana.

Trenér Ramsay nezastírá, že největším aktivem Slovenska by na olympiádě měla být rychlost a dravost. Právě proto se nebál ukázat na talentované mladíky. „Už dlouho si myslím, že v našem týmu je rychlost dobrá. Díky ní dokážeme vytvářet tlak na soupeře. Když na tom budeme stavět, můžeme naši hru ještě zlepšit,“ věří kanadský kouč.

Zkušenosti z předešlé olympiády má šest borců – brankáři Patrik Rybár a Branislav Konrád, obránci Peter Čerešňák, Marek Ďaloga a Michal Čajkovský a útočník Michal Krištof. Překvapením je, že hned pět hráčů si Ramsay vybral i ze slovenské soutěže. Na rovinu, kromě mladého Nemce to extra zvučná jména nejsou. Konkrétně útočníci Peter Zuzin, Samuel Takáč, Adrián Holešinský a Pavol Regenda.

„Nesmíme na naši extraligu zapomínat, je velmi důležitá,“ vysvětloval Ramsay. „Je pravda, že právě tyhle hráče máme na očích nejvíc, ale v mezinárodních zápasech nás také mimořádně oslovili. Líbila se nám jejich hra, přístup i oddanost týmu.“

Podobně jako u českého týmu se nominace ještě může kvůli zraněné nebo covidu měnit. Na širším seznamu je celkem 44 hráčů. Do Pekingu poletí slovenská reprezentace 2. února z Vídně, ale trenéři by chtěli mít už před ním hráče pod kontrolou a v bublině. Jak, to se teprve řeší. V Pekingu se Slováci ve skupině C postupně střetnou s Finskem, Švédskem a Lotyšskem.

OLYMPIJSKÁ NOMINACE SLOVENSKA: