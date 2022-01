Bow, Bow, Landon Bow! Král mezi Rytíři zdeptal Spartu. Jágr se smál

Kompletně opačné nálady panují v brankovišti dvou nedělních soupeřů. Zatímco Kladno velebí svého spasitele Landona Bowa, ve Spartě se vzpamatovávají z nečekaného odchodu Alexandera Saláka . „Něco jsme si k tomu s klukama napsali, ale jinak jsme to neřešili. Moc to ani komentovat nechci,“ říkal po utkání útočník Pražanů Daniel Voženílek. Zápas se domácímu týmu nepovedl, Rytíři O2 arenu vybrakovali, vyhráli 3:2.

Už za tři týdny oslaví Jaromír Jágr padesátiny, v neděli dostal od svých zaměstnanců a spoluhráčů hezký dárek. Kladno dokázalo v hlavním městě překvapivě vyhrát. Jágr u toho byl, na ledě však chyběl. Celý zápas stál na střídačce. Moc toho ale vlastně nenastál. Pochodoval sem a tam, spíše vypadal jako trenér. Ze všech mužů v civilu na lavičce Rytířů byl nejaktivnější. Velmi často byl skloněný u hlav svých spoluhráčů a zapáleně jim cosi vysvětloval.

A třeba i tohle dopomohlo Kladnu k cenným bodům. Rytíři bodovali už popáté v řadě, což se jim povedlo poprvé v sezoně. Zlínu odskočili na rozdíl 14 bodů. Po dlouhé době mají bodově blíž nahoru než dolů. Na třinácté Karlovy Vary mají manko jedenácti bodů. „Možná můžeme být klidnější, ale podobný náskok jsem tady zažil už před dvěma lety. Musíme hrát naplno až do konce,“ odmítá klid kouč David Čermák.

Opačně hodnotili večer domácí. Sparťané se po pětidenní karanténě sešli až dopoledne před utkáním, aby si po pauze společně zatrénovali. Na to se však vymlouvat nechtěli. Do zápasu vstoupili dobře. Vedli 1:0, pak i 2:1. Nakonec ale brali stejně všechny body Rytíři. V metropoli triumfovali i ve druhém utkání sezony.

„Podržel je gólman. Nevím, jestli to od nás zase byla nějaká nesoustředěnost nebo podcenění. Hrozně mě to štve, tenhle zápas jsme neměli prohrát. Bohužel jsme nedali góly, pak už to vypadalo, že nemáme sílu na obrat,“ kroutil hlavou útočník Roman Horák. Sparta potřebovala v závěru zabrat, zatlačit soupeře a hnát se vyrovnáním. K ničemu takovému se ale ani náznakem nedostala.

3 Tolik zápasů odehrál v novém roce Jaromír Jágr. Ani v jednom nebodoval. Naposledy naskočil před týdnem do duelu s Plzní, teď byl druhé utkání v řadě out.

Během utkání měli domácí několik skvělých šancí, většinu z nich ale vychytal Landon Bow. „Musíme mu poděkovat, několikrát nás neskutečně podržel,“ měl jasno trenér Čermák. Bow pustil za záda jen dvě ze 32 střel. „Víme, že má kvalitu. Ví to celá liga. Kolikrát jsme ho překonali, byli jsme za ním, ale góly jsme stejně nedali. Je to už taková deka. Tým ale máme strašně kvalitní, až nastane moment, že se to začne otáčet, můžeme být hodně úspěšní. Věřím, že to přijde,“ doufá jeden ze dvou střelců Pražanů Daniel Voženílek.

Pokud se v předchozích týdnech spekulovalo, že by Rytíři při olympiádě mohli o Bowa přijít, tak teď můžou být klidnější. Podle zámořských žurnalistů se mezi kanadskou čtveřici vyvolených nevešel.

Rudí měli více ze hry, ale jako už mnohokrát v ročníku stejně vyšli naprázdno. „Teď jsme o tomhle mluvili v šatně. Jsme lepší a stejně prohrajeme. Měli jsme hodně šancí, několik prázdných branek. O to víc je to frustrující. Soupeře přehráváme, vytvoříme si šance, ale stejně prohrajeme. Je to smutné,“ přidal Voženílek, který vstřelil svůj první gól v dresu s eskem na hrudi.

Spartu ve třetí části za vyrovnaného stavu zlomilo sporné vyloučení obránce Maxima Matuškina. Tomu hokejku pod paží zaháknul forvard soupeře Nicolas Hlava, bek Pražanů ji na půl vteřiny podržel, a ruka rozhodčích letěla hned nahoru. Faul ukončil přesilovku domácích, Matuškin navíc dostal za řeči navrch další „dvojku“. Početní výhodu pak Rytíři využili a rozhodli. „Moc to nechci komentovat. Oni přesilovky využili, my ne. V závěru jsme už pak neměli sílu,“ povídal trenér Josef Jandač.

Ten do branky svého týmu poslal Matěje Machovského. Během týdne se v médiích hodně řešil konec Alexandera Saláka, který angažmá v klubu zabalil na vlastní žádost. „Seběhlo se to rychle. V žádném případě ale nechceme v týmu někoho, kdo za Spartu nechce hrát. Jestli to tak někdo má, ať se sbalí a jde,“ má jasno Jandač.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. D. Voženílek, 21:48. R. Horák Hosté: 05:34. Dotchin, 27:35. A. Kubík, 50:47. Zikmund Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Chlapík, Sobotka (A), M. Forman – Vitouch, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, D. Voženílek, Šmerha. Hosté: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Dotchin – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 40 25 4 4 7 132:84 87 2. Mountfield 41 22 6 4 9 131:92 82 3. Pardubice 40 19 9 4 8 134:101 79 4. Plzeň 41 17 4 6 14 129:119 65 5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63 6. Liberec 40 17 2 7 14 101:108 62 7. Č. Budějovice 39 18 2 3 16 116:108 61 8. Brno 40 13 8 4 15 113:116 59 9. M. Boleslav 39 16 3 3 17 91:106 57 10. Sparta 39 13 6 5 15 139:121 56 11. Olomouc 39 12 7 2 18 93:108 52 12. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51 13. K. Vary 38 14 2 4 18 114:114 50 14. Kladno 40 8 4 7 21 102:145 39 15. Zlín 39 5 3 4 27 71:131 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

