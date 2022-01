Větší role i stahovačka. Motivaci mám velkou, říká defenzivní štít Dynama

Na konci zápasu se Zlínem se vytáhl i Jan Zdráhal. Obyčejně defenzivní bek, který umí na své tělo chytat puky. Při výhře 4:1 najednou vytáhl v útočné třetině stahovačku, zakončil, brankář Huf ale chytil. „Vedli jsme, dostal jsem parádní nahrávku, tak mě napadlo, že to zkusím a třeba ta klička vyjde. Vyšla, až mě to i trochu překvapilo,“ usmál se.

Po té stahovačce se nabízí jasné téma. Co tam máte dál?

„Ani sám nevím. (usměje se) Uvidíme, co přijde, taky se nechám překvapit, jestli tam ještě něco je. Snad jo.“

Jde se na Zlín s těžší hlavou, když jste absolutní favorit a cokoliv jiného než tři body by byl šok?

„Hlavně tou situací to bylo těžší, byli jsme v karanténě, nehráli tolik. Vypadnete z tempa. Věděli jsme, že nám poslední dobou začátky zápasů moc nevycházely, tak jsme se na to i zaměřili. Sice jsme dali jen jeden gól, ale bylo to dobrý. Zaplaťpánbůh za něj. Chvílemi nám stejně zahrozili, ale Frodlik nás podržel. Ale jasně, souhlasím, je to těžký, když musíte.“

Nehledá se i celkově motivace teď hůř, když jste odehráli 40 zápasů a do play off je pořád strašně daleko?

„Sám mám motivaci velkou. Dostávám víc prostoru než na začátku a snažím se toho využít, nezklamat. V minulé sezoně jsem měl dvě těžký zranění, snad jsem si tuhle smůlu vybral a bude všechno jen lepší a lepší.“

Pardubice - Zlín: Přerušeno! Kvůli díře v ledu zamířili hráči do kabin dříve

Vypadl vám kvůli zlomené čelisti Jan Kolář. Nechybí bez něj Pardubicím vyloženě nějaký ostrý chlap před vlastní bránou?

„Odvedl hodně černé práce, on je super obránce, chybět nám bude určitě. Snad se brzy vrátí.“

Vy jste taky pořádná hora svalů. Ale takovou zuřivost, kdy létají od hráče hromy a blesky v sobě nemáte, že ne?

„Moje práce je hrát dobře v defenzivě, zablokovat nějaké puky taky dokážu. Ale jestli bych se s někým někde fackoval? Kdyby na to došlo, tak samozřejmě jo. Snažím se hrát co nejvíc čistě, neoslabovat tým, naopak mu pomáhat tím, že chytnu nějakou střelu.“

Pardubice teď i přes kratší covidovou pauzu vypadají ve velké pohodě. Dělový je Musilův útok s Camarou a Kousalem, který dává góly každý zápas. Nakopl jejich lauf i ostatní?

„Určitě pomáhá, když jdete do zápasu s vědomím, že kluci dva tři góly dají. Tři sezony zpátky jsme se na góly strašně nadřeli a taky jsme byli v tabulce úplně jinde. Teď je to super, dostaneme jednu dvě branky, víme, že jsme schopni jich dát ještě víc. Není potřeba panikařit.“

Těžší pardubické doby jste si užil taky. Je odměna, když je tým teď nahoře a vrátila se vítězná nálada?

„Je náramný být takhle nahoře. Na opačném konci hrajete v podstatě od ledna play off, musíte získat každý bod, je to hrozně náročný na hlavu. Jen je škoda, že tomu chybí lidi. Daří se nám, jsou výsledky, lidi na nás chodili, i když jsme byli dole. Užili by si to, měli bychom plno, chybí tomu teď jen ta skvělá atmosféra.“

Ve vaší staré pozici je teď Zlín. Je poslední, baráž se mu vzdaluje. Předpokládám, že mu nezávidíte, co?

„Dokážu se do jejich role vžít, pořád to máme v živé paměti a fakt jim to nezávidím. Každý den přijít na zápas, na trénink, víte, že hrajete o všechno. Je to pro ně hodně těžké.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Camara, 31:45. Camara, 36:00. Poulíček, 44:52. Poulíček Hosté: 50:08. Honejsek Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Nedbal – Hecl, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Matýs, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Huf (Kořének) – Mamčics, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc, Hamrlík – Honejsek, Claireaux, Mallet – Zabusovs, Makarenko, Michasjonok – Kubiš (C), Hejcman, Vopelka – Okál, P. Sedláček (A), Fryšara. Rozhodčí Kika, Lacina – Gerát, Komárek Stadion Enteria arena, Pardubice